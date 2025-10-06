ADEMI-PE e SINDUSCON-PE recebem secretários para discutir LPUOS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O encontro contará com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife e da Secretaria de Habitação da capital

Clique aqui e escute a matéria

A nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) do Recife será o tema central do próximo Almoço dos Associados, que reunirá a cadeia produtiva da construção civil com representantes do poder público municipal nesta terça-feira (7).

O evento, promovido pela ADEMI-PE (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco) e o SINDUSCON-PE (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco), tem como objetivo realizar um debate fundamental sobre o futuro do planejamento urbano da cidade.

O encontro contará com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife e da Secretaria de Habitação, que detalharão os principais impactos da nova LPUOS no planejamento urbano; de que forma a nova legislação pode contribuir para um Recife mais justo, sustentável e inclusivo e as oportunidades para investidores e para o setor imobiliário que se abrem diante do novo cenário regulatório.

O debate ocorrerá no Auditório ADEMI, das 12h30 às 14h30.

Painel de Convidados



O evento contará com a participação de importantes nomes da gestão municipal e do urbanismo:

Felipe Matos – Secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife

Felipe Cury – Secretário de Habitação do Recife

Taciana Sotto Mayor – Secretária Executiva de Licenciamento do Recife

Mariana Asfora – Presidente do Instituto Pelópidas Silveira (ICPS)