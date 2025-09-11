fechar
Metro Quadrado | Notícia

Custo da construção em Pernambuco sobe 0,11% em agosto, mas fica abaixo da média nacional

Apesar da variação mensal mais baixa, o estado de Pernambuco mostra um crescimento mais robusto no acumulado do ano e nos últimos 12 meses

Por JC Publicado em 11/09/2025 às 14:52
O custo m&eacute;dio com materiais em Pernambuco foi de R$ 970,50 por metro quadrado, enquanto a m&eacute;dia nacional foi de R$ 1.064,10
O custo médio com materiais em Pernambuco foi de R$ 970,50 por metro quadrado, enquanto a média nacional foi de R$ 1.064,10 - FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) em Pernambuco registrou uma variação de 0,11% no mês de agosto, um valor 0,68 ponto percentual menor em comparação com a média nacional, que foi de 0,79%. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da variação mensal mais baixa, o estado de Pernambuco mostra um crescimento mais robusto no acumulado do ano e nos últimos 12 meses. No acumulado do ano, a alta foi de 4,43%, superando a média nacional de 4,03%. Da mesma forma, no acumulado de 12 meses, a variação em Pernambuco foi de 5,77%, também superior à média do país, que ficou em 5,42%.

Diferença de custos

Em termos de valores absolutos, o custo médio por metro quadrado em Pernambuco foi de R$ 1.671,79 em agosto, enquanto a média nacional alcançou R$ 1.863,00, uma diferença de R$ 191,21. Essa diferença é observada tanto nos custos com materiais quanto na mão de obra.

O custo médio com materiais em Pernambuco foi de R$ 970,50 por metro quadrado, enquanto a média nacional foi de R$ 1.064,10.

Já o custo da mão de obra no Estado ficou em R$ 701,29, frente a R$ 798,90 no restante do Brasil.

Os dados do IBGE sugerem que, em média, a construção civil em Pernambuco é mais acessível que a média brasileira, tanto em relação a insumos quanto a serviços.

