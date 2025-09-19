Setor de materiais de construção revisa projeção de crescimento em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A nova projeção aponta um crescimento de 1,8% no faturamento anual, uma redução em relação à estimativa inicial de 2,8% feita pela ABRAMAT

Clique aqui e escute a matéria

A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT) reajustou sua expectativa de faturamento para o ano de 2025. A nova projeção aponta um crescimento de 1,8% no faturamento anual, uma redução em relação à estimativa inicial de 2,8%. A revisão foi anunciada nesta quinta-feira (18), com base nos resultados dos primeiros oito meses do ano.

O levantamento, chamado Índice ABRAMAT e realizado pela consultoria ECCONIT, mostra que, embora o setor tenha registrado um crescimento de 1,0% em agosto em relação a julho (com ajuste sazonal), houve uma queda de 0,3% na comparação com o mesmo mês de 2024. O mês de julho também já havia apresentado um decréscimo de 4,7% em relação a julho do ano passado.

REVISÃO

O presidente da ABRAMAT, Paulo Engler, explicou a decisão da entidade. "Os resultados acumulados até agosto mostraram a necessidade de um reajuste na expectativa de crescimento da indústria para 1,8% neste ano, mantendo-a sólida e realista", afirmou. Ele reforçou que a associação continuará trabalhando para fortalecer o diálogo com toda a cadeia produtiva, buscando um crescimento sustentável para a indústria nacional.

O Índice ABRAMAT/ECCONIT é uma ferramenta de referência para o setor, fornecendo dados econômicos essenciais para a tomada de decisões de empresas, governo e investidores.