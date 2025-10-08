Balneário Camboriú inicia construção do residencial mais alto do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Senna Tower consolida o protagonismo do Brasil na construção de arranha-céus. Com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 8,5 bilhões

A cidade de Balneário Camboriú, conhecida por seus arranha-céus, iniciou oficialmente a construção do Senna Tower, que promete ser o edifício residencial mais alto do mundo, com mais de 550 metros de altura. O empreendimento é fruto de uma parceria estratégica entre a FG Empreendimentos, a marca Senna e a Havan, e nasce com a missão de redefinir os limites da engenharia e do luxo no Brasil.

Após uma série de testes de fundação bem-sucedidos e aprovados por consultores internacionais, as obras foram deflagradas. O projeto combina inovação técnica de ponta com um conceito simbólico inspirado na trajetória de superação do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna.

VGV de R$ 8,5 bilhões



O Senna Tower consolida o protagonismo do Brasil na construção de arranha-céus. Com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 8,5 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão já foi comercializado, o projeto estabelece um novo patamar para o mercado imobiliário de alto padrão.

Jean Graciola, cofundador e presidente da FG Empreendimentos, destacou a importância da obra: "O Senna Tower é a afirmação de que o Brasil pode liderar o futuro da engenharia e do mercado imobiliário global. Mais que uma conquista da FG, será um legado para a arquitetura e para a inovação."

O projeto conta com soluções inéditas no país, como o sistema Tuned Mass Damper (TMD), que neutraliza o impacto de fortes ventos, e os outriggers para estabilidade. A fundação foi validada por Harry Poulos, consultor de engenharia de solos do famoso Burj Khalifa, em Dubai, e o projeto estrutural é assinado por Fatih Yalniz, engenheiro de grandes arranha-céus da América do Norte.

Luxo e alta performance



O edifício terá 228 unidades residenciais, variando de apartamentos a megacoberturas triplex de até 903 m². O luxo e a tecnologia se unem em diferenciais como Elevadores de Ultra Performance (sete elevadores capazes de levar os moradores ao topo em menos de um minuto); Garagem no apartamento (um elevador exclusivo para automóveis, com capacidade para três toneladas, permitirá aos moradores estacionar seus veículos em destaque dentro de mansões suspensas); Rooftop Panorâmico (um terraço exclusivo com vista incomparável para a cidade) e Pista de Kart Indoor (o empreendimento contará com uma pista de kart de padrão internacional, com curadoria da família Senna).

Bianca Senna, CEO da Senna Brands, frisou que o conceito criativo da marca transforma o Senna Tower em um projeto único, permeado pelo DNA de "pioneirismo, alta performance e superação de obstáculos".

A arquitetura e o design de interiores, inspirados na Jornada do Herói, são assinados pela artista e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do piloto, conectando a filosofia de superação de Ayrton Senna à engenharia moderna. O projeto busca ainda a certificação internacional LEED Platinum, o mais alto selo de sustentabilidade. "O Senna Tower se tornará um novo ponto turístico global, que atrai olhares, movimenta a economia e eleva o nome da cidade”, concluiu Luciano Hang, dono da Havan.