Mercado imobiliário: veja onde estão os imóveis usados mais disputados em PE
A pesquisa "Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados" revela dados estratégicos sobre a distribuição da oferta de imóveis
Clique aqui e escute a matéria
Uma análise aprofundada do mercado de imóveis usados em Pernambuco, divulgada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-PE) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), aponta que a capital, Recife, concentra a maior fatia da oferta de unidades para venda. De um total de 73.647 imóveis disponíveis em agosto de 2025, quase a metade, 47,65%, está na capital pernambucana.
A pesquisa “Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados” revela dados estratégicos sobre a distribuição da oferta. Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca aparecem em seguida como os municípios com maior concentração de imóveis usados à venda, respondendo por 10,80% e 10,01% do total, respectivamente.
Outros municípios também se destacam na oferta, indicando um mercado pulverizado para além da Região Metropolitana do Recife:
- Tamandaré: 5,68%
- Gravatá: 5,29%
- Paulista: 3,99%
- Olinda: 3,83%
- Camaragibe: 2,75%
- Caruaru: 2,20%
- Cabo de Santo Agostinho: 1,73%
O relatório completo detalha ainda a tipologia dos imóveis, mostrando que a maioria das unidades disponíveis para venda são apartamentos de 2 ou 3 quartos, representando 26,17% e 25,69% da oferta, respectivamente. As casas de 3 quartos vêm em terceiro lugar, com 20,60% do mercado.
Bairro /Quantidade de Imóveis/ Percentual
- Boa Viagem 10.700 33,10%
- Madalena 1.783 5,52%
- Casa Amarela 1.381 4,27%
- Encruzilhada 1.288 3,98%
- Pina 1.163 3,60%
- Espinheiro 1.100 3,40%
- Graças 1.096 3,39%
- Rosarinho 1.016 3,14%
- Imbiribeira 1.009 3,12%
- Casa Forte 968 2,99%
- Parnamirim 858 2,65%
- Tamarineira 828 2,56%
- Torre 768 2,38%
- Boa Vista 752 2,33%
- Várzea 679 2,10%
- Santo Amaro 566 1,75%
- Poço da Panela 532 1,65%
- Iputinga 453 1,40%
- Cordeiro 449 1,39%
- Aflitos 423 1,31%
- Monteiro 415 1,28%
- Campo Grande 407 1,26%
- Ilha do Retiro 347 1,07%
- Caxangá 240 0,74%
- Jaqueira 225 0,70%
- São José 214 0,66%
- Prado 213 0,66%
- Santana 191 0,59%
- Torreão 181 0,56%
- Jardim São Paulo 155 0,48%
- Apipucos 141 0,44%
- Soledade 140 0,43%
- Ilha do Leite 118 0,37%
- Derby 102 0,32%
- Tejipió 99 0,31%
- Barro 82 0,25%
- Engenho do Meio 75 0,23%
- Afogados 74 0,23%
- Zumbi 74 0,23%
- Hipódromo 66 0,20%
- IPSEP 65 0,20%
- Sancho 65 0,20%
- Areias 59 0,18%
- Guabiraba 55 0,17%
- Ponto de Parada 54 0,17%
- San Martin 45 0,14%
- Cajueiro 44 0,14%
- Bongi 43 0,13%
- Arruda 42 0,13%
- Dois Irmãos 42 0,13%
- Jiquiá 40 0,12%
- Água Fria 32 0,10%
- Dois Unidos 32 0,10%
- COHAB 27 0,08%
- Paissandu 24 0,07%
- Macaxeira 22 0,07%
- Estância 21 0,06%
- Santo Antônio 20 0,06%
- Torrões 18 0,06%
- Ibura 17 0,05%
- Setúbal 17 0,05%
- Sítio dos Pintos 16 0,05%
- Vasco da Gama 15 0,05%
- Coelhos 14 0,04%
- Nova Descoberta 14 0,04%
- Fundão 12 0,04%
- Porto da Madeira 12 0,04%
- Brasília Teimosa 11 0,03%
- Alto do Mandu 8 0,02%
- Caçote 7 0,02%
- Curado 7 0,02%
- Beberibe 6 0,02%
- Campina do Barreto 6 0,02%
- Alto José Bonifácio 4 0,01%
- Cabanga 4 0,01%
- Cidade Universitária 4 0,01%
- Coqueiral 4 0,01%
- Linha do Tiro 4 0,01%
- Morro da Conceição 4 0,01%
- Totó 4 0,01%
- Alto José do Pinho 3 0,01%
- Jordão 3 0,01%
- Mangabeira 3 0,01%
- Mangueira 3 0,01%
- Brejo de Beberibe 2 0,01%
- Centro 1 0,00%
PREÇOS DOS IMÓVEIS
A pesquisa do Secovi-PE e da Fiepe revela que o mercado de imóveis usados em Pernambuco se concentra em faixas de preços intermediárias. A maior parte das unidades à venda em agosto de 2025, um total de 23,08%, está precificada entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Outras faixas de preço também se destacam, mostrando a variedade do mercado:
R$ 300 mil a R$ 400 mil: Representa a segunda maior fatia do mercado, com 19,09% das unidades disponíveis.
