Financiamento imobiliário do SBPE atinge R$ 15,8 bilhões em setembro
Volume de crédito é o quarto melhor para o mês na série histórica, com alta de 36,1% em relação a agosto, mas captação da poupança segue negativa
O mercado de crédito imobiliário com recursos da poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) demonstrou uma recuperação significativa em setembro de 2025. Os financiamentos alcançaram R$ 15,8 bilhões, marcando o quarto melhor resultado para um mês de setembro em toda a série histórica.
O volume representa uma melhora expressiva de 36,1% na comparação com o mês de agosto. No entanto, o montante ainda ficou 10,3% menor se comparado a setembro de 2024.
O desempenho positivo do mês não foi suficiente para reverter o quadro do ano. No acumulado dos primeiros nove meses de 2025, o total financiado atingiu R$ 112,9 bilhões, uma queda de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses encerrados em setembro, foram financiados R$ 163,5 bilhões, registrando redução de 6,2% na comparação anual.
Número de imóveis financiados
Em termos de unidades, o mercado também viu uma reação no mês. Em setembro, foram financiados 45,7 mil imóveis nas modalidades de aquisição e construção, o que representa uma alta de 28% em comparação com agosto. Apesar disso, houve uma retração de 21,7% em relação a setembro de 2024.
De janeiro a setembro de 2025, o total de imóveis financiados com recursos do SBPE chegou a 329,1 mil unidades, uma redução de 20,5% na comparação com os nove primeiros meses do ano anterior.
Captação líquida da Poupança SBPE ainda em queda
Apesar da melhoria nos desembolsos de crédito, a principal fonte de recursos para o financiamento imobiliário continuou enfrentando dificuldades. Em setembro, a captação líquida da poupança SBPE foi negativa em R$ 11,7 bilhões, um desempenho desfavorável que tem sido recorrente em 2025.
No acumulado do ano (janeiro a setembro), o balanço entre depósitos e saques resultou em um prejuízo de R$ 60,1 bilhões.
Apesar da forte onda de saques, o saldo total das cadernetas do SBPE conseguiu se manter relativamente estável. O crédito de rendimentos (juros), que compensou aproximadamente dois terços do resultado negativo da captação líquida no período, evitou uma redução mais drástica. Como resultado, o saldo das cadernetas em setembro totalizou R$ 755,1 bilhões, uma retração de apenas 1,2% em relação ao mesmo mês de 2024.