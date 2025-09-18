Caixa bate recorde de financiamentos imobiliários e tem alta de 37% na captação com Letras Imobiliárias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caixa Econômica Federal reforçou sua posição como principal motor do mercado habitacional no primeiro semestre de 2025, com um volume recorde de financiamentos. A instituição firmou 369,1 mil contratos habitacionais, totalizando R$ 106,7 bilhões em crédito, valor que beneficiou mais de 1,1 milhão de pessoas com o acesso à casa própria, mas representou uma redução de 5,6% em relação ao mesmo período de 2024.



Esse desempenho manteve a liderança do banco no segmento, com 66,8% de participação de mercado. A carteira de crédito imobiliário da Caixa alcançou R$ 875,5 bilhões, um crescimento de 11,7% em 12 meses.

Para ampliar o acesso à moradia, o banco destaca que iniciou no segundo trimestre de 2025 a operação de uma nova modalidade do programa Minha Casa, Minha Vida. A iniciativa é voltada para a classe média, atendendo famílias com renda de até R$ 12 mil, e tem como objetivo democratizar o acesso ao financiamento imobiliário no país.

Crescimento em captações e poupança



O balanço financeiro da Caixa também mostrou um desempenho sólido nas captações, que encerraram junho com um saldo de R$ 1,634 trilhão. A poupança se manteve como a principal fonte, com saldo de R$ 390,4 bilhões, consolidando a liderança da Caixa no segmento, com 38,3% de participação de mercado. As letras imobiliárias também cresceram, com um salto de 37,0% em relação a junho de 2024, atingindo R$ 222,7 bilhões em saldo.