Preço do aluguel: cidade mais cara do NE, Recife supera RJ e Florianópolis; veja preços

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O mercado de locação residencial manteve sua tendência de alta, em setembro de 2025, em praticamente todo o País, com Recife se destacando no NE

Clique aqui e escute a matéria

O mercado de locação residencial no Recife manteve sua trajetória de valorização e consolidação no cenário nacional, segundo o mais recente Informe FipeZAP referente a setembro de 2025. A capital pernambucana se posicionou como a terceira mais cara para alugar um imóvel no País , superando grandes metrópoles como Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis.

Com um preço médio que reflete a alta demanda por moradia na cidade , Recife registrou uma valorização significativa, tanto no acumulado do ano quanto no balanço de 12 meses. A cidade acumulou um avanço de +9,68% no preço do aluguel em 2025 e uma alta expressiva de +13,42% nos últimos 12 meses encerrados em setembro, reforçando a atratividade do mercado local.

No que diz respeito ao preço médio para locação, superam o Recife apenas São Paulo (R$ 61,80/m²) e Belém (R$ 61,32/m²), considerando a pesquisa que reflete o preço cobrado nos anúncios de locação residencial. O preço médio de locação no Recife ficou em R$ 60,81/m² no mês de setembro, enquanto o preço médio anunciado para locação de apartamentos prontos no País atingiu R$ 50,03/m².

A rentabilidade do aluguel (o chamado rental yield) é outro ponto de destaque para a capital. Recife se sobressaiu, registrando a segunda maior rentabilidade entre as capitais monitoradas pelo índice. Essa taxa, calculada com base na razão entre os preços médios de locação e venda, atingiu 8,39% ao ano , tornando a cidade um polo atraente para investidores imobiliários. À frente da capital pernambucana está apenas Belém (8,52% a.a.), com um rentabilidade de 8,39% a.a., a capital pernambucana é seguida por Cuiabá (8,18% a.a.).

Preço médio de locação residencial por cidade (R$/m²)

São Paulo (SP): R$ 61,80/m²

Belém (PA): R$ 61,32/m²

Recife (PE): R$ 60,81/m²

Florianópolis (SC): R$ 59,25/m²

São Luís (MA): R$ 55,03/m²

Rio de Janeiro (RJ): R$ 53,55/m²

Maceió (AL): R$ 52,89/m²

Vitória (ES): R$ 50,13/m²

Média (Índice FipeZAP): R$ 50,03/m²

Salvador (BA): R$ 49,75/m²

Brasília (DF): R$ 49,45/m²

Manaus (AM): R$ 48,52/m²

Belo Horizonte (MG): R$ 48,00/m²

João Pessoa (PB): R$ 46,26/m²

Curitiba (PR): R$ 45,29/m²

Cuiabá (MT): R$ 45,23/m²

Porto Alegre (RS): R$ 42,98/m²

Goiânia (GO): R$ 42,71/m²

Natal (RN): R$ 39,87/m²

Fortaleza (CE): R$ 35,80/m²

Campo Grande (MS): R$ 35,67/m²

Aracaju (SE): R$ 27,45/m²

Teresina (PI): R$ 25,71/m²

ALTA GENERALIZADA

O mercado de locação residencial manteve sua tendência de alta, em setembro de 2025, em praticamente todo o País. O índice registrou um aumento médio de 0,55% no preço dos aluguéis nas 36 cidades monitoradas, superando mais uma vez os principais indicadores de inflação: o IPCA/IBGE (+0,48%) e o IGP-M/FGV (+0,42%).

Apesar do avanço, a variação mensal foi ligeiramente menor que a observada em agosto (+0,66%). O destaque ficou para os imóveis de três dormitórios, que apresentaram a maior valorização no mês, com alta de +0,74%.

DESTAQUES REGIONAIS

O cenário de valorização é amplo, com 27 das 36 localidades registrando aumento nos preços. No entanto, o acumulado do ano reforça a força do mercado de aluguel. O Índice FipeZAP acumula um avanço médio de 7,42% até setembro, mantendo-se bem acima do IPCA (+3,64%) e do IGP-M (–0,94%) no mesmo período.

No ano, Teresina (+17,62%), Aracaju (+14,57%) e Belém (+13,24%) lideram os aumentos.



Veja os preços por bairro do Recife: