Pernambuco chega a 18 mil imóveis com descontos de até R$ 75 mil; saiba como comprar
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado tirou dúvidas sobre o Morar Bem Pernambuco no episódio do videocast Metro Quadrado
O desenvolvimento habitacional de Pernambuco, com foco nos empreendimentos residenciais de caráter econômico, financiados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, tem ganhado uma proporção de larga escala com o programa estadual Mora Bem, sobretudo com a modalidade Entrada Garantida. Segundo a secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado, Simone Nunes, Pernambuco já aumentou de 3,5 mil para 18 mil o número total de imóveis que se enquadram nos programas e garantem subsídios de até R$ 75 mil para compra da casa própria por famílias com renda de até dois salários mínimos.
A secretária foi a convidada do primeiro episódio da segunda temporada do videocast Metro Quadrado, realizado na última quinta-feira (11), com o titular da coluna Metro Quadrado, o jornalista Lucas Moraes, e o advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça, sócio diretor do Tizei Mendonça Advogados Associados.
Simone Nunes afirma que Pernambuco mudou a abordagem de sua política habitacional, deixando de depender unicamente do governo federal para lançar o programa estadual "Morar Bem Pernambuco" em 2023. Este programa atua em diversas frentes para combater o déficit habitacional, incluindo retomada de obras, construção de novas moradias e regularização fundiária.
Programa Morar Bem Pernambuco:
Público-Alvo e objetivo: O programa é destinado a famílias com renda de até dois salários mínimos. Seu principal eixo, o "Entrada Garantida", investe 200 milhões de reais por ano para viabilizar a compra da casa própria.
Impacto no mercado: O programa supre uma lacuna para a população que não tinha condições de dar a entrada em um imóvel, fomentando o mercado imobiliário e a construção civil, o que gera mais empregos e aumenta a oferta de imóveis. Simone menciona que a vitrine de imóveis disponíveis para essa faixa de renda subiu de 3.500 para 18.000 unidades após o lançamento do programa.
Parceria com o Governo Federal: O programa atua em complemento ao Minha Casa, Minha Vida. O governo federal oferece até R$ 55 mil em subsídio, e o governo de Pernambuco adiciona mais R$ 20 mil. Os interessados, com perfil de renda de até dois salários mínimos podem se inscrever no morarbempe.com.br.
Reforma no Lar: busca combater a inadequação habitacional, reformando casas que possuem problemas como telhados danificados, instalações elétricas precárias ou falta de banheiros. O governo estadual investe até R$ 18.000 por reforma e já está contemplando 2.600 famílias na região metropolitana, com planos de expandir para mais 10.000 unidades.
Outras Vertentes: Além do subsídio para entrada, o programa também inclui a doação de terrenos para movimentos de luta por moradia, complementação de obras não incidentes em empreendimentos federais e regularização fundiária, que já entregou mais de 12.000 títulos de propriedade em 2 anos e 8 meses de governo.
"Pernambuco deu uma virada na sua política habitacional com o lançamento do programa 'Morar Bem Pernambuco', que serve como um guarda-chuva para trabalhar em todos os eixos do déficit habitacional, incluindo a retomada de obras, construção de novas moradias e regularização fundiária", afirma Simone.
Obras de Habitação e Infraestrutura
Pernambuco, que antes tinha o maior número de obras paralisadas no Brasil, segundo o governo estadual, tornou-se um "case" de sucesso em retomada e entrega de empreendimentos habitacionais [30:55]. A secretária cita ainda a maior obra de encostas do País, em Jardim Monte Verde, com um investimento de R$ 53 milhões, e a retomada da entrega de 902 unidades em Serra Talhada, no residencial Vanete Almeida, que ficou paralisado por anos, como exemplos do dinamismo do setor no Estado.
A secretária enfatiza também a importância de um investimento contínuo e sério na habitação, com a colaboração de municípios, estados e o Governo Federal para a extinção do déficit habitacional.