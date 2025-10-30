Tenda e Governo de PE entrega novas unidades habitacionais no Recife
Empreendimento Alameda dos Pássaros, no bairro Passarinho, é destaque em parceria com o Programa Morar Bem e reduz déficit habitacional
A Construtora Tenda, referência em habitação popular, em parceria com o Governo de Pernambuco, realizou nesta quinta-feira (30) a entrega das chaves da primeira fase do empreendimento Alameda dos Pássaros, localizado no bairro Passarinho, Zona Norte do Recife. O evento concretiza o sonho da casa própria para 358 famílias pernambucanas e contou com a presença da governadora Raquel Lyra, além de diversas autoridades estaduais.
O empreendimento é um marco de colaboração entre o setor privado e o poder público, destacando-se pela parceria com o Programa Morar Bem – Entrada Garantida, iniciativa do Governo de Pernambuco voltada para famílias de baixa renda. Das 358 unidades entregues, 183 foram viabilizadas com o subsídio estadual de até R$ 20 mil, valor que auxilia no pagamento da entrada do financiamento habitacional, tornando o processo de aquisição da casa própria mais acessível.
Durante a cerimônia, a governadora Raquel Lyra realizou a entrega simbólica das chaves a cinco famílias, representadas por Jakeline Maria da Silva, Jorgeane Bastos da Silva, Juliana Borges De Lima, Jéssica Ferreira de Melo e Flaviane Araújo da Silva. As moradoras, que após anos pagando aluguel conquistam a segurança de um lar próprio, simbolizam histórias de superação, dignidade e independência.
Para Túlio Tenório, gerente de Negócios da Regional PE da Construtora Tenda, o evento vai além da conclusão de uma obra. “A entrega do empreendimento Alameda dos Pássaros reforça o nosso compromisso com Pernambuco e com a ampliação do acesso à moradia digna. Parcerias como a do Governo do Estado, por meio do programa Morar Bem, são fundamentais para transformar o sonho da casa própria em realidade para centenas de famílias, tornando o processo mais acessível e reduzindo o déficit habitacional”, afirmou o executivo.
O Condomínio Alameda dos Pássaros é composto por apartamentos de dois quartos e conta com áreas de convivência, infraestrutura completa e fácil acesso a comércios e serviços essenciais. O projeto se alinha à estratégia da Tenda de oferecer moradias de qualidade, eficiência e acessibilidade, focadas no público de menor renda do estado.
Com mais de 190 mil famílias atendidas em todo o Brasil, a Tenda reafirma sua presença no Nordeste e seu papel no desenvolvimento urbano e social de Pernambuco, contribuindo para o fortalecimento do programa habitacional do estado.
