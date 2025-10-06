fechar
Metro Quadrado | Notícia

ADEMI-PE e SINDUSCON-PE recebem secretários para discutir LPUOS

O encontro contará com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife e da Secretaria de Habitação da capital

Por JC Publicado em 06/10/2025 às 6:00 | Atualizado em 06/10/2025 às 9:52
Debate sobre a LPUOS ser&aacute; realizado na Ademi-PE
Debate sobre a LPUOS será realizado na Ademi-PE - DIEGO NIGRO/ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

A nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) do Recife será o tema central do próximo Almoço dos Associados, que reunirá a cadeia produtiva da construção civil com representantes do poder público municipal nesta terça-feira (7).

O evento, promovido pela ADEMI-PE (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco) e o SINDUSCON-PE (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco), tem como objetivo realizar um debate fundamental sobre o futuro do planejamento urbano da cidade.

O encontro contará com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife e da Secretaria de Habitação, que detalharão os principais impactos da nova LPUOS no planejamento urbano; de que forma a nova legislação pode contribuir para um Recife mais justo, sustentável e inclusivo e as oportunidades para investidores e para o setor imobiliário que se abrem diante do novo cenário regulatório.

O debate ocorrerá no Auditório ADEMI, das 12h30 às 14h30.

Painel de Convidados

O evento contará com a participação de importantes nomes da gestão municipal e do urbanismo:

Felipe Matos – Secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife

Felipe Cury – Secretário de Habitação do Recife

Taciana Sotto Mayor – Secretária Executiva de Licenciamento do Recife

Mariana Asfora – Presidente do Instituto Pelópidas Silveira (ICPS)

 
 
 
 

Leia também

Aluguel no Recife dispara e sobe mais que o dobro da Inflação; veja preços
MERCADO DE LOCAÇÃO

Aluguel no Recife dispara e sobe mais que o dobro da Inflação; veja preços
Recife recebe a 15ª edição da FESÍNDICO, a maior feira de condomínios do Brasil
FEIRA

Recife recebe a 15ª edição da FESÍNDICO, a maior feira de condomínios do Brasil

Compartilhe

Tags