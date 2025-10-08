De hotel icônico a residencial de luxo: conheça o projeto milionário que transforma o Recife Palace
Este é o segundo hotel de grande porte na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul, a ser convertido em moradias de luxo pela incorporadora Moura Dubeux
Clique aqui e escute a matéria
O skyline da orla de Boa Viagem ganhará um novo marco no segmento de alto padrão. A Moura Dubeux anunciou o lançamento do Infinity Recife, um projeto residencial que transformará o icônico edifício do antigo Recife Palace Hotel – famoso nas décadas de 1980 e 1990 – através de um processo de retrofit de luxo.O empreendimento tem um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 384 milhões e representa a expansão da Moura Dubeux em projetos que unem a modernização de edifícios existentes com a preservação de marcos arquitetônicos.
Este é o segundo hotel de grande porte na Avenida Boa Viagem a ser convertido em moradias de luxo pela incorporadora, que também assina o retrofit do antigo Moinho Recife. "É uma atuação que respeita a história do local e seus marcos arquitetônicos, mas com olhar, sofisticação e estrutura atualizados”, comentou Diego Villar, CEO da Moura Dubeux, destacando a estratégia de valorização da identidade do espaço.
Design de luxo e tecnologia
O Infinity Recife será composto por uma torre de 19 pavimentos, localizada em um ponto privilegiado na união da Avenida Boa Viagem com as ruas Dos Navegantes e Ernesto de Paula Santos, oferecendo fácil acesso e vista para o mar.
O projeto, assinado pela Zirpoli Arquitetura, contou com a consultoria da influencer e empresária de moda Camila Coutinho, visando complementar o conceito com contemporaneidade e referências internacionais de design.
O empreendimento terá 329 apartamentos, em regime de condomínio fechado, com opções de um ou dois quartos, e metragens que variam de 26m² a 97m².
Entre os diferenciais tecnológicos e de sustentabilidade estão automatização de sistemas e dispositivos nas unidades, uso inteligente de recursos para maior eficiência, tomadas para carros elétricos e personalização de acabamento nas unidades, que visa reduzir o volume de resíduos.
Mix de serviços e lazer
Além das unidades residenciais, o Infinity Recife oferecerá um robusto mix de ambientes de convivência, lazer e serviços exclusivos aos moradores.
O residencial contará com bar, deck, spa, lavanderia, minimarket, petwash, e diversas opções de lazer e bem-estar, como academia equipada pela Technogym Brasil, piscinas, espaço gourmet, hidromassagem, sauna e terraço coberto. A comodidade será reforçada por um acesso delivery exclusivo para entregas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp