Governo de SP lança consulta pública para PPP de habitação no Centro
O projeto se estende por 20 anos e está dividido em dois lotes nas regiões da Sé, República e Santa Cecília. Objetivo é aumentar oferta de moradias
Por
Lucas Moraes
Publicado em 23/09/2025 às 14:50
| Atualizado em 23/09/2025 às 14:52
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), iniciou uma consulta pública para um projeto de Parceria Público-Privada (PPP) de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A iniciativa prevê a construção de 6.575 novas moradias na região central da capital, com um investimento total estimado em R$ 2,5 bilhões.
O projeto, que se estende por 20 anos, está dividido em dois lotes nas regiões da Sé, República e Santa Cecília. Seu objetivo principal é aumentar a oferta de moradias, especialmente de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP). Além da construção das unidades, a PPP inclui a execução de obras de infraestrutura, a instalação de equipamentos públicos e o fomento de atividades econômicas e sociais, bem como a prestação de serviços.
Consulta pública e benefícios do projeto
A consulta pública estará aberta para contribuições da sociedade até 23 de outubro de 2025. Os interessados podem acessar o material do projeto no data room, solicitando-o por e-mail, ou diretamente na página do projeto no site da SPI. As contribuições serão consideradas se enviadas dentro do prazo e com todas as informações obrigatórias preenchidas.
O projeto visa revitalizar o centro da cidade, diminuindo o déficit habitacional e oferecendo moradias em áreas com infraestrutura completa, transporte e oportunidades de emprego. Outro ponto de destaque é a restauração do histórico Quartel Tabatinguera, preservando o patrimônio cultural de São Paulo.
A iniciativa faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP) e está alinhada às metas do governo de expandir a regularização fundiária e reurbanizar o centro da capital.