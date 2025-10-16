Menos trânsito, mais lazer e qualidade de vida: a nova regra para quem mora na Zona Sul

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acordar cedo e poder caminhar sentido praia , desfrutando de mais qualidade de vida, ter um leque de serviços ao seu redor, pode ser uma realidade

Trabalhar na Zona Sul do Recife e aproveitar suas opções de lazer apenas nos fins de semana é uma realidade que tem mudado na capital pernambucana. Boa Viagem tem expandido suas opções de moradia, garantindo novos empreendimentos em uma área que reúne condomínios de alto padrão, escolas, unidades hospitalares, opções de divertimento e ampla mobilidade, atraindo novos moradores que querem aproveitar o melhor da cidade todos os dias.

O crescimento de Boa Viagem tem levado a núcleos residenciais que reúnem mais qualidade de vida aos moradores. Da Praia de Boa Viagem até a Avenida General Mac Arthur, passando pela Rua Antônio Falcão - novo polo residencial da capital pernambucana -, são apenas poucos minutos a pé, de carro ou bicicleta (contando com ciclofaixa). Acordar cedo e conseguir caminhar no calçadão, seguido por um mergulho nas famosas piscininhas naturais antes de iniciar o dia de trabalho é algo que só morar na Zona Sul pode proporcionar de maneira prática.

Quem mora no contexto de Boa Viagem está perto de tudo ao mesmo tempo em que consegue vivenciar momentos únicos de contato com a natureza. Já pensou da varanda avistar o Parque dos Manguezais e sentir a calmaria do mangue em uma das áreas mais centrais da cidade? Também é um atrativo a quem escolhe a região para morar.

Para além da natureza, dentro dos condomínios, cuja predominância é o alto padrão, o conforto é outra garantia. Imóveis com dezenas de itens de lazer, exclusividade e segurança, voltados para grandes e pequenas famílias, têm crescido na região, sendo favorecidos também pela nova dinâmica de mobilidade dentro da cidade.

A Via Mangue é a principal rota de acesso. Quem chega à Zona Sul pelo bairro do Pina, ao acessar a via expressa, desemboca em poucos minutos na área expandida. No sentido contrário, dá para em pouco tempo estar conectado ao Centro e à Zona Norte, contando com a paisagem do Parque dos Manguezais ao longo do caminho.

Ela é uma via de trânsito rápido composta de duas pistas, sem semáforos, com passarela para pedestres, calçadas acessíveis e ciclovia. A pista oeste, próxima ao mangue, tem duas faixas, enquanto a pista leste conta com três - duas de tráfego e uma para acostamento.

Outras artérias da cidade que facilitam o deslocamento na região são as já conhecidas Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar, além da Avenida Dom João VI e a Mascarenhas de Moraes. A última avenida citada, aliás, se prepara para ganhar ciclovia, novas calçadas e melhorias na drenagem, facilitando também a mobilidade para quem busca acessar outros bairros da cidade.

