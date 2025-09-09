Imobi por Elas fortalece mulheres no mercado imobiliário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fundado há cinco anos em Pernambuco, o Imobi por Elas se consolidou como uma instituição sem fins lucrativos dedicada a fortalecer a presença feminina no mercado imobiliário. O grupo, que reúne dezenas de associadas de diversas partes do país, oferece uma plataforma de conexões, desenvolvimento profissional e apoio mútuo.

O principal objetivo da entidade é promover o crescimento de mulheres em um setor historicamente dominado por homens. Para isso, o Imobi por Elas oferece acesso a conteúdo especializado, mentorias, treinamentos e workshops, além de eventos de networking que estimulam a troca de experiências e a criação de parcerias estratégicas.

Visibilidade e oportunidade



Para a advogada Carla Lage, de Minas Gerais, a associação proporciona um ambiente único de aprendizado e colaboração. "Ser associada é ter acesso a um grupo exclusivo que promove muita troca de experiências maravilhosas. Cada conversa pode se transformar em algo produtivo e os novos contatos em parcerias de sucesso", destacou.

A instituição também trabalha para aumentar a visibilidade das profissionais. "Ao integrar o grupo, a profissional fortalece a marca pessoal, amplia a atuação no mercado e se posiciona como protagonista de sua própria trajetória", explicou a advogada Celina Pessoa, que faz parte da diretoria do Imobi por Elas.

O grupo continua em expansão, com iniciativas como congressos e grupos de estudo que reforçam a representatividade feminina. Para se tornar uma associada, basta acessar o site oficial da entidade e realizar o cadastro (www.imobiporelas.com.br).