Aluguel em Pernambuco: veja mapa completo que revela preços e onde há mais imóveis disponíveis
Em agosto de 2025, o mercado de imóveis usados para aluguel em Pernambuco mostrou uma forte concentração na Região Metropolitana do Recife (RMR), de acordo com dados compilados pelo SECOVI-PE e pela FIEPE. A capital, Recife, liderou o número de ofertas, representando 60,86% do total. Logo atrás, o município de Jaboatão dos Guararapes concentrou 13,34% das ofertas, seguido por Cabo de Santo Agostinho, com 5,59%. Olinda, por sua vez, representou 3,29% do total, enquanto Paulista respondeu por 2,80%. Juntas, essas cidades da RMR concentram a grande maioria das opções de aluguel no estado.
Perfil dos imóveis: apartamentos e studios dominam a oferta
A análise dos dados revela que os apartamentos são a tipologia de imóvel mais comum no mercado de aluguel, correspondendo a 79,89% das ofertas. As casas, por outro lado, representam apenas 20,11%.
Dentro do segmento residencial, os imóveis do tipo Studio se destacaram, compondo 38,28% das ofertas. Esses imóveis compactos e com ambientes integrados têm ganhado espaço no mercado. A pesquisa também apontou que a maioria dos imóveis, 61,53%, não possuía suíte, e apenas 34,73% contavam com uma vaga de garagem.
Bairros mais procurados
A capital pernambucana tem uma oferta de imóveis bastante concentrada. O bairro de Boa Viagem liderou com uma fatia considerável de 35,13% do total de ofertas na cidade. Outros bairros com alta disponibilidade foram:
- Pina: 7,79%
- Boa Vista: 4,82%
- Madalena: 4,68%
- Graças: 4,49%
- Casa Forte: 4,12%
- Rosarinho: 3,93%
Distribuição de Imóveis por bairro para locação residencial
A oferta de imóveis para aluguel residencial no Recife também está fortemente concentrada em Boa Viagem, que sozinha representa quase metade do mercado de locação para moradia na capital. A distribuição completa, do bairro com mais ofertas para o com menos, é a seguinte:
- Boa Viagem: 1.867 (46,87%)
- Pina: 262 (6,58%)
- Madalena: 163 (4,09%)
- Graças: 157 (3,94%)
- Espinheiro: 127 (3,19%)
- Parnamirim: 117 (2,94%)
- Tamarineira: 93 (2,33%)
- Boa Vista: 92 (2,31%)
- Imbiribeira: 81 (2,03%)
- Torre: 79 (1,98%)
- Rosarinho: 74 (1,86%)
- Casa Forte: 69 (1,73%)
- Casa Amarela: 65 (1,63%)
- Encruzilhada: 60 (1,51%)
- Santo Amaro: 59 (1,48%)
- Várzea: 56 (1,41%)
- São José: 47 (1,18%)
- Ilha do Leite: 43 (1,08%)
- Aflitos: 39 (0,98%)
- Cordeiro: 35 (0,88%)
- Poço da Panela: 31 (0,78%)
- Ilha do Retiro: 28 (0,70%)
- Campo Grande: 26 (0,65%)
- Iputinga: 23 (0,58%)
- Santana: 21 (0,53%)
- Caxangá: 20 (0,50%)
- Monteiro: 20 (0,50%)
- Prado: 20 (0,50%)
- Paissandu: 19 (0,48%)
- Derby: 18 (0,45%)
- Jaqueira: 17 (0,43%)
- Afogados: 12 (0,30%)
- Jardim São Paulo: 11 (0,28%)
- Soledade: 10 (0,25%)
- Ponto de Parada: 9 (0,23%)
- Sancho: 9 (0,23%)
- Engenho do Meio: 7 (0,18%)
- Água Fria: 6 (0,15%)
- Bongi: 6 (0,15%)
- Torreão: 6 (0,15%)
- Ipsep: 5 (0,13%)
- Tejipió: 5 (0,13%)
- Zumbi: 5 (0,13%)
- Areias: 4 (0,10%)
- Arruda: 4 (0,10%)
- Cajueiro: 4 (0,10%)
- San Martin: 4 (0,10%)
- Torrões: 4 (0,10%)
- Apipucos: 3 (0,08%)
- Macaxeira: 3 (0,08%)
- Santo Antônio: 3 (0,08%)
- Alto do Mandu: 2 (0,05%)
- Brasília Teimosa: 2 (0,05%)
- Cabanga: 2 (0,05%)
- Dois Unidos: 2 (0,05%)
- Estância: 2 (0,05%)
- Hipódromo: 2 (0,05%)
- Jordão: 2 (0,05%)
- Porto da Madeira: 2 (0,05%)
- Vasco da Gama: 2 (0,05%)
- Beberibe: 1 (0,03%)
- Centro: 1 (0,03%)
- Cidade Universitária: 1 (0,03%)
- Coelhos: 1 (0,03%)
- Dois Irmãos: 1 (0,03%)
- Jiquiá: 1 (0,03%)
- Mangueira: 1 (0,03%)
- Nova Descoberta: 1 (0,03%)
Jaboatão dos Guararapes
Em Jaboatão, a oferta de imóveis para aluguel se concentrou principalmente nas áreas litorâneas. Os bairros mais procurados foram:
- Piedade: 30,53%
- Candeias: 22,66%
- Prazeres: 10,21%
- Jardim Jordão: 8,82%
- Cajueiro Seco: 5,14%
Olinda
Já em Olinda, a disponibilidade de imóveis se concentrou em bairros próximos à orla e com boa infraestrutura. Os destaques foram:
- Casa Caiada: 34,53%
- Bairro Novo: 23,74%
- Jardim Atlântico: 7,91%
- Rio Doce: 7,19%
- Jatobá: 4,32%
- Peixinhos: 3,60%
Valor do m² para casas de aluguel no Recife
O valor médio do metro quadrado para casas em bairros do Recife com mais de 10 ofertas varia bastante. Os bairros com os valores mais altos por m² são:
- Boa Vista: R$ 41,06
- Boa Viagem: R$ 39,57
- Espinheiro: R$ 38,17
- Graças: R$ 37,67
- Madalena: R$ 35,20
Valor do m² para apartamentos de aluguel no Recife
A lista de bairros com apartamentos disponíveis para locação apresenta uma grande variação de preços. Os bairros mais caros, com valor médio do metro quadrado acima de R$ 70,00, são:
- São José: R$ 96,81
- Jaqueira: R$ 86,96
- Ilha do Leite: R$ 85,07
- Parnamirim: R$ 82,93
- Pina: R$ 75,39
- Paissandu: R$ 71,16
- Rosarinho: R$ 71,06
Outros bairros relevantes com valores entre R$ 50,00 e R$ 70,00 por m² incluem:
- Ilha do Retiro: R$ 67,84
- Aflitos: R$ 64,87
- Tamarineira: R$ 64,67
- Boa Viagem: R$ 63,31
- Encruzilhada: R$ 62,48
- Madalena: R$ 61,68
- Espinheiro: R$ 60,23
- Graças: R$ 59,73
- Casa Forte: R$ 59,02
- Imbiribeira: R$ 58,50
- Boa Vista: R$ 57,50
- Poço da Panela: R$ 56,62
- Torre: R$ 55,67
- Santana: R$ 54,94
Os bairros com o metro quadrado mais acessível, entre os analisados (com mais de 10 ofertas), são:
- Cordeiro: R$ 35,54
- Iputinga: R$ 32,43
- Campo Grande: R$ 28,97