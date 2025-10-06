ADEMI-PE e SINDUSCON-PE recebem secretários para discutir LPUOS
O encontro contará com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife e da Secretaria de Habitação da capital
Por
JC
Publicado em 06/10/2025 às 6:00
| Atualizado em 06/10/2025 às 9:52
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) do Recife será o tema central do próximo Almoço dos Associados, que reunirá a cadeia produtiva da construção civil com representantes do poder público municipal nesta terça-feira (7).
O evento, promovido pela ADEMI-PE (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco) e o SINDUSCON-PE (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco), tem como objetivo realizar um debate fundamental sobre o futuro do planejamento urbano da cidade.
O encontro contará com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife e da Secretaria de Habitação, que detalharão os principais impactos da nova LPUOS no planejamento urbano; de que forma a nova legislação pode contribuir para um Recife mais justo, sustentável e inclusivo e as oportunidades para investidores e para o setor imobiliário que se abrem diante do novo cenário regulatório.
O debate ocorrerá no Auditório ADEMI, das 12h30 às 14h30.
Painel de Convidados
O evento contará com a participação de importantes nomes da gestão municipal e do urbanismo:
Felipe Matos – Secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife
Felipe Cury – Secretário de Habitação do Recife
Taciana Sotto Mayor – Secretária Executiva de Licenciamento do Recife
Mariana Asfora – Presidente do Instituto Pelópidas Silveira (ICPS)