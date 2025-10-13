Ademi-PE recebe presidente da Copergás para debater ampliação do atendimento da RMR

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A reunião terá como tema central a ampliação do atendimento na Região Metropolitana do Recife (RMR) e a presença do gás natural em Pernambuco

O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, recebe, nesta terça-feira (14), o diretor-presidente da Copergás, Bruno Costa, para almoço de relacionamento com associados. O encontro será realizado a partir das 12h30, na sede da entidade, no Espinheiro.

A reunião terá como tema central a ampliação do atendimento na Região Metropolitana do Recife (RMR) e a presença do gás natural em Pernambuco.

Bruno Costa estará acompanhado de João Guerra, gerente comercial da Copergás, e Tiago Levi, assistente da presidência. Juntos, eles apresentarão as novas oportunidades geradas pela expansão para o setor imobiliário e detalharão os benefícios diretos do gás natural para novos empreendimentos residenciais e comerciais.