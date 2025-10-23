Ademi-PE promove workshop sobre impactos da reforma tributária no setor imobiliário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O workshop é uma oportunidade para as empresas do mercado imobiliário se anteciparem aos desafios fiscais e manterem a competitividade

As profundas alterações na legislação fiscal brasileira, introduzidas pela Reforma Tributária, impõem um novo desafio de planejamento e operação ao setor imobiliário. Em resposta a essa necessidade, o Comitê de Suporte Jurídico (CSJ) da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) anuncia um workshop estratégico, visando preparar construtoras e incorporadoras para o novo cenário fiscal. O evento, intitulado “Reforma Tributária: Impactos nos Negócios Imobiliários”, será realizado no próximo dia 31 de outubro, no Escritório Deloitte, no Moinho Recife, das 9h às 12h30.

A iniciativa busca capacitar os profissionais do setor a planejar e a operar seus negócios sob o novo regime fiscal. A proposta metodológica do workshop é o seu grande diferencial, pois foca na aplicação direta das novas regras. “Diferentemente de palestras conceituais sobre os futuros cenários tributários, o workshop terá como foco a simulação de casos práticos, aprofundando-se na interpretação e aplicação efetiva das novas regras nos negócios imobiliários", explica o assessor jurídico e coordenador do CSJ da Ademi-PE, Felipe Cunha.

Para garantir a qualidade do aprendizado e a interação, o formato do evento prevê turmas reduzidas. "Serão duas palestras, dois workshops, com o mesmo conteúdo, com a divisão de turmas pequenas para dar uma maior amplitude de conhecimento a quem for participar”, complementa Felipe Cunha.

O conteúdo programático será apresentado por nomes de peso do direito tributário e empresarial de Pernambuco. A equipe de especialistas é formada por Yuri Amorim, sócio da Deloitte, e pelos sócios do escritório Severien Andrade Advogados, Francisco Severien e Fernando Andrade.