fechar
Metro Quadrado | Notícia

Aluguel em Pernambuco: veja mapa completo que revela preços e onde há mais imóveis disponíveis

A análise dos dados revela que os apartamentos são a tipologia de imóvel mais comum no mercado de aluguel, correspondendo a 79,89%

Por Lucas Moraes Publicado em 19/09/2025 às 8:34
A capital, Recife, liderou o n&uacute;mero de ofertas, representando 60,86% do total
A capital, Recife, liderou o número de ofertas, representando 60,86% do total - JC

Clique aqui e escute a matéria

Em agosto de 2025, o mercado de imóveis usados para aluguel em Pernambuco mostrou uma forte concentração na Região Metropolitana do Recife (RMR), de acordo com dados compilados pelo SECOVI-PE e pela FIEPE. A capital, Recife, liderou o número de ofertas, representando 60,86% do total. Logo atrás, o município de Jaboatão dos Guararapes concentrou 13,34% das ofertas, seguido por Cabo de Santo Agostinho, com 5,59%. Olinda, por sua vez, representou 3,29% do total, enquanto Paulista respondeu por 2,80%. Juntas, essas cidades da RMR concentram a grande maioria das opções de aluguel no estado.

Perfil dos imóveis: apartamentos e studios dominam a oferta

A análise dos dados revela que os apartamentos são a tipologia de imóvel mais comum no mercado de aluguel, correspondendo a 79,89% das ofertas. As casas, por outro lado, representam apenas 20,11%.
Dentro do segmento residencial, os imóveis do tipo Studio se destacaram, compondo 38,28% das ofertas. Esses imóveis compactos e com ambientes integrados têm ganhado espaço no mercado. A pesquisa também apontou que a maioria dos imóveis, 61,53%, não possuía suíte, e apenas 34,73% contavam com uma vaga de garagem.

Bairros mais procurados

A capital pernambucana tem uma oferta de imóveis bastante concentrada. O bairro de Boa Viagem liderou com uma fatia considerável de 35,13% do total de ofertas na cidade. Outros bairros com alta disponibilidade foram:

  • Pina: 7,79%
  • Boa Vista: 4,82%
  • Madalena: 4,68%
  • Graças: 4,49%
  • Casa Forte: 4,12%
  • Rosarinho: 3,93%

Distribuição de Imóveis por bairro para locação residencial

A oferta de imóveis para aluguel residencial no Recife também está fortemente concentrada em Boa Viagem, que sozinha representa quase metade do mercado de locação para moradia na capital. A distribuição completa, do bairro com mais ofertas para o com menos, é a seguinte:

  • Boa Viagem: 1.867 (46,87%)
  • Pina: 262 (6,58%)
  • Madalena: 163 (4,09%)
  • Graças: 157 (3,94%)
  • Espinheiro: 127 (3,19%)
  • Parnamirim: 117 (2,94%)
  • Tamarineira: 93 (2,33%)
  • Boa Vista: 92 (2,31%)
  • Imbiribeira: 81 (2,03%)
  • Torre: 79 (1,98%)
  • Rosarinho: 74 (1,86%)
  • Casa Forte: 69 (1,73%)
  • Casa Amarela: 65 (1,63%)
  • Encruzilhada: 60 (1,51%)
  • Santo Amaro: 59 (1,48%)
  • Várzea: 56 (1,41%)
  • São José: 47 (1,18%)
  • Ilha do Leite: 43 (1,08%)
  • Aflitos: 39 (0,98%)
  • Cordeiro: 35 (0,88%)
  • Poço da Panela: 31 (0,78%)
  • Ilha do Retiro: 28 (0,70%)
  • Campo Grande: 26 (0,65%)
  • Iputinga: 23 (0,58%)
  • Santana: 21 (0,53%)
  • Caxangá: 20 (0,50%)
  • Monteiro: 20 (0,50%)
  • Prado: 20 (0,50%)
  • Paissandu: 19 (0,48%)
  • Derby: 18 (0,45%)
  • Jaqueira: 17 (0,43%)
  • Afogados: 12 (0,30%)
  • Jardim São Paulo: 11 (0,28%)
  • Soledade: 10 (0,25%)
  • Ponto de Parada: 9 (0,23%)
  • Sancho: 9 (0,23%)
  • Engenho do Meio: 7 (0,18%)
  • Água Fria: 6 (0,15%)
  • Bongi: 6 (0,15%)
  • Torreão: 6 (0,15%)
  • Ipsep: 5 (0,13%)
  • Tejipió: 5 (0,13%)
  • Zumbi: 5 (0,13%)
  • Areias: 4 (0,10%)
  • Arruda: 4 (0,10%)
  • Cajueiro: 4 (0,10%)
  • San Martin: 4 (0,10%)
  • Torrões: 4 (0,10%)
  • Apipucos: 3 (0,08%)
  • Macaxeira: 3 (0,08%)
  • Santo Antônio: 3 (0,08%)
  • Alto do Mandu: 2 (0,05%)
  • Brasília Teimosa: 2 (0,05%)
  • Cabanga: 2 (0,05%)
  • Dois Unidos: 2 (0,05%)
  • Estância: 2 (0,05%)
  • Hipódromo: 2 (0,05%)
  • Jordão: 2 (0,05%)
  • Porto da Madeira: 2 (0,05%)
  • Vasco da Gama: 2 (0,05%)
  • Beberibe: 1 (0,03%)
  • Centro: 1 (0,03%)
  • Cidade Universitária: 1 (0,03%)
  • Coelhos: 1 (0,03%)
  • Dois Irmãos: 1 (0,03%)
  • Jiquiá: 1 (0,03%)
  • Mangueira: 1 (0,03%)
  • Nova Descoberta: 1 (0,03%)

