Recife sedia Congresso Regional de Direito Imobiliário com 70 palestrantes
Programação abrange temas cruciais para o mercado e a sociedade, como Alienação Fiduciária, atualizações em Incorporação Imobiliária e o uso da I.A.
O Recife se consolida como polo de debates jurídicos ao sediar o Congresso Regional de Direito Imobiliário, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM). O evento, que acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro no Centro de Eventos Recife, na Zona Sul da capital, reunirá mais de 70 palestrantes para discutir os principais desafios e inovações do setor.
Com 18 painéis simultâneos, o congresso promete uma experiência interativa e tecnológica. Os participantes terão acesso a fones que permitirão escolher, em tempo real e sem sair do lugar, a palestra de interesse. Segundo a organização, a expectativa é receber cerca de 550 profissionais de todo o Brasil, incluindo advogados, gestores, professores e magistrados.
André Abelha, coordenador do congresso, destacou a importância do evento para a região. "Nosso objetivo é criar um espaço de troca de conhecimento de alto nível, onde profissionais de diferentes áreas possam não apenas discutir as questões jurídicas do mercado imobiliário, mas também refletir sobre os impactos sociais e urbanos", comentou.
PROGRAMAÇÃO DO IBRADIM
A programação abrange temas cruciais para o mercado e a sociedade, como Alienação Fiduciária, as atualizações em Incorporação Imobiliária e o uso da Inteligência Artificial na advocacia. Questões de grande relevância social, como a regularização fundiária (REURB) e a interseção do Direito de Família com as questões imobiliárias, também serão abordadas.
Em apenas sete anos, o IBRADIM se tornou uma referência nacional na difusão de conhecimento jurídico, com mais de 1.500 eventos realizados e 2 mil alunos formados. O sucesso do congresso no Recife, que já se encontra com vagas esgotadas, reforça a força do setor na região e o papel da capital pernambucana como um centro de inovação e referência.
Serviço
O quê: Congresso Regional de Direito Imobiliário IBRADIM – Nordeste
Quando: 4 e 5 de setembro, das 9h às 18h
Onde: Centro de Eventos Recife – Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira, Recife