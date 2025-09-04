Concorrência aquece mercado e abre caminho para oportunidades na Praia dos Carneiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um levantamento da AirDNA revelou que as buscas por imóveis para locação por temporada na região cresceram 68% nos últimos dois anos

O aumento da oferta de condomínios à beira-mar tem aquecido o mercado imobiliário no litoral pernambucano, criando um cenário vantajoso para quem busca um imóvel na Praia dos Carneiros. Com a concorrência entre as construtoras, clientes encontram condições facilitadas e preços mais competitivos para adquirir uma propriedade em um dos destinos mais valorizados do país.

A Praia dos Carneiros, conhecida por sua beleza natural e águas calmas, tem se consolidado como um ponto de interesse não só para turistas, mas também para investidores. Um levantamento da AirDNA revelou que as buscas por imóveis para locação por temporada na região cresceram 68% nos últimos dois anos. A taxa média de ocupação anual é de 60%, um índice elevado que, em muitos casos, permite que a receita do aluguel cubra o valor das prestações do financiamento.

EMPREENDIMENTOS EM CARNEIROS

Um dos exemplos desse novo momento do mercado é o Max Carneiros Exclusive, da incorporadora MaxPlural. O condomínio-clube, localizado a 250 metros da praia, oferece apartamentos de 1 a 4 quartos a partir de R$ 360 mil, com opções que incluem piscina privativa e mezanino.

Para facilitar a compra, o empreendimento oferece financiamento 100% aprovado pela Caixa Econômica Federal, sem necessidade de entrada. Para ter acesso às condições, a renda familiar mínima exigida é de R$ 15 mil. Os contratos são firmados diretamente com a CAIXA, e as parcelas são decrescentes.

"A Praia dos Carneiros representa hoje um dos destinos turísticos mais valorizados do Brasil. A concorrência saudável entre construtoras tem se revertido em mais vantagens para o cliente final", afirma Igor Dias, CEO da MaxPlural.

O Max Carneiros Exclusive contará com uma infraestrutura completa, incluindo piscinas, quadra de beach tennis, brinquedoteca, espaço fitness, pet place, lounge e sky bar. O condomínio também será conectado ao ecossistema digital da Housi, uma plataforma que oferece acesso a serviços como limpeza, manutenção e alimentação.

Segundo o índice FipeZap, as praias do litoral Sul de Pernambuco até Alagoas registraram uma valorização anual de 10% a 15% no valor do metro quadrado nos últimos cinco anos. A região tem atraído investidores de todo o país. Igor Dias destaca que 28% das vendas de imóveis de litoral em 2024/2025 foram para clientes do Centro-Oeste e do Sul do Brasil.

"A combinação entre cenário paradisíaco, infraestrutura completa e condições de pagamento facilitadas faz com que o investimento em imóveis de praia hoje seja, além de um desejo pessoal, uma decisão estratégica de patrimônio", conclui Dias.