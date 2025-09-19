Aluguel em Pernambuco: veja mapa completo que revela preços e onde há mais imóveis disponíveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A análise dos dados revela que os apartamentos são a tipologia de imóvel mais comum no mercado de aluguel, correspondendo a 79,89%

Em agosto de 2025, o mercado de imóveis usados para aluguel em Pernambuco mostrou uma forte concentração na Região Metropolitana do Recife (RMR), de acordo com dados compilados pelo SECOVI-PE e pela FIEPE. A capital, Recife, liderou o número de ofertas, representando 60,86% do total. Logo atrás, o município de Jaboatão dos Guararapes concentrou 13,34% das ofertas, seguido por Cabo de Santo Agostinho, com 5,59%. Olinda, por sua vez, representou 3,29% do total, enquanto Paulista respondeu por 2,80%. Juntas, essas cidades da RMR concentram a grande maioria das opções de aluguel no estado.

Perfil dos imóveis: apartamentos e studios dominam a oferta



A análise dos dados revela que os apartamentos são a tipologia de imóvel mais comum no mercado de aluguel, correspondendo a 79,89% das ofertas. As casas, por outro lado, representam apenas 20,11%.

Dentro do segmento residencial, os imóveis do tipo Studio se destacaram, compondo 38,28% das ofertas. Esses imóveis compactos e com ambientes integrados têm ganhado espaço no mercado. A pesquisa também apontou que a maioria dos imóveis, 61,53%, não possuía suíte, e apenas 34,73% contavam com uma vaga de garagem.

Bairros mais procurados



A capital pernambucana tem uma oferta de imóveis bastante concentrada. O bairro de Boa Viagem liderou com uma fatia considerável de 35,13% do total de ofertas na cidade. Outros bairros com alta disponibilidade foram:



Pina: 7,79%



Boa Vista: 4,82%



Madalena: 4,68%



Graças: 4,49%



Casa Forte: 4,12%



Rosarinho: 3,93%



Distribuição de Imóveis por bairro para locação residencial



A oferta de imóveis para aluguel residencial no Recife também está fortemente concentrada em Boa Viagem, que sozinha representa quase metade do mercado de locação para moradia na capital. A distribuição completa, do bairro com mais ofertas para o com menos, é a seguinte:



Boa Viagem: 1.867 (46,87%)



Pina: 262 (6,58%)



Madalena: 163 (4,09%)



Graças: 157 (3,94%)



Espinheiro: 127 (3,19%)



Parnamirim: 117 (2,94%)



Tamarineira: 93 (2,33%)



Boa Vista: 92 (2,31%)



Imbiribeira: 81 (2,03%)



Torre: 79 (1,98%)



Rosarinho: 74 (1,86%)



Casa Forte: 69 (1,73%)



Casa Amarela: 65 (1,63%)



Encruzilhada: 60 (1,51%)



Santo Amaro: 59 (1,48%)



Várzea: 56 (1,41%)



São José: 47 (1,18%)



Ilha do Leite: 43 (1,08%)



Aflitos: 39 (0,98%)



Cordeiro: 35 (0,88%)



Poço da Panela: 31 (0,78%)



Ilha do Retiro: 28 (0,70%)



Campo Grande: 26 (0,65%)



Iputinga: 23 (0,58%)



Santana: 21 (0,53%)



Caxangá: 20 (0,50%)



Monteiro: 20 (0,50%)



Prado: 20 (0,50%)



Paissandu: 19 (0,48%)



Derby: 18 (0,45%)



Jaqueira: 17 (0,43%)



Afogados: 12 (0,30%)



Jardim São Paulo: 11 (0,28%)



Soledade: 10 (0,25%)



Ponto de Parada: 9 (0,23%)



Sancho: 9 (0,23%)



Engenho do Meio: 7 (0,18%)



Água Fria: 6 (0,15%)



Bongi: 6 (0,15%)



Torreão: 6 (0,15%)



Ipsep: 5 (0,13%)



Tejipió: 5 (0,13%)



Zumbi: 5 (0,13%)



Areias: 4 (0,10%)



Arruda: 4 (0,10%)



Cajueiro: 4 (0,10%)



San Martin: 4 (0,10%)



Torrões: 4 (0,10%)



Apipucos: 3 (0,08%)



Macaxeira: 3 (0,08%)



Santo Antônio: 3 (0,08%)



Alto do Mandu: 2 (0,05%)



Brasília Teimosa: 2 (0,05%)



Cabanga: 2 (0,05%)



Dois Unidos: 2 (0,05%)



Estância: 2 (0,05%)



Hipódromo: 2 (0,05%)



Jordão: 2 (0,05%)



Porto da Madeira: 2 (0,05%)



Vasco da Gama: 2 (0,05%)



Beberibe: 1 (0,03%)



Centro: 1 (0,03%)



Cidade Universitária: 1 (0,03%)



Coelhos: 1 (0,03%)



Dois Irmãos: 1 (0,03%)



Jiquiá: 1 (0,03%)



Mangueira: 1 (0,03%)



Nova Descoberta: 1 (0,03%)

Jaboatão dos Guararapes



Em Jaboatão, a oferta de imóveis para aluguel se concentrou principalmente nas áreas litorâneas. Os bairros mais procurados foram:



Piedade: 30,53%



Candeias: 22,66%



Prazeres: 10,21%



Jardim Jordão: 8,82%



Cajueiro Seco: 5,14%



Olinda



Já em Olinda, a disponibilidade de imóveis se concentrou em bairros próximos à orla e com boa infraestrutura. Os destaques foram:



Casa Caiada: 34,53%



Bairro Novo: 23,74%



Jardim Atlântico: 7,91%



Rio Doce: 7,19%



Jatobá: 4,32%



Peixinhos: 3,60%

Valor do m² para casas de aluguel no Recife



O valor médio do metro quadrado para casas em bairros do Recife com mais de 10 ofertas varia bastante. Os bairros com os valores mais altos por m² são:



Boa Vista: R$ 41,06



Boa Viagem: R$ 39,57



Espinheiro: R$ 38,17



Graças: R$ 37,67



Madalena: R$ 35,20

Valor do m² para apartamentos de aluguel no Recife



A lista de bairros com apartamentos disponíveis para locação apresenta uma grande variação de preços. Os bairros mais caros, com valor médio do metro quadrado acima de R$ 70,00, são:



São José: R$ 96,81



Jaqueira: R$ 86,96



Ilha do Leite: R$ 85,07



Parnamirim: R$ 82,93



Pina: R$ 75,39



Paissandu: R$ 71,16



Rosarinho: R$ 71,06



Outros bairros relevantes com valores entre R$ 50,00 e R$ 70,00 por m² incluem:



Ilha do Retiro: R$ 67,84



Aflitos: R$ 64,87



Tamarineira: R$ 64,67



Boa Viagem: R$ 63,31



Encruzilhada: R$ 62,48



Madalena: R$ 61,68



Espinheiro: R$ 60,23



Graças: R$ 59,73



Casa Forte: R$ 59,02



Imbiribeira: R$ 58,50



Boa Vista: R$ 57,50



Poço da Panela: R$ 56,62



Torre: R$ 55,67



Santana: R$ 54,94



Os bairros com o metro quadrado mais acessível, entre os analisados (com mais de 10 ofertas), são:



Cordeiro: R$ 35,54



Iputinga: R$ 32,43



Campo Grande: R$ 28,97

