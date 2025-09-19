Mercado de imóveis usados em PE movimenta mais de 85 mil unidades
De acordo com o levantamento, das 85.917 unidades, 85,24% (73.647) estão disponíveis para venda e 14,76% (12.270) para locação em todo o Estado
Clique aqui e escute a matéria
Uma pesquisa inédita realizada pelo Sindicato da Habitação de Pernambuco (Secovi-PE) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) revelou que o mercado de imóveis usados no Estado é composto por 85.917 unidades. Os dados, referentes a agosto de 2025, foram apresentados na última quinta-feira, dia 11.
O estudo, chamado Perfil do Mercado Imobiliário de Pernambuco – Imóveis Usados, foi detalhado pelo coordenador do Núcleo de Economia da Fiepe, Cezar Andrade, durante um almoço-reunião com gestores de empresas associadas ao Secovi-PE. A análise abrange tanto o mercado de locação quanto o de compra e venda de imóveis.
De acordo com o levantamento, das 85.917 unidades, 85,24% (73.647) estão disponíveis para venda e 14,76% (12.270) para locação. A pesquisa considera imóveis residenciais e comerciais em diversas cidades, incluindo a Região Metropolitana do Recife, Gravatá, Caruaru e Petrolina.
Distribuição da Oferta de Imóveis Usados para Venda por Município (Julho e Agosto de 2025)
Total de unidades em agosto: 73.647
Município
Percentual em Julho
Percentual em Agosto
- Recife 48,02%
47,65%
- Jaboatão dos Guararapes
10,82%
10,80%
- Ipojuca
9,73%
10,01%
- Tamandaré
5,36%
5,68%
- Gravatá
4,76%
5,29%
- Paulista
3,84%
3,99%
- Olinda
3,84%
3,83%
- Camaragibe
2,71%
2,75%
- Caruaru
2,08%
2,20%
- Cabo de Santo Agostinho
1,78%
1,73%
Oferta de Imóveis Usados para Locação por Município (Julho e Agosto de 2025)
Total de unidades em agosto: 12.670
Município
Quantidade em Julho
Quantidade em Agosto
- Recife
7.708
7.711
- Jaboatão dos Guararapes
1.710
1.680
- Cabo de Santo Agostinho
739
708
- Olinda
400
417
- Paulista
363
355
- Ipojuca
326
349
- Caruaru
317
348
- Camaragibe
270
271
- Petrolina
261
245
- Gravatá
174
188
Ferramenta estratégica para o setor
Para o presidente do Secovi-PE, Márcio Gomes, a pesquisa é uma ferramenta estratégica fundamental, já que dados sobre o mercado de imóveis usados são escassos e pouco consistentes no Brasil. "O estudo será uma fonte valiosa de informação para o setor imobiliário, que poderá usar a inteligência de dados para otimizar a atuação das empresas e seus produtos", explica Gomes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além disso, ele ressalta que o levantamento pode auxiliar instituições financeiras e o poder público na formulação de políticas habitacionais e de desenvolvimento urbano mais eficazes.
Cezar Andrade também aproveitou a ocasião para anunciar que o Índice de Velocidade de Vendas (IVV), que monitora o mercado de imóveis novos, será retomado em um novo formato. Os resultados de ambos os estudos serão apresentados em conjunto, oferecendo uma visão ainda mais completa do setor imobiliário pernambucano.