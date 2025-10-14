Olinda ganha novo empresarial com 5.500 m² de área útil e padrão internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, prepara-se para ganhar um novo marco no seu mercado corporativo. Nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, será inaugurado o Tereza Moreira Empresarial (TGM Empresarial), um empreendimento que promete oferecer estrutura de alto padrão para empresas, lojas e diversos negócios.

Localizado estrategicamente na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Novo, onde anteriormente funcionava uma agência da Caixa Econômica Federal, o TGM Empresarial é mais uma entrega da construtora AWM. A empresa já é responsável pelo JAM Empresarial, em Casa Caiada, considerado um sucesso que revolucionou o mercado local.

O novo edifício passou por uma total restauração e modernização, e está apto a receber uma ampla gama de negócios, incluindo academias de ginástica, empresas de tecnologia, laboratórios, escritórios de advocacia e contabilidade, além de clínicas médicas e odontológicas. O objetivo é fortalecer e expandir o mercado corporativo da cidade.

PADRÃO DE QUALIDADE

Alberto Moreira, arquiteto responsável pela obra, enfatiza o histórico e o padrão de excelência da Construtora AWM. "Nossa empresa construiu o Empresarial JAM, que é um sucesso absoluto na cidade, desde 2020. Este novo prédio consolida e amplia os espaços adequados para empresas modernas de nossa região", analisou.

O TGM Empresarial já tem chamado a atenção pela sua arquitetura moderna e nível de sofisticação. Segundo Alberto Moreira, o empreendimento disponibilizará cinco andares, inicialmente apenas para locação, e conta com 150 vagas de estacionamento. A área total útil é de 5.500 m², com 3.000 m² destinados ao estacionamento.

Um dos diferenciais destacados é a flexibilidade dos espaços. "Os espaços são flexíveis e adaptáveis às necessidades de cada cliente, com salas que vão de 62 m² a 120 m², até a ocupação de andares inteiros", explicou o arquiteto. A estrutura moderna inclui toda a fiação hidráulica e elétrica sob o piso, garantindo grande flexibilidade na montagem e personalização dos ambientes. "Destaco também o cuidado que tivemos com o paisagismo. É um edifício que vai orgulhar Olinda", afirmou Alberto.

O novo empresarial desperta interesse de empresários e profissionais liberais, sobretudo de Olinda, Paulista e Recife, interessados em um ambiente que alia segurança, comodidade e economia. Lojas âncora e empresas da área de saúde, como clínicas especializadas, já manifestaram interesse em se instalar no andar térreo.