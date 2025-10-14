fechar
Contrato de aluguel: veja reajuste para o mês de outubro

Para facilitar o cálculo do novo aluguel, o Sindicato da Habitação de São Paulo informa que o fator de atualização a ser aplicado é de 1,0282

Por Lucas Moraes Publicado em 14/10/2025 às 15:38
O IGP-M é um índice bastante utilizado no mercado imobiliário por ser um dos primeiros indicadores inflacionários a ser divulgado dentro do mês de referência, oferecendo agilidade no processo de reajuste contratual - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Os locatários e proprietários de imóveis residenciais com contratos de aluguel que completam um ano de vigência em outubro de 2025 já podem calcular o novo valor. O reajuste será de 2,82%, com base no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), acumulado nos 12 meses (outubro de 2024 a setembro de 2025).

O percentual foi divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pelo índice, que é um dos principais indicadores utilizados para a correção de contratos de locação no Brasil. Segundo a FGV, a variação mensal do IGP-M em setembro foi de 0,42% (dado que a data na notícia indica 'novembro de 2025', mas o mês anterior à apuração de 12 meses até outubro é setembro).

Para facilitar o cálculo do novo aluguel, o Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo) informa que o fator de atualização a ser aplicado é de 1,0282.

Como calcular o aluguel

O cálculo do reajuste é simples e direto. O valor do aluguel vigente deve ser multiplicado pelo fator de atualização (1,0282).

Exemplo prático:

Em um contrato com aluguel de R$ 2.000,00 que vigorou até setembro de 2025, o cálculo deve ser:

R$ 2.000,00 (aluguel atual) X 1,0282 (fator de reajuste) = R$ 2.056,40 (novo valor do aluguel).

Este novo valor será o montante a ser pago pelo inquilino a partir do final do mês de outubro ou no início de novembro, conforme a data de vencimento do contrato.

Seguem os fatores de reajuste dos últimos meses:

Contrato com aniversário em outubro/2025 e pagamento em novembro/2025: 1,0282
Contrato com aniversário em setembro/2025 e pagamento em outubro/2025: 1,0303
Contrato com aniversário em agosto/2025 e pagamento em setembro/2025: 1,0296
Contrato com aniversário em julho/2025 e pagamento em agosto/2025: 1,0439
Contrato com aniversário em junho/2025 e pagamento em julho/2025: 1,0702
Contrato com aniversário em maio/2025 e pagamento em junho/2025: 1,0850
Contrato com aniversário em abril/2025 e pagamento em maio/2025: 1,0858
Contrato com aniversário em março/2025 e pagamento em abril/2025: 1,0844
Contrato com aniversário em fevereiro/2025 e pagamento em março/2025: 1,0675
Contrato com aniversário em janeiro/2025 e pagamento em fevereiro/2025: 1,0654
Contrato com aniversário em dezembro/2024 e pagamento em janeiro/2025: 1,0633
Contrato com aniversário em novembro/2024 e pagamento em dezembro/2024: 1,0559