R$ 400 mil a R$ 500 mil: Concentra 12,50% da oferta.
Abaixo de R$ 100 mil: Corresponde a 10,75% dos imóveis.
R$ 100 mil a R$ 200 mil: Representa 9,81% do mercado.
O relatório também mostra que uma parte menor, mas significativa, da oferta se concentra em imóveis de alto padrão. Unidades com valores acima de R$ 1 milhão somam 7,29% do total. Já a faixa de preço entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão responde por 7,49% do mercado.
Valor Médio do m² de Apartamentos Usados no Recife (Agosto/2025)
Bairro /Valor Médio do m²
- São José R$ 14.595,37
- Pina R$ 10.971,79
- Ilha do Leite R$ 10.656,84
- Poço da Panela R$ 10.240,17
- Santana R$ 9.781,67
- Rosarinho R$ 9.514,29
- Parnamirim R$ 9.427,13
- Santo Amaro R$ 9.323,11
- Casa Forte R$ 9.213,78
- Apipucos R$ 9.209,85
- Ilha do Retiro R$ 9.202,05
- Monteiro R$ 9.026,42
- Dois Irmãos R$ 8.903,69
- Jaqueira R$ 8.868,07
- Boa Viagem R$ 8.770,23
- Madalena R$ 8.511,80
- Boa Vista R$ 7.992,91
- Torreão R$ 7.939,33
- Encruzilhada R$ 7.887,21
- Imbiribeira R$ 7.684,84
- Casa Amarela R$ 7.664,11
- Zumbi R$ 7.511,73
- Caxangá R$ 7.406,62
- Tamarineira R$ 7.393,40
- Torre R$ 7.343,06
- Santo Antônio R$ 7.289,89
- Graças R$ 7.188,66
- Ponto de Parada R$ 7.130,97
- Soledade R$ 6.842,05
- Sancho R$ 6.693,61
- Espinheiro R$ 6.616,13
- Barro R$ 6.478,60
- Vasco da Gama R$ 6.467,63
- Aflitos R$ 6.297,57
- Hipódromo R$ 6.289,52
- Prado R$ 6.206,18
- Nova Descoberta R$ 6.187,04
- Jardim São Paulo R$ 5.833,31
- Várzea R$ 5.730,55
- Campo Grande R$ 5.724,08
- Dois Unidos R$ 5.586,97
- Cordeiro R$ 5.427,98
- Iputinga R$ 5.115,13
- San Martin R$ 4.598,57
- Derby R$ 4.589,15
- Afogados R$ 4.565,33
- Tejipió R$ 4.436,63
- Guabiraba R$ 4.352,22
- Arruda R$ 4.262,09
- Areias R$ 4.258,94
- Paissandu R$ 4.159,01
- Bongi R$ 4.062,14
- Engenho do Meio R$ 4.006,97
- Estância R$ 2.680,66