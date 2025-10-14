Preço do aluguel: cidade mais cara do NE, Recife supera RJ e Florianópolis; veja preços
O mercado de locação residencial manteve sua tendência de alta, em setembro de 2025, em praticamente todo o País, com Recife se destacando no NE
O mercado de locação residencial no Recife manteve sua trajetória de valorização e consolidação no cenário nacional, segundo o mais recente Informe FipeZAP referente a setembro de 2025. A capital pernambucana se posicionou como a terceira mais cara para alugar um imóvel no País , superando grandes metrópoles como Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis.
Com um preço médio que reflete a alta demanda por moradia na cidade , Recife registrou uma valorização significativa, tanto no acumulado do ano quanto no balanço de 12 meses. A cidade acumulou um avanço de +9,68% no preço do aluguel em 2025 e uma alta expressiva de +13,42% nos últimos 12 meses encerrados em setembro, reforçando a atratividade do mercado local.
No que diz respeito ao preço médio para locação, superam o Recife apenas São Paulo (R$ 61,80/m²) e Belém (R$ 61,32/m²), considerando a pesquisa que reflete o preço cobrado nos anúncios de locação residencial. O preço médio de locação no Recife ficou em R$ 60,81/m² no mês de setembro, enquanto o preço médio anunciado para locação de apartamentos prontos no País atingiu R$ 50,03/m².
A rentabilidade do aluguel (o chamado rental yield) é outro ponto de destaque para a capital. Recife se sobressaiu, registrando a segunda maior rentabilidade entre as capitais monitoradas pelo índice. Essa taxa, calculada com base na razão entre os preços médios de locação e venda, atingiu 8,39% ao ano , tornando a cidade um polo atraente para investidores imobiliários. À frente da capital pernambucana está apenas Belém (8,52% a.a.), com um rentabilidade de 8,39% a.a., a capital pernambucana é seguida por Cuiabá (8,18% a.a.).
Preço médio de locação residencial por cidade (R$/m²)
- São Paulo (SP): R$ 61,80/m²
- Belém (PA): R$ 61,32/m²
- Recife (PE): R$ 60,81/m²
- Florianópolis (SC): R$ 59,25/m²
- São Luís (MA): R$ 55,03/m²
- Rio de Janeiro (RJ): R$ 53,55/m²
- Maceió (AL): R$ 52,89/m²
- Vitória (ES): R$ 50,13/m²
- Média (Índice FipeZAP): R$ 50,03/m²
- Salvador (BA): R$ 49,75/m²
- Brasília (DF): R$ 49,45/m²
- Manaus (AM): R$ 48,52/m²
- Belo Horizonte (MG): R$ 48,00/m²
- João Pessoa (PB): R$ 46,26/m²
- Curitiba (PR): R$ 45,29/m²
- Cuiabá (MT): R$ 45,23/m²
- Porto Alegre (RS): R$ 42,98/m²
- Goiânia (GO): R$ 42,71/m²
- Natal (RN): R$ 39,87/m²
- Fortaleza (CE): R$ 35,80/m²
- Campo Grande (MS): R$ 35,67/m²
- Aracaju (SE): R$ 27,45/m²
- Teresina (PI): R$ 25,71/m²
ALTA GENERALIZADA
O mercado de locação residencial manteve sua tendência de alta, em setembro de 2025, em praticamente todo o País. O índice registrou um aumento médio de 0,55% no preço dos aluguéis nas 36 cidades monitoradas, superando mais uma vez os principais indicadores de inflação: o IPCA/IBGE (+0,48%) e o IGP-M/FGV (+0,42%).
Apesar do avanço, a variação mensal foi ligeiramente menor que a observada em agosto (+0,66%). O destaque ficou para os imóveis de três dormitórios, que apresentaram a maior valorização no mês, com alta de +0,74%.
DESTAQUES REGIONAIS
O cenário de valorização é amplo, com 27 das 36 localidades registrando aumento nos preços. No entanto, o acumulado do ano reforça a força do mercado de aluguel. O Índice FipeZAP acumula um avanço médio de 7,42% até setembro, mantendo-se bem acima do IPCA (+3,64%) e do IGP-M (–0,94%) no mesmo período.
No ano, Teresina (+17,62%), Aracaju (+14,57%) e Belém (+13,24%) lideram os aumentos.
Veja os preços por bairro do Recife:
PINA R$ 77,0 /m²
PARNAMIRIM R$ 73,1 /m²
BOA VIAGEM R$ 64,4 /m²
ESPINHEIRO R$ 63,2 /m²
TAMARINEIRA R$ 61,8 /m²
GRACAS R$ 57,8 /m²
MADALENA R$ 57,1 /m²
SANTO AMARO R$ 56,6 /m²
CASA AMARELA R$ 51,5 /m²
CORDEIRO R$ 34,3 /m²