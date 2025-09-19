Mercado de imóveis usados em PE movimenta mais de 85 mil unidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o levantamento, das 85.917 unidades, 85,24% (73.647) estão disponíveis para venda e 14,76% (12.270) para locação em todo o Estado

Uma pesquisa inédita realizada pelo Sindicato da Habitação de Pernambuco (Secovi-PE) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) revelou que o mercado de imóveis usados no Estado é composto por 85.917 unidades. Os dados, referentes a agosto de 2025, foram apresentados na última quinta-feira, dia 11.



O estudo, chamado Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados, foi detalhado pelo coordenador do Núcleo de Economia da Fiepe, Cezar Andrade, durante um almoço-reunião com gestores de empresas associadas ao Secovi-PE. A análise abrange tanto o mercado de locação quanto o de compra e venda de imóveis.



De acordo com o levantamento, das 85.917 unidades, 85,24% (73.647) estão disponíveis para venda e 14,76% (12.270) para locação. A pesquisa considera imóveis residenciais e comerciais em diversas cidades, incluindo a Região Metropolitana do Recife, Gravatá, Caruaru e Petrolina.

Distribuição da Oferta de Imóveis Usados para Venda por Município (Julho e Agosto de 2025)

Total de unidades em agosto: 73.647



Município

Percentual em Julho

Percentual em Agosto



Recife 48,02%

47,65%

47,65% Jaboatão dos Guararapes

10,82%

10,80%



10,82% 10,80% Ipojuca

9,73%

10,01%



9,73% 10,01% Tamandaré

5,36%

5,68%



5,36% 5,68% Gravatá

4,76%

5,29%



4,76% 5,29% Paulista

3,84%

3,99%



3,84% 3,99% Olinda

3,84%

3,83%



3,84% 3,83% Camaragibe

2,71%

2,75%



2,71% 2,75% Caruaru

2,08%

2,20%



2,08% 2,20% Cabo de Santo Agostinho

1,78%

1,73%

Oferta de Imóveis Usados para Locação por Município (Julho e Agosto de 2025)

Total de unidades em agosto: 12.670



Município

Quantidade em Julho

Quantidade em Agosto



Recife

7.708

7.711



7.708 7.711 Jaboatão dos Guararapes

1.710

1.680



1.710 1.680 Cabo de Santo Agostinho

739

708



739 708 Olinda

400

417



400 417 Paulista

363

355



363 355 Ipojuca

326

349



326 349 Caruaru

317

348



317 348 Camaragibe

270

271



270 271 Petrolina

261

245



261 245 Gravatá

174

188



Ferramenta estratégica para o setor



Para o presidente do Secovi-PE, Márcio Gomes, a pesquisa é uma ferramenta estratégica fundamental, já que dados sobre o mercado de imóveis usados são escassos e pouco consistentes no Brasil. "O estudo será uma fonte valiosa de informação para o setor imobiliário, que poderá usar a inteligência de dados para otimizar a atuação das empresas e seus produtos", explica Gomes.



Além disso, ele ressalta que o levantamento pode auxiliar instituições financeiras e o poder público na formulação de políticas habitacionais e de desenvolvimento urbano mais eficazes.



Cezar Andrade também aproveitou a ocasião para anunciar que o Índice de Velocidade de Vendas (IVV), que monitora o mercado de imóveis novos, será retomado em um novo formato. Os resultados de ambos os estudos serão apresentados em conjunto, oferecendo uma visão ainda mais completa do setor imobiliário pernambucano.

