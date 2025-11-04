Preço médio de imóveis no Recife supera R$ 8,4 mil/m² e bairros nobres lideram valorização
O mercado imobiliário residencial do Recife demonstrou crescimento em outubro de 2025, de acordo com os dados mais recentes do Índice FipeZAP de Venda Residencial. A capital pernambucana registrou uma valorização de 0,50% no preço de venda dos imóveis no mês , ficando ligeiramente abaixo da média nacional, que foi de 0,54%. Apesar de não figurar entre os maiores crescimentos mensais do país — que foram liderados por capitais como Curitiba (+1,21%) e Belo Horizonte (+1,17%) —, a capital pernambucana consolida a tendência de alta.
Ranking de preços
No acumulado de 2025, os preços dos imóveis no Recife subiram 4,57% até outubro, um crescimento que supera a inflação ao consumidor (IPCA/IBGE acumulada em 3,83%). Olhando para o panorama anual, a valorização dos últimos 12 meses (encerrados em outubro de 2025) chegou a 4,77%.
No ranking de preço médio entre as 22 capitais monitoradas, Recife manteve-se com um dos valores mais elevados do Nordeste, registrando R$ 8.445 por metro quadrado (m²). A capital pernambucana ocupa a 12ª posição entre as mais caras, sendo o preço médio nacional de R$ 9.529/m².
Disparidade entre bairros
O levantamento do FipeZAP detalha a disparidade de preços dentro da própria capital, com as áreas nobres puxando a média para cima.
Os bairros mais valorizados de Recife e seus respectivos preços médios por m² em outubro/2025 são:
- Parnamirim: R$ 10.080/m²
- Boa Viagem: R$ 9.309/m²
- Santo Amaro: R$ 9.074/m²
- Madalena: R$ 8.919/m²
- Espinheiro: R$ 7.918/m²
Entre eles, Santo Amaro e Espinheiro apresentaram a maior valorização nos últimos 12 meses, com alta de 7,4%. Boa Viagem valorizou 5,6% , enquanto o bairro do Derby se destacou de forma negativa, sendo o único entre os monitorados a registrar queda (-14,3%) no preço médio anual, fechando em R$ 4.639/m².
Valorização em Jaboatão
O mercado da Região Metropolitana do Recife também apresentou forte desempenho no mês. O município vizinho de Jaboatão dos Guararapes (PE) registrou uma valorização mensal de +0,95% , superando a própria capital e o índice nacional.
No acumulado do ano, Jaboatão também mostra maior dinamismo, com uma alta de 7,03% em 2025 , comparado aos 4,57% de Recife. O preço médio do município é de R$ 5.825/m².
