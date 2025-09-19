fechar
Mercado de imóveis usados em PE movimenta mais de 85 mil unidades

De acordo com o levantamento, das 85.917 unidades, 85,24% (73.647) estão disponíveis para venda e 14,76% (12.270) para locação em todo o Estado

Por Lucas Moraes Publicado em 19/09/2025 às 11:00
A an&aacute;lise abrange tanto o mercado de loca&ccedil;&atilde;o quanto o de compra e venda de im&oacute;veis
A análise abrange tanto o mercado de locação quanto o de compra e venda de imóveis - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Uma pesquisa inédita realizada pelo Sindicato da Habitação de Pernambuco (Secovi-PE) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) revelou que o mercado de imóveis usados no Estado é composto por 85.917 unidades. Os dados, referentes a agosto de 2025, foram apresentados na última quinta-feira, dia 11.

O estudo, chamado Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados, foi detalhado pelo coordenador do Núcleo de Economia da Fiepe, Cezar Andrade, durante um almoço-reunião com gestores de empresas associadas ao Secovi-PE. A análise abrange tanto o mercado de locação quanto o de compra e venda de imóveis.

De acordo com o levantamento, das 85.917 unidades, 85,24% (73.647) estão disponíveis para venda e 14,76% (12.270) para locação. A pesquisa considera imóveis residenciais e comerciais em diversas cidades, incluindo a Região Metropolitana do Recife, Gravatá, Caruaru e Petrolina.

Distribuição da Oferta de Imóveis Usados para Venda por Município (Julho e Agosto de 2025)
Total de unidades em agosto: 73.647

Município
Percentual em Julho
Percentual em Agosto

  • Recife                                                                                                                                          48,02%
    47,65%
  • Jaboatão dos Guararapes
    10,82%
    10,80%
  • Ipojuca
    9,73%
    10,01%
  • Tamandaré
    5,36%
    5,68%
  • Gravatá
    4,76%
    5,29%
  • Paulista
    3,84%
    3,99%
  • Olinda
    3,84%
    3,83%
  • Camaragibe
    2,71%
    2,75%
  • Caruaru
    2,08%
    2,20%
  • Cabo de Santo Agostinho
    1,78%
    1,73%

Oferta de Imóveis Usados para Locação por Município (Julho e Agosto de 2025)
Total de unidades em agosto: 12.670

Município
Quantidade em Julho
Quantidade em Agosto

  • Recife
    7.708
    7.711
  • Jaboatão dos Guararapes
    1.710
    1.680
  • Cabo de Santo Agostinho
    739
    708
  • Olinda
    400
    417
  • Paulista
    363
    355
  • Ipojuca
    326
    349
  • Caruaru
    317
    348
  • Camaragibe
    270
    271
  • Petrolina
    261
    245
  • Gravatá
    174
    188


Ferramenta estratégica para o setor

Para o presidente do Secovi-PE, Márcio Gomes, a pesquisa é uma ferramenta estratégica fundamental, já que dados sobre o mercado de imóveis usados são escassos e pouco consistentes no Brasil. "O estudo será uma fonte valiosa de informação para o setor imobiliário, que poderá usar a inteligência de dados para otimizar a atuação das empresas e seus produtos", explica Gomes.

Além disso, ele ressalta que o levantamento pode auxiliar instituições financeiras e o poder público na formulação de políticas habitacionais e de desenvolvimento urbano mais eficazes.

Cezar Andrade também aproveitou a ocasião para anunciar que o Índice de Velocidade de Vendas (IVV), que monitora o mercado de imóveis novos, será retomado em um novo formato. Os resultados de ambos os estudos serão apresentados em conjunto, oferecendo uma visão ainda mais completa do setor imobiliário pernambucano.

