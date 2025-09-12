Itaú leiloa mais de 85 imóveis com lances a partir de R$ 33 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As condições de pagamento oferecem flexibilidade: é possível pagar à vista ou, para a maioria dos imóveis, parcelar o valor em até 78 meses

Clique aqui e escute a matéria

O Itaú Unibanco, em parceria com a Mega Leilões, promove um leilão de mais de 85 imóveis nesta quarta-feira, 11 de setembro. Com lances iniciais a partir de R$ 33 mil, a oportunidade inclui imóveis residenciais e comerciais em 14 estados e no Distrito Federal. O leilão será conduzido pelo leiloeiro oficial Fernando Cerello e os lances podem ser feitos online, no site da Mega Leilões.

Os interessados encontrarão uma variedade de imóveis, como apartamentos, casas e terrenos, com lances que podem chegar a R$ 1,4 milhão. Entre as opções, estão destaques em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Condições de pagamento e destaques



As condições de pagamento oferecem flexibilidade: é possível pagar à vista ou, para a maioria dos imóveis, parcelar o valor em até 78 meses, conforme as regras do edital.

Confira alguns dos imóveis em destaque:

São Paulo (SP): Apartamento duplex de 282 m² no Morumbi, com lance inicial de R$ 1,4 milhão.

Recife (PE): Apartamento de 98 m² no bairro de Casa Amarela, com lance inicial de R$ 499 mil.

Feira de Santana (BA): Prédio comercial no Centro, com lance inicial de R$ 1,4 milhão.

Santos (SP): Apartamento de 302 m² na Praia do Boqueirão, com lance inicial de R$ 920 mil.

Maricá (RJ): Casa em condomínio, com lance inicial de R$ 749 mil.

Para participar, os interessados devem se cadastrar no site da Mega Leilões, onde também é possível consultar a descrição completa de cada lote e o edital do evento.