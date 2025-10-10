Prefeitura do Recife promove mutirão com mais de 180 Investidores para revitalização do Centro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro, realizou a terceira edição do "Atende Recentro", um mutirão que reuniu mais de 10 secretarias municipais e órgãos parceiros para desburocratizar e acelerar processos de regularização de imóveis e negócios nas áreas contempladas pela Lei do Recentro (bairros do Recife, Boa Vista, Santo Antônio e São José).

O evento, realizado na CASACOR, atendeu cerca de 180 proprietários e investidores interessados em solicitar os benefícios fiscais oferecidos pela lei de incentivo. O objetivo da iniciativa é facilitar a vida do investidor, concentrando em um só lugar todos os serviços necessários para regularizar a situação dos imóveis, solicitando licenças e resolvendo pendências.

Proposta do Recentro

A chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça, celebrou o resultado da edição. “Tivemos um recorde de atendimentos nesta edição e 100% de encaminhamento para que o proprietário do imóvel consiga resolver todas as pendências e, assim, ocupar seu imóvel no Centro”, comentou.

Vilaça destacou que o "Atende Recentro" é a "vitrine" do trabalho diário do Gabinete, que busca revitalizar e reocupar o Centro com moradia, comércio e novos negócios. A expectativa é que o trabalho concentrado nos dois dias resulte em novos empreendimentos fechados nos próximos meses.

DESBUROCRATIZAÇÃO

O evento colocou à disposição, no espaço externo da CASACOR, serviços cruciais como marcação de vistoria da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Também estiveram presentes a Secretaria de Finanças para orientação sobre dívidas de IPTU e ITBI, além de setores de Controle Urbano, Desenvolvimento Urbano, Procuradorias e órgãos parceiros como o SEBRAE e a Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

A Lei do Recentro beneficiou 31 imóveis em 2024, como o Edifício Moinho, atraindo novos empreendimentos para a área central. A iniciativa soma-se a outras ações da Prefeitura para a revitalização da área, como a parceria com a Sudene e o Banco do Nordeste para financiamento de imóveis multiuso, a criação da PPP “Morar no Centro” para construção de unidades habitacionais e a transformação dos edifícios Trianon e Art Palácio em um novo campus do IFPE (Instituto Federal de Pernambuco).

Para quem perdeu a edição e necessita de auxílio na desburocratização de seus processos, o Gabinete do Recentro está localizado na Rua da Guia, nº 142, no bairro do Recife.