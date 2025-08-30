Pesquisa da Ademi -PE revela venda de R$ 5 bilhões no segundo trimestre de 2025 e redução de estoques de imóveis habitacionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mercado teve 10.736 unidades vendidas em 12 meses e superou o total de unidades lançada que chegaram a 9.125 unidades fazendo os preços subirem.

Clique aqui e escute a matéria

Ficou pronto o novo estudo que a Ademi-PE contrata com a consultoria Brain Estratégia de Inteligência para avaliar a performance do mercado imobiliário na Região Metropolitana do Recife. O desta vez é relativo ao segundo trimestre de 2025 onde se constata que o negócio de construir e vender imóvel na RMR vai bem obrigado com redução do estoque e aumento do preço médio.



Para começo de conversa, a pesquisa constata uma percepção dominante no mercado do Recife relacionado aos imóveis destinados à alta renda cuja disponibilidade de lançamentos está empurrando os preços para cima e tendo, como efeito colateral, o aumento dos preços dos imóveis de alto luxo. Especialmente na beira mar.



Imóveis de luxo



O relatório da Brain mostra que o segmento de luxo cresceu 647%e passou de 2,3% para 17,2% das vendas no período. Fato explicado pela rápida comercialização de produtos como os disponíveis no Projeto Novo Recife, no Cais José Estelita, que obteve recorde de vendas dos projetos de edifícios residenciais lançados. Nunca com o preço do metro quadrado inferior a R$20 mil.



Para o presidente da Ademi-Pernambuco, Rafael Simões, esses números demonstram não apenas a força do setor, mas também a sua capacidade de absorver lançamentos e reduzir estoques de forma saudável, evitando pressões nos preços e garantindo equilíbrio no mercado.



Novos lançamentos no bairro do Vasco da Gama no Recife. - Divulgação

Força do Recife



Para ele, o Recife consolidou-se como motor desse crescimento. Foram 5.790 unidades vendidas na capital, com um aumento expressivo de 35% em relação ao ano anterior. Em termos de Valor Geral de Vendas, a alta foi ainda mais significativa: 39%, saltando de R$2,41 bilhões para R$3,36 bilhões.



O outro fato constatado é o sucesso dos produtos encaixados no programa Minha Casa Minha Vida que cresceram 40% no período e ampliaram o domínio passando de 37,2% para 51,7%. Isso estabelece uma polarização entre os dois segmentos onde o MCMV tem mais volume e os imóveis de luxo melhores margens de comercialização. No período, os compactos perderam força e metade da participação, que caiu de 14% para 6,9%.



Mercado Saudável



Como consequência, temos um mercado saudável, sem excesso de estoque o que automaticamente induz as empresas a retirarem seus projetos da gaveta. E isso se traduz numa análise temporal de 12 meses com 10.736 unidades vendidas que, aliás, superou os números de lançamentos (9.125 unidades) e fez com que o Volume Geral de Vendas(VGV) R$ 4,7 bilhões se aproximasse do VGV lançado estimado em R$ 4,9 bilhões.



Segundo Simões, além disso, é importante destacar que 89% do estoque atual foi lançado entre 2023 e 2025. Ou seja, trata-se de um estoque jovem, atualizado e adequado às exigências contemporâneas do mercado. Isso confere maior segurança às incorporadoras e fortalece o ambiente de confiança junto aos compradores.



Rafael Simões, presidente da Ademi-PE - Armando Artoni

Quase 100 novos



Prova disso é que nos últimos 12 meses foram lançados 39 empreendimentos residenciais verticais no Recife e 31 empreendimentos na RMR quando foram lançadas 5.010 unidades, apenas no Recife e mais 4.115 unidades na RMR. Não supera os picos de junho de 2022 que teve um boom de 99 empreendimentos ou de 2024 com 92 lançamentos no Recife e RMR. Mas mostram uma força na atividade.



