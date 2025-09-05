Leilão de imóveis Caixa: veja oportunidades de lance a partir de R$ 41 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Oportunidades estão disponíveis em 23 estados brasileiros, com lances iniciais a partir de R$ 41 mil, envolvendo mais de 500 imóveis relacionados

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, realiza um novo leilão de imóveis nos dias 15 e 22 de setembro. São 586 imóveis residenciais, comerciais e terrenos distribuídos por 23 estados brasileiros, com descontos que podem chegar a 68% em relação ao valor de mercado.

O leilão reúne opções com valores que partem de R$ 67.534,17 e podem chegar a R$ 9.279.816,90, dependendo da localização e das características do bem. Os lances são feitos exclusivamente pelo site da Globo Leilões e, para concluir a arrematação, é necessário estar cadastrado no site da leiloeira e na Caixa Econômica Federal.

Entre as opções disponíveis, há 296 apartamentos, 255 casas, 22 terrenos e quatro imóveis comerciais/industriais, com valores iniciais a partir de R$ 41 mil. O pagamento pode ser feito à vista, com utilização do FGTS ou por financiamento, o que amplia as possibilidades para quem deseja investir ou adquirir a casa própria.

Destaques por região: imóveis residenciais com descontos de até 59% entre o primeiro e segundo leilão.

Manaus (AM) – Começando pelo Norte do país, um apartamento de 41,51 m² em Ponta Negra, com dois dormitórios, está disponível. Seu lance inicial no 1ª Leilão é de R$ 235.000,00, mas no 2ª Leilão o valor vai para R$ 185.802,56, representando um desconto de 21%.

Na região Norte, há sete opções em leilão: Amazonas (3), Pará (3) e Tocantins (1).

Jaboatão dos Guararapes (PE) – Seguindo para a região Nordeste, em Jaboatão dos Guararapes, um apartamento de 41,79 m² no bairro Barra de Jangada, também com dois dormitórios, tem redução de 44% no valor. O imóvel passa de R$ 170.086,55 (1ª Leilão) para R$ 94.800,00 (2ª Leilão).

O Nordeste concentra 121 oportunidades distribuídas entre: Alagoas (3), Bahia (24), Ceará (13), Maranhão (6), Paraíba (6), Pernambuco (14), Piauí (8), Rio Grande do Norte (45) e Sergipe (2).

Rio de Janeiro (RJ) – No Sudeste, a cidade do Rio de Janeiro apresenta um dos maiores destaques. Na Barra Olímpica, um imóvel de alto padrão, com 113,75 m² e três dormitórios, tem seu valor reduzido de R$ 1.162.800,00 (1ª Leilão) para R$ 474.000,00 (2ª Leilão), o que equivale a um desconto de 59%, o maior entre os imóveis apresentados.

O Sudeste reúne 230 oportunidades, distribuídas em: Espírito Santo (3), Minas Gerais (40), Rio de Janeiro (78) e São Paulo (109).

Brusque (SC) – Descendo para o Sul do país, em Brusque, uma casa de 66,26 m² no Bairro São João está sendo oferecida com um desconto de 40%. O valor passa de R$ 335.000,00 (1ª Leilão) para R$ 201.000,00 (2ª Leilão).

No total, o Sul do país conta com 109 opções: Paraná (61), Rio Grande do Sul (39) e Santa Catarina (9).

Aparecida de Goiânia (GO) – Por fim, no Centro-Oeste, em Aparecida de Goiânia, uma casa de 93,71 m² no Setor Pontal Sul, com três dormitórios, também tem seu valor reduzido em 40%, saindo de R$ 290.000,00 (1ª Leilão) para R$ 174.000,00 (2ª Leilão).

A região Centro-Oeste oferece 110 imóveis, distribuídos em: Distrito Federal (4), Goiás (85), Mato Grosso (9) e Mato Grosso do Sul (12).

Este leilão oferece vantagens tanto para investidores quanto para compradores finais. São imóveis com as mais diversas características e valores. Mas é importante lembrar aos interessados que, além de se cadastrar na Globo Leilões, também mantenham seu registro atualizado na Caixa Econômica. A falta desse cadastro pode impedir a formalização da arrematação. Assim é possível evitar contratempos", explica Jhonni Balbino, CEO da Globo Leilões.

Caso o imóvel não seja arrematado na primeira praça, ele será disponibilizado na segunda, com valores reduzidos e condições ainda mais vantajosas. Para participar, basta acessar o site da Globo Leilões, consultar o edital e as informações detalhadas de cada imóvel, e programar-se para ofertar os lances dentro das datas oficiais.