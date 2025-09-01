fechar
Presidente da Neoenergia Pernambuco visita Ademi-PE nesta terça-feira (2)

Para presidente da Ademi-PE, a presença do dirigente máximo da Neoenergia na sede da entidade reforça importância do diálogo permanente

Por JC Publicado em 01/09/2025 às 23:26
Presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral
Presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral - Divulgação

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Rafael Simões, recebe o diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, nesta terça-feira (2). O encontro será realizado durante o tradicional Almoço com Associados da entidade, que acontece às 12h30 em sua sede, no Espinheiro.

Para o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, a presença do dirigente máximo da Neoenergia na sede da entidade reforça a importância do diálogo permanente com o setor e demonstra o compromisso da concessionária em aproximar-se das empresas que constroem o futuro das cidades.

“O objetivo é promover uma parceria mais sólida, fundamental para o desenvolvimento de novos empreendimentos no estado”, explica Simões.

 
 
 
 

