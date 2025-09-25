Custos da construção desaceleram em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A tendência de freio nos custos foi generalizada, com seis das sete cidades que compõem o índice apresentando desaceleração em suas taxas

Clique aqui e escute a matéria

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou uma alta de 0,21% em setembro, sinalizando um forte arrefecimento nos custos do setor após a taxa de 0,70% observada em agosto. Apesar da desaceleração mensal, a tendência de encarecimento no longo prazo permanece, com o índice acumulado em 12 meses atingindo 7,07%.

O patamar de 7,07% representa um avanço expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o INCC-M acumulava 5,23% até setembro de 2024.

Materiais e mão de obra recuam



A queda na taxa mensal de setembro foi puxada pela forte inversão de preços no grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, que recuou 0,03% no mês, vindo de uma alta de 0,59% em agosto. A categoria de Materiais e Equipamentos foi decisiva nesse movimento, passando de 0,56% para uma deflação de -0,05% em setembro.

O destaque da queda ficou com o subgrupo "materiais para instalação", cuja taxa diminuiu drasticamente de 2,47% para 0,30%. O grupo de Serviços também apresentou redução, caindo de 0,82% para 0,18%, impulsionado pelo item "projetos", que zerou sua variação no mês.

A Mão de Obra também contribuiu para a desaceleração geral, registrando variação de 0,54%, uma queda considerável em comparação com os 0,85% de agosto.

Desaceleração em quase todo o País



A tendência de freio nos custos foi generalizada, com seis das sete cidades que compõem o índice apresentando desaceleração em suas taxas de variação.

As capitais Brasília, Belo Horizonte, Recife (0,18%), Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo observaram um ritmo menor no aumento dos custos. A única exceção foi Salvador, que registrou aceleração na sua taxa de variação, refletindo um aumento nos custos de construção na capital baiana.