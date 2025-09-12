fechar
Itaú leiloa mais de 85 imóveis com lances a partir de R$ 33 mil

As condições de pagamento oferecem flexibilidade: é possível pagar à vista ou, para a maioria dos imóveis, parcelar o valor em até 78 meses

Por JC Publicado em 12/09/2025 às 0:00
As condições de pagamento oferecem flexibilidade: é possível pagar à vista ou, para a maioria dos imóveis, parcelar o valor em até 78 meses - ARNALDO CARVALHO/ACERVO JC IMAGEM

O Itaú Unibanco, em parceria com a Mega Leilões, promove um leilão de mais de 85 imóveis nesta quarta-feira, 11 de setembro. Com lances iniciais a partir de R$ 33 mil, a oportunidade inclui imóveis residenciais e comerciais em 14 estados e no Distrito Federal. O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Fernando Cerello e os lances podem ser feitos online, no site da Mega Leilões.

Os interessados encontrarão uma variedade de imóveis, como apartamentos, casas e terrenos, com lances que podem chegar a R$ 1,4 milhão. Entre as opções, estão destaques em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Condições de pagamento e destaques

As condições de pagamento oferecem flexibilidade: é possível pagar à vista ou, para a maioria dos imóveis, parcelar o valor em até 78 meses, conforme as regras do edital.

Confira alguns dos imóveis em destaque:

São Paulo (SP): Apartamento duplex de 282 m² no Morumbi, com lance inicial de R$ 1,4 milhão.

Recife (PE): Apartamento de 98 m² no bairro de Casa Amarela, com lance inicial de R$ 499 mil.

Feira de Santana (BA): Prédio comercial no Centro, com lance inicial de R$ 1,4 milhão.

Santos (SP): Apartamento de 302 m² na Praia do Boqueirão, com lance inicial de R$ 920 mil.

Maricá (RJ): Casa em condomínio, com lance inicial de R$ 749 mil.

Para participar, os interessados devem se cadastrar no site da Mega Leilões, onde também é possível consultar a descrição completa de cada lote e o edital do evento.

