Ademi-PE recebe presidente da Copergás para debater ampliação do atendimento da RMR

A reunião terá como tema central a ampliação do atendimento na Região Metropolitana do Recife (RMR) e a presença do gás natural em Pernambuco

Por JC Publicado em 13/10/2025 às 16:04
Expans&atilde;o da Coperg&aacute;s em debate na Ademi-PE
Expansão da Copergás em debate na Ademi-PE - Divulgação

O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, recebe, nesta terça-feira (14), o diretor-presidente da Copergás, Bruno Costa, para almoço de relacionamento com associados. O encontro será realizado a partir das 12h30, na sede da entidade, no Espinheiro.

Bruno Costa estará acompanhado de João Guerra, gerente comercial da Copergás, e Tiago Levi, assistente da presidência. Juntos, eles apresentarão as novas oportunidades geradas pela expansão para o setor imobiliário e detalharão os benefícios diretos do gás natural para novos empreendimentos residenciais e comerciais.

 
 

