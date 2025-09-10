Vitacon Powered by Housi fecha parceria inédita com Allianz Parque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O acordo beneficia os investidores da Vitacon Powered by Housi, que já conta com 10 empreendimentos e cerca de 2 mil unidades na região

Clique aqui e escute a matéria

A Vitacon Powered by Housi, união da Vitacon, incorporadora especializada em projetos para investidores, e da proptech Housi, firmou uma parceria exclusiva com o Allianz Parque, tornando-se a hospedagem oficial para eventos e shows na principal arena de esportes e entretenimento da América Latina. O acordo visa potencializar a ocupação das mais de 2 mil unidades gerenciadas pela Housi na região de Perdizes, em São Paulo, e oferecer pacotes de hospedagem premium e personalizados para o público do estádio.

A parceria inclui a exposição de mídia no Allianz Parque e a criação de pacotes promocionais para o público da arena, com descontos em hospedagem e serviços exclusivos como traslado de van entre os apartamentos e o estádio. Segundo Alexandre Frankel, CEO da Housi e presidente do Conselho da Vitacon, a iniciativa consolida a empresa como referência em hospedagem inovadora e reforça a estratégia de escolher terrenos com alta demanda, o que garante a rentabilidade dos imóveis para os investidores.

Valorização e rentabilidade para investidores



A região de Perdizes é um polo de turismo e entretenimento, atraindo 2,5 milhões de pessoas anualmente para o Allianz Parque. Durante eventos, a diária de acomodações próximas pode subir mais de 80%, ultrapassando R$ 720. Ariel Frankel, CEO da Vitacon, ressalta que essa parceria potencializa a valorização dos ativos. "Estar ao lado de uma das arenas mais movimentadas da América Latina significa exposição constante, alta ocupação e valorização dos ativos. É uma localização com demanda comprovada por hospedagem", afirma.

O acordo beneficia os investidores da Vitacon Powered by Housi, que já conta com 10 empreendimentos e cerca de 2 mil unidades na região. "Essa parceria com a Vitacon Powered by Housi reforça nosso compromisso, pois traz conveniência, inovação e qualidade de hospedagem para milhares de pessoas que vêm a São Paulo especialmente para shows e eventos", avalia Marcelo Frazão, vice-presidente de Entretenimento da WTorre.