Reforma Casa Brasil: novo programa começa a funcionar. Tire dúvidas
Assim como o programa Minha Casa, Minha Vida, o Reforma Casa Brasil está dividido em faixas de renda e oferece financiamentos a partir de R$ 5 mil
Clique aqui e escute a matéria
As famílias brasileiras que planejam realizar melhorias ou pequenas obras em suas residências urbanas poderão contar com uma nova linha de crédito a partir desta segunda-feira, 3 de novembro. O Programa Reforma Casa Brasil, uma iniciativa do Ministério das Cidades em parceria com o Ministério da Fazenda, será lançado com um aporte total de R$ 40 bilhões e condições de financiamento adaptadas a diferentes faixas de renda familiar. A linha de financiamento será operacionalizada pelo site da Caixa Econômica Federal, oferecendo juros acessíveis, a partir de 1,17% ao mês.
Assim como o programa Minha Casa, Minha Vida, o Reforma Casa Brasil está dividido em faixas de renda e oferece financiamentos a partir de R$ 5 mil, podendo atingir até 50% do valor de avaliação do imóvel. Os recursos liberados devem ser utilizados para a compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos, cobrindo obras como pintura, troca de telhado, construção de cômodos adicionais e instalação de energia solar.
O ministro das Cidades, Jader Filho, enfatizou o impacto social e econômico, destacando que o programa vai "movimentar a indústria, gerar renda e empregar arquitetos, engenheiros, pintores e tantos outros profissionais".
Os R$ 40 bilhões serão distribuídos da seguinte forma: R$ 30 bilhões de recursos do Fundo Social financiarão as duas primeiras faixas, e R$ 10 bilhões virão da Caixa Econômica, oriundos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE), para a terceira faixa.
CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO
As condições de financiamento são as seguintes: Faixa Reforma 1 destina-se a famílias com renda até R$ 3.200,00, com juros a 1,17%. Faixa Reforma 2 abrange famílias com renda de R$ 3.200,01 a R$ 9.600, com juros a 1,95%. O valor do financiamento para ambas as faixas vai de R$ 5 mil a R$ 30 mil, com prazos de 24 a 60 meses e prestação limitada a 25% da renda familiar. Para a Faixa 3, que contempla famílias com renda acima de R$ 9.600,00, o valor do financiamento pode chegar a até 50% do valor do imóvel, respeitando o limite máximo de R$ 1,125 milhão (metade do valor máximo permitido para imóveis no SFH), com juros de até 1,95% e prazo de até 180 meses.
De forma prática, no site da Caixa, os interessados poderão selecionar o serviço, simular a operação de crédito e enviar fotos do local que será reformado para a liberação da primeira parcela. Após a compra do material e realização da obra, será preciso comprovar, com fotos, a conclusão dos serviços para receber a parcela final. Se não houver comprovação da realização integral da obra, será cobrada multa e efetuada a inclusão no cadastro restritivo. Os interessados poderão obter todas as informações no site da Caixa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp