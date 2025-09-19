fechar
Metro Quadrado | Notícia

Setor de materiais de construção revisa projeção de crescimento em 2025

A nova projeção aponta um crescimento de 1,8% no faturamento anual, uma redução em relação à estimativa inicial de 2,8% feita pela ABRAMAT

Por JC Publicado em 19/09/2025 às 15:07
O m&ecirc;s de julho tamb&eacute;m j&aacute; havia apresentado um decr&eacute;scimo de 4,7% em rela&ccedil;&atilde;o a julho do ano passado
O mês de julho também já havia apresentado um decréscimo de 4,7% em relação a julho do ano passado - ALEXANDRE GONDIM/ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

 A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT) reajustou sua expectativa de faturamento para o ano de 2025. A nova projeção aponta um crescimento de 1,8% no faturamento anual, uma redução em relação à estimativa inicial de 2,8%. A revisão foi anunciada nesta quinta-feira (18), com base nos resultados dos primeiros oito meses do ano.

O levantamento, chamado Índice ABRAMAT e realizado pela consultoria ECCONIT, mostra que, embora o setor tenha registrado um crescimento de 1,0% em agosto em relação a julho (com ajuste sazonal), houve uma queda de 0,3% na comparação com o mesmo mês de 2024. O mês de julho também já havia apresentado um decréscimo de 4,7% em relação a julho do ano passado.

REVISÃO

O presidente da ABRAMAT, Paulo Engler, explicou a decisão da entidade. "Os resultados acumulados até agosto mostraram a necessidade de um reajuste na expectativa de crescimento da indústria para 1,8% neste ano, mantendo-a sólida e realista", afirmou. Ele reforçou que a associação continuará trabalhando para fortalecer o diálogo com toda a cadeia produtiva, buscando um crescimento sustentável para a indústria nacional.

O Índice ABRAMAT/ECCONIT é uma ferramenta de referência para o setor, fornecendo dados econômicos essenciais para a tomada de decisões de empresas, governo e investidores.

 
 

Leia também

Mercado de imóveis usados em PE movimenta mais de 85 mil unidades
PESQUISA

Mercado de imóveis usados em PE movimenta mais de 85 mil unidades
ECON Nordeste 2025 tem início nesta quinta-feira (18) com principais empresários do setor de materiais de construção
EVENTO

ECON Nordeste 2025 tem início nesta quinta-feira (18) com principais empresários do setor de materiais de construção

Compartilhe

Tags