fechar
Metro Quadrado | Notícia

Olinda ganha novo empresarial com 5.500 m² de área útil e padrão internacional

O novo edifício passou por uma total restauração e modernização, e está apto a receber uma ampla gama de negócios, incluindo academias de ginástica

Por JC Publicado em 14/10/2025 às 15:28
TGM Empresarial , em Olinda
TGM Empresarial , em Olinda - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, prepara-se para ganhar um novo marco no seu mercado corporativo. Nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, será inaugurado o Tereza Moreira Empresarial (TGM Empresarial), um empreendimento que promete oferecer estrutura de alto padrão para empresas, lojas e diversos negócios.

Localizado estrategicamente na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Novo, onde anteriormente funcionava uma agência da Caixa Econômica Federal, o TGM Empresarial é mais uma entrega da construtora AWM. A empresa já é responsável pelo JAM Empresarial, em Casa Caiada, considerado um sucesso que revolucionou o mercado local.

O novo edifício passou por uma total restauração e modernização, e está apto a receber uma ampla gama de negócios, incluindo academias de ginástica, empresas de tecnologia, laboratórios, escritórios de advocacia e contabilidade, além de clínicas médicas e odontológicas. O objetivo é fortalecer e expandir o mercado corporativo da cidade.

PADRÃO DE QUALIDADE

Alberto Moreira, arquiteto responsável pela obra, enfatiza o histórico e o padrão de excelência da Construtora AWM. "Nossa empresa construiu o Empresarial JAM, que é um sucesso absoluto na cidade, desde 2020. Este novo prédio consolida e amplia os espaços adequados para empresas modernas de nossa região", analisou.

O TGM Empresarial já tem chamado a atenção pela sua arquitetura moderna e nível de sofisticação. Segundo Alberto Moreira, o empreendimento disponibilizará cinco andares, inicialmente apenas para locação, e conta com 150 vagas de estacionamento. A área total útil é de 5.500 m², com 3.000 m² destinados ao estacionamento.

Um dos diferenciais destacados é a flexibilidade dos espaços. "Os espaços são flexíveis e adaptáveis às necessidades de cada cliente, com salas que vão de 62 m² a 120 m², até a ocupação de andares inteiros", explicou o arquiteto. A estrutura moderna inclui toda a fiação hidráulica e elétrica sob o piso, garantindo grande flexibilidade na montagem e personalização dos ambientes. "Destaco também o cuidado que tivemos com o paisagismo. É um edifício que vai orgulhar Olinda", afirmou Alberto.

O novo empresarial desperta interesse de empresários e profissionais liberais, sobretudo de Olinda, Paulista e Recife, interessados em um ambiente que alia segurança, comodidade e economia. Lojas âncora e empresas da área de saúde, como clínicas especializadas, já manifestaram interesse em se instalar no andar térreo. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Preço do aluguel: cidade mais cara do NE, Recife supera RJ e Florianópolis; veja preços
MERCADO DE LOCAÇÃO

Preço do aluguel: cidade mais cara do NE, Recife supera RJ e Florianópolis; veja preços
Ademi-PE recebe presidente da Copergás para debater ampliação do atendimento da RMR
NEGÓCIOS

Ademi-PE recebe presidente da Copergás para debater ampliação do atendimento da RMR

Compartilhe

Tags