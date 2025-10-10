fechar
Metro Quadrado | Notícia

Governo libera até R$ 30 mil para reforma de casas e terá novos limites para o Minha Casa, Minha Vida

A nova medida se soma ao recém-anunciado modelo de modernização do financiamento habitacional, que amplia o volume de recursos no SFH

Por Lucas Moraes Publicado em 10/10/2025 às 13:09
A medida prev&ecirc; financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com a atra&ccedil;&atilde;o de juros reduzidos e prazos de pagamento flex&iacute;veis, variando de 24 a 60 meses
A medida prevê financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com a atração de juros reduzidos e prazos de pagamento flexíveis, variando de 24 a 60 meses - FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

Em um esforço para combater a inadequação habitacional, o Ministério das Cidades anunciou uma nova linha de crédito destinada à reforma de moradias para famílias de baixa renda. A iniciativa é parte integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida e foi detalhada na Portaria nº 1.177/2025, publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira (9).

A medida prevê financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com a atração de juros reduzidos e prazos de pagamento flexíveis, variando de 24 a 60 meses.

A nova linha de crédito tem como objetivo principal promover o direito à moradia adequada, permitindo que as famílias realizem melhorias essenciais em suas casas relacionadas à salubridade, segurança, habitabilidade, acessibilidade, sustentabilidade e conforto.

Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o programa ataca uma frente complementar à redução do déficit habitacional. "Alcançamos o menor déficit habitacional da história do Brasil e vamos avançar mais. Com o programa de reformas, trabalhamos em outra frente: ajudando as famílias a ampliarem e melhorarem suas casas”, afirmou o ministro.

Condições e faixas de renda

O crédito é direcionado a residentes em áreas urbanas de capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou arranjos populacionais com esse porte, conforme dados do IBGE.

O programa está dividido em duas faixas, baseadas na renda bruta mensal familiar, limitada a R$ 9.600.

Faixa Melhoria 1: Para famílias com renda de até R$ 3.200. A taxa de juros nominal será de apenas 1,17% ao mês.

Faixa Melhoria 2: Para famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600. A taxa de juros será de 1,95% ao mês.

O valor da prestação mensal será limitado a 25% da renda familiar, e cada beneficiário poderá contratar apenas um financiamento por vez. Os recursos poderão ser aplicados em materiais de construção, mão de obra, projetos técnicos e serviços de acompanhamento das obras.

A operacionalização do crédito será feita pela Caixa Econômica Federal, com garantia parcial do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) para as operações da Faixa 1. Além disso, Estados e municípios poderão contribuir com contrapartidas financeiras para ampliar o alcance da iniciativa.

A nova medida se soma ao recém-anunciado modelo de modernização do financiamento habitacional, que amplia o volume de recursos no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), reforçando o investimento do governo na política habitacional em diversas frentes e faixas de renda.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

NOVOS LIMITES PARA O MCMV

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que o Minha Casa Minha Vida (MCMV) passará por elevações nas faixas de renda e no teto do preço de imóveis nas faixas mais baixas (1, 2 e 3, com exceção da 4). As alterações já foram definidas e vão passar a valer ainda neste ano.

"São alguns arranjos populacionais em que nós identificamos que existe a necessidade do aumento, porque isso está limitando que as famílias alcancem o financiamento", afirmou o ministro, sem mais detalhes sobre o teor dos ajustes que serão adotados. "Agora, nas próximas semanas, nós vamos tratar para que isso entre em linha, que aconteça."

Ele afirmou que as medidas não incluem a recém-lançada faixa 4 do MCMV, que atende famílias com renda de até R$ 12 mil. “Identificamos que em alguns arranjos populacionais há necessidade de aumento, porque o valor atual tem limitado que as famílias alcancem o financiamento”, adiantou ao participar de coletiva no Fórum Brasileiro das Incorporadoras. 

 
 

Leia também

Brasil ganha novo modelo para financiar imóveis; veja o que muda nos juros e Poupança
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Brasil ganha novo modelo para financiar imóveis; veja o que muda nos juros e Poupança
Índice Nacional da construção civil varia 0,50% em setembro. Pernambuco tem menor alta do Nordeste
CONSTRUÇÃO

Índice Nacional da construção civil varia 0,50% em setembro. Pernambuco tem menor alta do Nordeste

Compartilhe

Tags