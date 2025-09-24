fechar
Metro Quadrado | Notícia

Ademi-PE promove workshop sobre House de Vendas

Com o tema "Sua incorporadora precisa de uma House de Vendas?", o encontro busca mostrar como a internalização da equipe de vendas

Por JC Publicado em 24/09/2025 às 15:54
Workshop da Ademi-PE traz Marcelo Volker, sócio-diretor da VMV Group
Workshop da Ademi-PE traz Marcelo Volker, sócio-diretor da VMV Group - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O Comitê de Vendas e Mercado (CVM) da Ademi-PE promove, nesta quinta-feira (25), um workshop estratégico para discutir a House de Vendas, um modelo que tem ganhado destaque no mercado imobiliário. O evento, realizado no auditório do Sinduscon-PE, das 8h às 13h, conta com a participação da VMV Real Estate, consultoria especializada em gestão de crescimento.

Com o tema "Sua incorporadora precisa de uma House de Vendas?", o encontro busca mostrar como a internalização da equipe de vendas pode impactar diretamente a performance e os resultados financeiros das empresas.

HOUSE DE VENDAS

Para quem não está familiarizado, uma House de Vendas é um modelo em que a incorporadora cria e gerencia sua própria equipe de corretores, em vez de depender de imobiliárias parceiras. Essa estratégia permite maior controle sobre todo o processo de vendas.

A apresentação será conduzida por Marcelo Volker, sócio-diretor da VMV Group. Com mais de 18 anos de experiência no setor, ele vai abordar os fundamentos, custos, estrutura e as boas práticas necessárias para uma transição bem-sucedida para esse modelo de negócio.

 

Leia também

Prefeito do Recife atualiza andamento de obras atrasadas do Habitacional Vila Esperança, no Monteiro
HABITAÇÃO

Prefeito do Recife atualiza andamento de obras atrasadas do Habitacional Vila Esperança, no Monteiro
Feirão tem ofertas do Minha Casa, Minha Vida, com piscina e varanda, em ótimas áreas do Recife e RMR; veja as oportunidades
MERCADO IMOBILIÁRIO

Feirão tem ofertas do Minha Casa, Minha Vida, com piscina e varanda, em ótimas áreas do Recife e RMR; veja as oportunidades

Compartilhe

Tags