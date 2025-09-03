Contrato de aluguel: veja reajuste para o mês de setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os contratos de aluguel residencial que têm aniversário em setembro de 2025 e utilizam o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) para reajuste poderão ser corrigidos em 3,03%. Esse percentual reflete o acumulado do indicador nos últimos 12 meses, de setembro de 2024 a agosto de 2025, conforme dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em agosto, a variação do IGP-M foi de 0,36%.

O IGP-M é um dos principais índices de reajuste de contratos por ser divulgado ainda dentro do mês de referência. Para facilitar o cálculo, o Secovi-SP (Sindicato da Habitação) disponibiliza um fator de atualização, que, neste caso, é de 1,0303.

Para um aluguel de R$ 2.000,00, por exemplo, o novo valor pode ser calculado multiplicando o preço atual pelo fator de atualização (R$ 2.000,00 x 1,0303), resultando em R$ 2.060,60. Esse valor será pago no final de setembro ou no início de outubro.

Fatores de reajuste dos últimos meses



A seguir, a tabela com os fatores de reajuste do IGP-M para contratos com aniversário nos últimos meses: