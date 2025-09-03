Contrato de aluguel: veja reajuste para o mês de setembro
Para um aluguel de R$ 2.000,00, por exemplo, o novo valor pode ser calculado multiplicando o preço atual pelo fator de atualização do referido mês
Os contratos de aluguel residencial que têm aniversário em setembro de 2025 e utilizam o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) para reajuste poderão ser corrigidos em 3,03%. Esse percentual reflete o acumulado do indicador nos últimos 12 meses, de setembro de 2024 a agosto de 2025, conforme dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em agosto, a variação do IGP-M foi de 0,36%.
O IGP-M é um dos principais índices de reajuste de contratos por ser divulgado ainda dentro do mês de referência. Para facilitar o cálculo, o Secovi-SP (Sindicato da Habitação) disponibiliza um fator de atualização, que, neste caso, é de 1,0303.
Para um aluguel de R$ 2.000,00, por exemplo, o novo valor pode ser calculado multiplicando o preço atual pelo fator de atualização (R$ 2.000,00 x 1,0303), resultando em R$ 2.060,60. Esse valor será pago no final de setembro ou no início de outubro.
Fatores de reajuste dos últimos meses
A seguir, a tabela com os fatores de reajuste do IGP-M para contratos com aniversário nos últimos meses:
- Setembro de 2025: 1,0303
- Agosto de 2025: 1,0296
- Julho de 2025: 1,0439
- Junho de 2025: 1,0702
- Maio de 2025: 1,0850
- Abril de 2025: 1,0858
- Março de 2025: 1,0844
- Fevereiro de 2025: 1,0675
- Janeiro de 2025: 1,0654
- Dezembro de 2024: 1,0633
- Novembro de 2024: 1,0559
- Outubro de 2024: 1,0453