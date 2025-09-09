fechar
Metro Quadrado | Notícia

Seguro da Caixa para imóveis: conheça novo produto do banco para quitar financiamento

O lançamento pode ser contratado por quem já tem um financiamento habitacional ativo na Caixa ou no momento da assinatura de um novo contrato

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/09/2025 às 17:45 | Atualizado em 09/09/2025 às 17:48
Além da proteção da renda, o seguro cobre indenização em caso de morte acidental e outros serviços de assistência - GUVENDEMIR

A Caixa Vida e Previdência, empresa da holding Caixa Seguridade, anunciou um novo seguro relacionado às parcelas do crédito imobiliário. O produto prevê o pagamento de até seis parcelas do financiamento habitacional em casos de perda do emprego, para trabalhadores celetistas, ou de incapacidade temporária, para autônomos.

O lançamento pode ser contratado por quem já tem um financiamento habitacional ativo na Caixa ou no momento da assinatura de um novo contrato. A indenização mensal pode chegar a até R$ 5 mil por parcela, limitada a seis mensalidades do contrato habitacional. Os capitais segurados variam entre R$ 20 mil e R$ 2 milhões, de acordo com o plano escolhido.

COBERTURA DO SEGURO

Respeitando as carências e condições gerais do produto, os celetistas poderão acionar a cobertura em caso de desemprego involuntário, desde que haja ao menos 12 meses de vínculo com o mesmo empregador. Já os autônomos, em situações de incapacidade física temporária causada por acidente ou doença, com carência de seis meses e franquia de 30 dias.

Além da proteção da renda, o seguro cobre indenização em caso de morte acidental e outros serviços de assistência, como apoio jurídico para inventário, personal organizer e assistência funeral.

"Acreditamos que realizar o sonho da casa própria deve vir acompanhado da certeza de que, mesmo diante de imprevistos, haverá suporte para manter a estabilidade financeira", afirmou o CEO da Caixa Seguridade, Felipe Montenegro Mattos, em nota. "Esse é um produto inovador, inclusivo e acessível, que amplia a proteção aos clientes que contratam financiamento imobiliário e reforça o compromisso da Caixa Seguridade em atender às necessidades reais dos brasileiros", completou.

 
 
 
 

