Seguro da Caixa para imóveis: conheça novo produto do banco para quitar financiamento
O lançamento pode ser contratado por quem já tem um financiamento habitacional ativo na Caixa ou no momento da assinatura de um novo contrato
Por
Estadão Conteúdo
Publicado em 09/09/2025 às 17:45
| Atualizado em 09/09/2025 às 17:48
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Caixa Vida e Previdência, empresa da holding Caixa Seguridade, anunciou um novo seguro relacionado às parcelas do crédito imobiliário. O produto prevê o pagamento de até seis parcelas do financiamento habitacional em casos de perda do emprego, para trabalhadores celetistas, ou de incapacidade temporária, para autônomos.
O lançamento pode ser contratado por quem já tem um financiamento habitacional ativo na Caixa ou no momento da assinatura de um novo contrato. A indenização mensal pode chegar a até R$ 5 mil por parcela, limitada a seis mensalidades do contrato habitacional. Os capitais segurados variam entre R$ 20 mil e R$ 2 milhões, de acordo com o plano escolhido.
COBERTURA DO SEGURO
Respeitando as carências e condições gerais do produto, os celetistas poderão acionar a cobertura em caso de desemprego involuntário, desde que haja ao menos 12 meses de vínculo com o mesmo empregador. Já os autônomos, em situações de incapacidade física temporária causada por acidente ou doença, com carência de seis meses e franquia de 30 dias.
Além da proteção da renda, o seguro cobre indenização em caso de morte acidental e outros serviços de assistência, como apoio jurídico para inventário, personal organizer e assistência funeral.
"Acreditamos que realizar o sonho da casa própria deve vir acompanhado da certeza de que, mesmo diante de imprevistos, haverá suporte para manter a estabilidade financeira", afirmou o CEO da Caixa Seguridade, Felipe Montenegro Mattos, em nota. "Esse é um produto inovador, inclusivo e acessível, que amplia a proteção aos clientes que contratam financiamento imobiliário e reforça o compromisso da Caixa Seguridade em atender às necessidades reais dos brasileiros", completou.