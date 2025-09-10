Vitacon Powered by Housi fecha parceria inédita com Allianz Parque
A Vitacon Powered by Housi, união da Vitacon, incorporadora especializada em projetos para investidores, e da proptech Housi, firmou uma parceria exclusiva com o Allianz Parque, tornando-se a hospedagem oficial para eventos e shows na principal arena de esportes e entretenimento da América Latina. O acordo visa potencializar a ocupação das mais de 2 mil unidades gerenciadas pela Housi na região de Perdizes, em São Paulo, e oferecer pacotes de hospedagem premium e personalizados para o público do estádio.
A parceria inclui a exposição de mídia no Allianz Parque e a criação de pacotes promocionais para o público da arena, com descontos em hospedagem e serviços exclusivos como traslado de van entre os apartamentos e o estádio. Segundo Alexandre Frankel, CEO da Housi e presidente do Conselho da Vitacon, a iniciativa consolida a empresa como referência em hospedagem inovadora e reforça a estratégia de escolher terrenos com alta demanda, o que garante a rentabilidade dos imóveis para os investidores.
Valorização e rentabilidade para investidores
A região de Perdizes é um polo de turismo e entretenimento, atraindo 2,5 milhões de pessoas anualmente para o Allianz Parque. Durante eventos, a diária de acomodações próximas pode subir mais de 80%, ultrapassando R$ 720. Ariel Frankel, CEO da Vitacon, ressalta que essa parceria potencializa a valorização dos ativos. "Estar ao lado de uma das arenas mais movimentadas da América Latina significa exposição constante, alta ocupação e valorização dos ativos. É uma localização com demanda comprovada por hospedagem", afirma.
O acordo beneficia os investidores da Vitacon Powered by Housi, que já conta com 10 empreendimentos e cerca de 2 mil unidades na região. "Essa parceria com a Vitacon Powered by Housi reforça nosso compromisso, pois traz conveniência, inovação e qualidade de hospedagem para milhares de pessoas que vêm a São Paulo especialmente para shows e eventos", avalia Marcelo Frazão, vice-presidente de Entretenimento da WTorre.