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão, a oferta de imóveis para aluguel se concentrou principalmente nas áreas litorâneas. Os bairros mais procurados foram:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Piedade: 30,53%
  • Candeias: 22,66%
  • Prazeres: 10,21%
  • Jardim Jordão: 8,82%
  • Cajueiro Seco: 5,14%

Olinda

Já em Olinda, a disponibilidade de imóveis se concentrou em bairros próximos à orla e com boa infraestrutura. Os destaques foram:

  • Casa Caiada: 34,53%
  • Bairro Novo: 23,74%
  • Jardim Atlântico: 7,91%
  • Rio Doce: 7,19%
  • Jatobá: 4,32%
  • Peixinhos: 3,60%

Valor do m² para casas de aluguel no Recife

O valor médio do metro quadrado para casas em bairros do Recife com mais de 10 ofertas varia bastante. Os bairros com os valores mais altos por m² são:

  • Boa Vista: R$ 41,06
  • Boa Viagem: R$ 39,57
  • Espinheiro: R$ 38,17
  • Graças: R$ 37,67
  • Madalena: R$ 35,20

Valor do m² para apartamentos de aluguel no Recife

A lista de bairros com apartamentos disponíveis para locação apresenta uma grande variação de preços. Os bairros mais caros, com valor médio do metro quadrado acima de R$ 70,00, são:

  • São José: R$ 96,81
  • Jaqueira: R$ 86,96
  • Ilha do Leite: R$ 85,07
  • Parnamirim: R$ 82,93
  • Pina: R$ 75,39
  • Paissandu: R$ 71,16
  • Rosarinho: R$ 71,06

Outros bairros relevantes com valores entre R$ 50,00 e R$ 70,00 por m² incluem:

  • Ilha do Retiro: R$ 67,84
  • Aflitos: R$ 64,87
  • Tamarineira: R$ 64,67
  • Boa Viagem: R$ 63,31
  • Encruzilhada: R$ 62,48
  • Madalena: R$ 61,68
  • Espinheiro: R$ 60,23
  • Graças: R$ 59,73
  • Casa Forte: R$ 59,02
  • Imbiribeira: R$ 58,50
  • Boa Vista: R$ 57,50
  • Poço da Panela: R$ 56,62
  • Torre: R$ 55,67
  • Santana: R$ 54,94

Os bairros com o metro quadrado mais acessível, entre os analisados (com mais de 10 ofertas), são:

  • Cordeiro: R$ 35,54
  • Iputinga: R$ 32,43
  • Campo Grande: R$ 28,97
 

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Itaú leiloa mais de 85 imóveis com lances a partir de R$ 33 mil
LEILÃO

Itaú leiloa mais de 85 imóveis com lances a partir de R$ 33 mil
Vitacon Powered by Housi fecha parceria inédita com Allianz Parque
ARENA

Vitacon Powered by Housi fecha parceria inédita com Allianz Parque

Compartilhe

Tags