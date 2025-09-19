Mercado imobiliário: veja onde estão os imóveis usados mais disputados em PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A pesquisa "Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados" revela dados estratégicos sobre a distribuição da oferta de imóveis

Uma análise aprofundada do mercado de imóveis usados em Pernambuco, divulgada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-PE) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), aponta que a capital, Recife, concentra a maior fatia da oferta de unidades para venda. De um total de 73.647 imóveis disponíveis em agosto de 2025, quase a metade, 47,65%, está na capital pernambucana.



A pesquisa “Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados” revela dados estratégicos sobre a distribuição da oferta. Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca aparecem em seguida como os municípios com maior concentração de imóveis usados à venda, respondendo por 10,80% e 10,01% do total, respectivamente.



Outros municípios também se destacam na oferta, indicando um mercado pulverizado para além da Região Metropolitana do Recife:



Tamandaré: 5,68%



Gravatá: 5,29%



Paulista: 3,99%



Olinda: 3,83%



Camaragibe: 2,75%



Caruaru: 2,20%



Cabo de Santo Agostinho: 1,73%



O relatório completo detalha ainda a tipologia dos imóveis, mostrando que a maioria das unidades disponíveis para venda são apartamentos de 2 ou 3 quartos, representando 26,17% e 25,69% da oferta, respectivamente. As casas de 3 quartos vêm em terceiro lugar, com 20,60% do mercado.

Bairro /Quantidade de Imóveis/ Percentual

Boa Viagem 10.700 33,10%



Madalena 1.783 5,52%



Casa Amarela 1.381 4,27%



Encruzilhada 1.288 3,98%



Pina 1.163 3,60%



Espinheiro 1.100 3,40%



Graças 1.096 3,39%



Rosarinho 1.016 3,14%



Imbiribeira 1.009 3,12%



Casa Forte 968 2,99%



Parnamirim 858 2,65%



Tamarineira 828 2,56%



Torre 768 2,38%



Boa Vista 752 2,33%



Várzea 679 2,10%



Santo Amaro 566 1,75%



Poço da Panela 532 1,65%



Iputinga 453 1,40%



Cordeiro 449 1,39%



Aflitos 423 1,31%



Monteiro 415 1,28%



Campo Grande 407 1,26%



Ilha do Retiro 347 1,07%



Caxangá 240 0,74%



Jaqueira 225 0,70%



São José 214 0,66%



Prado 213 0,66%



Santana 191 0,59%



Torreão 181 0,56%



Jardim São Paulo 155 0,48%



Apipucos 141 0,44%



Soledade 140 0,43%



Ilha do Leite 118 0,37%



Derby 102 0,32%



Tejipió 99 0,31%



Barro 82 0,25%



Engenho do Meio 75 0,23%



Afogados 74 0,23%



Zumbi 74 0,23%



Hipódromo 66 0,20%



IPSEP 65 0,20%



Sancho 65 0,20%



Areias 59 0,18%



Guabiraba 55 0,17%



Ponto de Parada 54 0,17%



San Martin 45 0,14%



Cajueiro 44 0,14%



Bongi 43 0,13%



Arruda 42 0,13%



Dois Irmãos 42 0,13%



Jiquiá 40 0,12%



Água Fria 32 0,10%



Dois Unidos 32 0,10%



COHAB 27 0,08%



Paissandu 24 0,07%



Macaxeira 22 0,07%



Estância 21 0,06%



Santo Antônio 20 0,06%



Torrões 18 0,06%



Ibura 17 0,05%



Setúbal 17 0,05%



Sítio dos Pintos 16 0,05%



Vasco da Gama 15 0,05%



Coelhos 14 0,04%



Nova Descoberta 14 0,04%



Fundão 12 0,04%



Porto da Madeira 12 0,04%



Brasília Teimosa 11 0,03%



Alto do Mandu 8 0,02%



Caçote 7 0,02%



Curado 7 0,02%



Beberibe 6 0,02%



Campina do Barreto 6 0,02%



Alto José Bonifácio 4 0,01%



Cabanga 4 0,01%



Cidade Universitária 4 0,01%



Coqueiral 4 0,01%



Linha do Tiro 4 0,01%



Morro da Conceição 4 0,01%



Totó 4 0,01%



Alto José do Pinho 3 0,01%



Jordão 3 0,01%



Mangabeira 3 0,01%



Mangueira 3 0,01%



Brejo de Beberibe 2 0,01%



Centro 1 0,00%

PREÇOS DOS IMÓVEIS



A pesquisa do Secovi-PE e da Fiepe revela que o mercado de imóveis usados em Pernambuco se concentra em faixas de preços intermediárias. A maior parte das unidades à venda em agosto de 2025, um total de 23,08%, está precificada entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.



Outras faixas de preço também se destacam, mostrando a variedade do mercado:

R$ 300 mil a R$ 400 mil: Representa a segunda maior fatia do mercado, com 19,09% das unidades disponíveis.



R$ 400 mil a R$ 500 mil: Concentra 12,50% da oferta.

Abaixo de R$ 100 mil: Corresponde a 10,75% dos imóveis.

R$ 100 mil a R$ 200 mil: Representa 9,81% do mercado.



O relatório também mostra que uma parte menor, mas significativa, da oferta se concentra em imóveis de alto padrão. Unidades com valores acima de R$ 1 milhão somam 7,29% do total. Já a faixa de preço entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão responde por 7,49% do mercado.



Valor Médio do m² de Apartamentos Usados no Recife (Agosto/2025)



Bairro /Valor Médio do m²



São José R$ 14.595,37



Pina R$ 10.971,79



Ilha do Leite R$ 10.656,84



Poço da Panela R$ 10.240,17



Santana R$ 9.781,67



Rosarinho R$ 9.514,29



Parnamirim R$ 9.427,13



Santo Amaro R$ 9.323,11



Casa Forte R$ 9.213,78



Apipucos R$ 9.209,85



Ilha do Retiro R$ 9.202,05



Monteiro R$ 9.026,42



Dois Irmãos R$ 8.903,69



Jaqueira R$ 8.868,07



Boa Viagem R$ 8.770,23



Madalena R$ 8.511,80



Boa Vista R$ 7.992,91



Torreão R$ 7.939,33



Encruzilhada R$ 7.887,21



Imbiribeira R$ 7.684,84



Casa Amarela R$ 7.664,11



Zumbi R$ 7.511,73



Caxangá R$ 7.406,62



Tamarineira R$ 7.393,40



Torre R$ 7.343,06



Santo Antônio R$ 7.289,89



Graças R$ 7.188,66



Ponto de Parada R$ 7.130,97



Soledade R$ 6.842,05



Sancho R$ 6.693,61



Espinheiro R$ 6.616,13



Barro R$ 6.478,60



Vasco da Gama R$ 6.467,63



Aflitos R$ 6.297,57



Hipódromo R$ 6.289,52



Prado R$ 6.206,18



Nova Descoberta R$ 6.187,04



Jardim São Paulo R$ 5.833,31



Várzea R$ 5.730,55



Campo Grande R$ 5.724,08



Dois Unidos R$ 5.586,97



Cordeiro R$ 5.427,98



Iputinga R$ 5.115,13



San Martin R$ 4.598,57



Derby R$ 4.589,15



Afogados R$ 4.565,33



Tejipió R$ 4.436,63



Guabiraba R$ 4.352,22



Arruda R$ 4.262,09



Areias R$ 4.258,94



Paissandu R$ 4.159,01



Bongi R$ 4.062,14



Engenho do Meio R$ 4.006,97



Estância R$ 2.680,66

