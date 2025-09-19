fechar
Mercado imobiliário: veja onde estão os imóveis usados mais disputados em PE

A pesquisa "Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados" revela dados estratégicos sobre a distribuição da oferta de imóveis

Por Lucas Moraes Publicado em 19/09/2025 às 8:51 | Atualizado em 19/09/2025 às 9:17
De um total de 73.647 imóveis disponíveis em agosto de 2025, quase a metade, 47,65%, está na capital pernambucana
De um total de 73.647 imóveis disponíveis em agosto de 2025, quase a metade, 47,65%, está na capital pernambucana - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Uma análise aprofundada do mercado de imóveis usados em Pernambuco, divulgada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-PE) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), aponta que a capital, Recife, concentra a maior fatia da oferta de unidades para venda. De um total de 73.647 imóveis disponíveis em agosto de 2025, quase a metade, 47,65%, está na capital pernambucana.

A pesquisa “Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados” revela dados estratégicos sobre a distribuição da oferta. Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca aparecem em seguida como os municípios com maior concentração de imóveis usados à venda, respondendo por 10,80% e 10,01% do total, respectivamente.

Outros municípios também se destacam na oferta, indicando um mercado pulverizado para além da Região Metropolitana do Recife:

  • Tamandaré: 5,68%
  • Gravatá: 5,29%
  • Paulista: 3,99%
  • Olinda: 3,83%
  • Camaragibe: 2,75%
  • Caruaru: 2,20%
  • Cabo de Santo Agostinho: 1,73%

O relatório completo detalha ainda a tipologia dos imóveis, mostrando que a maioria das unidades disponíveis para venda são apartamentos de 2 ou 3 quartos, representando 26,17% e 25,69% da oferta, respectivamente. As casas de 3 quartos vêm em terceiro lugar, com 20,60% do mercado.

Bairro /Quantidade de Imóveis/ Percentual

  • Boa Viagem 10.700 33,10%
  • Madalena 1.783 5,52%
  • Casa Amarela 1.381 4,27%
  • Encruzilhada 1.288 3,98%
  • Pina 1.163 3,60%
  • Espinheiro 1.100 3,40%
  • Graças 1.096 3,39%
  • Rosarinho 1.016 3,14%
  • Imbiribeira 1.009 3,12%
  • Casa Forte 968 2,99%
  • Parnamirim 858 2,65%
  • Tamarineira 828 2,56%
  • Torre 768 2,38%
  • Boa Vista 752 2,33%
  • Várzea 679 2,10%
  • Santo Amaro 566 1,75%
  • Poço da Panela 532 1,65%
  • Iputinga 453 1,40%
  • Cordeiro 449 1,39%
  • Aflitos 423 1,31%
  • Monteiro 415 1,28%
  • Campo Grande 407 1,26%
  • Ilha do Retiro 347 1,07%
  • Caxangá 240 0,74%
  • Jaqueira 225 0,70%
  • São José 214 0,66%
  • Prado 213 0,66%
  • Santana 191 0,59%
  • Torreão 181 0,56%
  • Jardim São Paulo 155 0,48%
  • Apipucos 141 0,44%
  • Soledade 140 0,43%
  • Ilha do Leite 118 0,37%
  • Derby 102 0,32%
  • Tejipió 99 0,31%
  • Barro 82 0,25%
  • Engenho do Meio 75 0,23%
  • Afogados 74 0,23%
  • Zumbi 74 0,23%
  • Hipódromo 66 0,20%
  • IPSEP 65 0,20%
  • Sancho 65 0,20%
  • Areias 59 0,18%
  • Guabiraba 55 0,17%
  • Ponto de Parada 54 0,17%
  • San Martin 45 0,14%
  • Cajueiro 44 0,14%
  • Bongi 43 0,13%
  • Arruda 42 0,13%
  • Dois Irmãos 42 0,13%
  • Jiquiá 40 0,12%
  • Água Fria 32 0,10%
  • Dois Unidos 32 0,10%
  • COHAB 27 0,08%
  • Paissandu 24 0,07%
  • Macaxeira 22 0,07%
  • Estância 21 0,06%
  • Santo Antônio 20 0,06%
  • Torrões 18 0,06%
  • Ibura 17 0,05%
  • Setúbal 17 0,05%
  • Sítio dos Pintos 16 0,05%
  • Vasco da Gama 15 0,05%
  • Coelhos 14 0,04%
  • Nova Descoberta 14 0,04%
  • Fundão 12 0,04%
  • Porto da Madeira 12 0,04%
  • Brasília Teimosa 11 0,03%
  • Alto do Mandu 8 0,02%
  • Caçote 7 0,02%
  • Curado 7 0,02%
  • Beberibe 6 0,02%
  • Campina do Barreto 6 0,02%
  • Alto José Bonifácio 4 0,01%
  • Cabanga 4 0,01%
  • Cidade Universitária 4 0,01%
  • Coqueiral 4 0,01%
  • Linha do Tiro 4 0,01%
  • Morro da Conceição 4 0,01%
  • Totó 4 0,01%
  • Alto José do Pinho 3 0,01%
  • Jordão 3 0,01%
  • Mangabeira 3 0,01%
  • Mangueira 3 0,01%
  • Brejo de Beberibe 2 0,01%
  • Centro 1 0,00%

