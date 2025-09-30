Renato Correia, presidente da CBIC, debate no Recife transformação do mercado imobiliário
O LIDE Pernambuco, através do LIDE Construção, realiza nesta quarta-feira (1º) mais uma agenda voltada ao debate de temas estratégicos para a economia nacional. O encontro terá como convidado especial Renato Correia, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que abordará o tema “Mercado Imobiliário Brasileiro em Transformação: Como se Manter Relevante”.
A programação acontece das 8h45 às 11h15, no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem e busca reunir empresários, líderes e formadores de opinião para discutir os desafios e as perspectivas do setor imobiliário diante das mudanças econômicas, tecnológicas e regulatórias que afetam diretamente a construção civil e o desenvolvimento urbano.
Renato Correia é uma das principais vozes do setor no Brasil e deve destacar estratégias para manter a competitividade em um cenário de inovação, sustentabilidade e novas demandas de mercado.