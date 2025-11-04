Preço médio de imóveis no Recife supera R$ 8,4 mil/m² e bairros nobres lideram valorização

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No ranking de preço médio entre as 22 capitais monitoradas, Recife manteve-se com um dos valores mais elevados do Nordeste, registrando R$ 8.445 m²

Clique aqui e escute a matéria

O mercado imobiliário residencial do Recife demonstrou crescimento em outubro de 2025, de acordo com os dados mais recentes do Índice FipeZAP de Venda Residencial. A capital pernambucana registrou uma valorização de 0,50% no preço de venda dos imóveis no mês , ficando ligeiramente abaixo da média nacional, que foi de 0,54%. Apesar de não figurar entre os maiores crescimentos mensais do país — que foram liderados por capitais como Curitiba (+1,21%) e Belo Horizonte (+1,17%) —, a capital pernambucana consolida a tendência de alta.

Ranking de preços

No acumulado de 2025, os preços dos imóveis no Recife subiram 4,57% até outubro, um crescimento que supera a inflação ao consumidor (IPCA/IBGE acumulada em 3,83%). Olhando para o panorama anual, a valorização dos últimos 12 meses (encerrados em outubro de 2025) chegou a 4,77%.

No ranking de preço médio entre as 22 capitais monitoradas, Recife manteve-se com um dos valores mais elevados do Nordeste, registrando R$ 8.445 por metro quadrado (m²). A capital pernambucana ocupa a 12ª posição entre as mais caras, sendo o preço médio nacional de R$ 9.529/m².

Disparidade entre bairros

O levantamento do FipeZAP detalha a disparidade de preços dentro da própria capital, com as áreas nobres puxando a média para cima.

Os bairros mais valorizados de Recife e seus respectivos preços médios por m² em outubro/2025 são:

Parnamirim: R$ 10.080/m²

Boa Viagem: R$ 9.309/m²

Santo Amaro: R$ 9.074/m²

Madalena: R$ 8.919/m²

Espinheiro: R$ 7.918/m²

Entre eles, Santo Amaro e Espinheiro apresentaram a maior valorização nos últimos 12 meses, com alta de 7,4%. Boa Viagem valorizou 5,6% , enquanto o bairro do Derby se destacou de forma negativa, sendo o único entre os monitorados a registrar queda (-14,3%) no preço médio anual, fechando em R$ 4.639/m².

Valorização em Jaboatão

O mercado da Região Metropolitana do Recife também apresentou forte desempenho no mês. O município vizinho de Jaboatão dos Guararapes (PE) registrou uma valorização mensal de +0,95% , superando a própria capital e o índice nacional.

No acumulado do ano, Jaboatão também mostra maior dinamismo, com uma alta de 7,03% em 2025 , comparado aos 4,57% de Recife. O preço médio do município é de R$ 5.825/m².