Ademi-PE promove workshop sobre House de Vendas

Com o tema "Sua incorporadora precisa de uma House de Vendas?", o encontro busca mostrar como a internalização da equipe de vendas

O Comitê de Vendas e Mercado (CVM) da Ademi-PE promove, nesta quinta-feira (25), um workshop estratégico para discutir a House de Vendas, um modelo que tem ganhado destaque no mercado imobiliário. O evento, realizado no auditório do Sinduscon-PE, das 8h às 13h, conta com a participação da VMV Real Estate, consultoria especializada em gestão de crescimento.

Com o tema "Sua incorporadora precisa de uma House de Vendas?", o encontro busca mostrar como a internalização da equipe de vendas pode impactar diretamente a performance e os resultados financeiros das empresas.

HOUSE DE VENDAS

Para quem não está familiarizado, uma House de Vendas é um modelo em que a incorporadora cria e gerencia sua própria equipe de corretores, em vez de depender de imobiliárias parceiras. Essa estratégia permite maior controle sobre todo o processo de vendas.

A apresentação será conduzida por Marcelo Volker, sócio-diretor da VMV Group. Com mais de 18 anos de experiência no setor, ele vai abordar os fundamentos, custos, estrutura e as boas práticas necessárias para uma transição bem-sucedida para esse modelo de negócio.