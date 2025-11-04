Recife abre prazo para desconto do IPTU 2026: contribuinte pode abater até 50% do imposto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Prefeitura do Recife iniciou o período de indicação de imóveis para que os contribuintes possam obter descontos no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2026. A população tem até o dia 30 de novembro para converter créditos de Notas Fiscais de Serviços eletrônica (NFS-e) em abatimento no tributo, com a redução podendo chegar a 50% do valor total.

O processo é simples e pode ser realizado de forma totalmente digital, através do aplicativo Conecta Recife ou pelo Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br). A iniciativa beneficia cidadãos que, ao longo do ano, solicitaram a inclusão do CPF em notas fiscais de serviços adquiridos na capital pernambucana, acumulando créditos.

O benefício não se restringe ao imóvel próprio. O secretário executivo de Tributação, João Marcelo Araújo, esclareceu que o cidadão pode indicar "imóvel próprio, alugado ou de terceiros. Qualquer imóvel que seja localizado no Recife pode receber o desconto, desde que esteja adimplente". Caso o contribuinte possua créditos superiores ao limite de 50% de desconto em um único imóvel, ele pode indicar outros imóveis que também estejam em dia com o fisco municipal. No ano passado, mais de 40 mil imóveis foram indicados sob esta modalidade.

Pelo aplicativo Conecta Recife, o contribuinte deve acessar o ícone “Imóveis”, navegar até “IPTU e Taxa de Limpeza” e seguir para “Consultar e Indicar Imóvel para Desconto de IPTU”. No Portal Recife em Dia, basta buscar o ícone "Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e)" e, após login, selecionar "indicação de imóveis". É necessário informar o Sequencial do imóvel para concluir a operação. Apenas imóveis com dívidas ou localizados fora do Recife não são elegíveis ao desconto.

Fique em dia



Para usufruir dos créditos, é essencial que tanto o contribuinte quanto o imóvel indicado estejam em dia com os tributos municipais. Para facilitar a regularização, a Secretaria de Finanças do Recife está oferecendo condições especiais através do programa “Fique em Dia”.

O programa permite negociar dívidas tributárias constituídas até o final de 2024, incluindo IPTU e ISS, com descontos de até 90% nos juros e multas para pagamento à vista. As opções de parcelamento incluem: 70% de desconto para até 12 vezes; 50% para até 24 vezes; 30% para até 36 vezes e 10% para até 48 vezes. O parcelamento pode se estender até 96 vezes, sem desconto.

Além disso, a Prefeitura permite o pagamento de dívidas com cartão de crédito, garantindo as condições de pagamento à vista com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes, mediante acréscimo de taxas.

Desconto extra



Estar em dia até o final de novembro garante uma segunda vantagem: o desconto de 10% no pagamento em Cota Única do IPTU 2026. A Prefeitura usa os dados de adimplência do dia 30 de novembro para definir a lista de aptos ao desconto máximo no pagamento à vista do próximo ano.

Caso o saldo de créditos da NFS-e seja baixo, o contribuinte pode optar por acumular o valor para o futuro, já que o saldo tem validade de cinco anos. Quem nunca utilizou o benefício pode ter créditos acumulados de notas emitidas também nos últimos cinco anos.