PREÇOS DOS IMÓVEIS

A pesquisa do Secovi-PE e da Fiepe revela que o mercado de imóveis usados em Pernambuco se concentra em faixas de preços intermediárias. A maior parte das unidades à venda em agosto de 2025, um total de 23,08%, está precificada entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

Outras faixas de preço também se destacam, mostrando a variedade do mercado:
R$ 300 mil a R$ 400 mil: Representa a segunda maior fatia do mercado, com 19,09% das unidades disponíveis.

R$ 400 mil a R$ 500 mil: Concentra 12,50% da oferta.
Abaixo de R$ 100 mil: Corresponde a 10,75% dos imóveis.
R$ 100 mil a R$ 200 mil: Representa 9,81% do mercado.

O relatório também mostra que uma parte menor, mas significativa, da oferta se concentra em imóveis de alto padrão. Unidades com valores acima de R$ 1 milhão somam 7,29% do total. Já a faixa de preço entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão responde por 7,49% do mercado.

Valor Médio do m² de Apartamentos Usados no Recife (Agosto/2025)

Bairro /Valor Médio do m²

  • São José R$ 14.595,37
  • Pina R$ 10.971,79
  • Ilha do Leite R$ 10.656,84
  • Poço da Panela R$ 10.240,17
  • Santana R$ 9.781,67
  • Rosarinho R$ 9.514,29
  • Parnamirim R$ 9.427,13
  • Santo Amaro R$ 9.323,11
  • Casa Forte R$ 9.213,78
  • Apipucos R$ 9.209,85
  • Ilha do Retiro R$ 9.202,05
  • Monteiro R$ 9.026,42
  • Dois Irmãos R$ 8.903,69
  • Jaqueira R$ 8.868,07
  • Boa Viagem R$ 8.770,23
  • Madalena R$ 8.511,80
  • Boa Vista R$ 7.992,91
  • Torreão R$ 7.939,33
  • Encruzilhada R$ 7.887,21
  • Imbiribeira R$ 7.684,84
  • Casa Amarela R$ 7.664,11
  • Zumbi R$ 7.511,73
  • Caxangá R$ 7.406,62
  • Tamarineira R$ 7.393,40
  • Torre R$ 7.343,06
  • Santo Antônio R$ 7.289,89
  • Graças R$ 7.188,66
  • Ponto de Parada R$ 7.130,97
  • Soledade R$ 6.842,05
  • Sancho R$ 6.693,61
  • Espinheiro R$ 6.616,13
  • Barro R$ 6.478,60
  • Vasco da Gama R$ 6.467,63
  • Aflitos R$ 6.297,57
  • Hipódromo R$ 6.289,52
  • Prado R$ 6.206,18
  • Nova Descoberta R$ 6.187,04
  • Jardim São Paulo R$ 5.833,31
  • Várzea R$ 5.730,55
  • Campo Grande R$ 5.724,08
  • Dois Unidos R$ 5.586,97
  • Cordeiro R$ 5.427,98
  • Iputinga R$ 5.115,13
  • San Martin R$ 4.598,57
  • Derby R$ 4.589,15
  • Afogados R$ 4.565,33
  • Tejipió R$ 4.436,63
  • Guabiraba R$ 4.352,22
  • Arruda R$ 4.262,09
  • Areias R$ 4.258,94
  • Paissandu R$ 4.159,01
  • Bongi R$ 4.062,14
  • Engenho do Meio R$ 4.006,97
  • Estância R$ 2.680,66
 