Para o presidente da Ademi-PE em relação à Região Metropolitana, embora tenha registrado crescimento mais modesto, ela manteve resultados positivos: 4% de alta no VGV e 10% em unidades vendidas. Isso reforça que, mesmo com a perda relativa de protagonismo nos lançamentos, a RMR ainda apresenta absorção consistente.



Novos bairros



E onde estão os imóveis para esse povo todo ir morar? Bom. Em bairros que, tradicionalmente, não estavam no radar dos clientes como Imbiribeira e Vasco da Gama que pela primeira vez superaram os 50% dos lançamentos. O que pode ser interpretado assim: temos efetivamente uma expansão para áreas emergentes enquanto os bairros tradicionais perdem peso.



Uma explicação desse movimento está no fato de que os imóveis enquadrados nos limites do MCMV mudaram radicalmente de perfil, com as construtoras optando por prédios mais altos, com serviços e especialmente localizados em eixos urbanos que contemplam serviços de transporte por ônibus na porta.



Morar bem



E o estímulo do Programa Morar Bem que deu um novo gás ao setor ao assegurar R$20 mil de entrada nos imóveis enquadrados nos critérios do projeto. O Morar Bem já viabilizou 12 mil contratos de vendas com os subsídios do MCMV num investimento de mais de R$222 milhões em subsídios diretos em Junho de 2025.



O próprio perfil dos novos projetos mostra conjuntos maiores e com mais unidades o que, naturalmente, leva a busca por terrenos maiores com áreas para suportar esse novo perfil. Um exemplo disso é Santo Amaro que terá uma onda de lançamentos em 2026 com esse perfil.



Lançamento do MCMV no bairroda Imbiribeira no Recife - Divulgação

Preço subiu



A pesquisa mostra que o preço médio no Recife subiu 10% em 12 meses e chegou a R$11.079/m². Nessa conta temos o imóvel típico de dois quartos com preço médio de R$8.956/m2 e o de três quartos em R$10.892/m2 encaixados no MCMV.



Com os lançamentos de imóveis a beira-mar (Boa Viagem/Pina) partindo de R$18.427/m2; Embora exista casos de empreendimentos lançados com metro quadrado a R$28 mil. O que faz o setor crescer acelerado assim como os imóveis de luxo.



Ajuste do setor



Para Rafael Simões a retração de estoques pode ser vista como um ajuste de posicionamento do setor. O mercado reduziu a oferta em volume, mas elevou o valor geral de vendas dos lançamentos, que cresceu 6%, atingindo R$4,9 bilhões. Esse dado mostra que houve uma grande concentração de imóveis de luxo lançados nesse período.



De qualquer forma, o cenário é de crescimento embora em segmentos como o de médio padrão talvez seja necessário uma nova estratégia. Talvez o cenário de restrição de crédito para imóveis de médio padrão (500mil a 1,5 milhão). Até porque é esse segmento que pode capturar por exemplo o financiamento da Faixa 4 do MCMV se tiver novos atrativos.

Infografico_Estrutura da Petrobras na APO MEQ_Portugues. - Divulgação



Teste da Petrobras



A Petrobras finalizou nesta quarta-feira (27) a Avaliação Pré-Operacional (APO) no bloco marítimo FZA-M-59, localizado na Bacia da Foz do Amazonas. O teste foi supervisionado pelo Ibama e contou com 400 pessoas envolvidas e uma estrutura que incluiu sondas, helicópteros, embarcações testadas para contenção e recolhimento de óleo, além de unidades de atendimento à fauna.

Mas a coordenadora da Frente de Oceanos do Greenpeace Brasil, Mariana Andrade disse que foi um teatro que tentou legitimar uma decisão capaz de comprometer o futuro da Amazônia e do planeta.



Oxford Group



Análise da Oxford Group, consultoria que atua nos Estados Unidos para atender exportadores brasileiros estima que os chamados mercadinhos da saudade que têm cerca de 1.900 lojas em dezenas de cidades americanas e que empregam mais de 10.000 brasileiros atendendo boa parte dos 1,9 milhões de brasileiros que vivem no país devem fechar suas portas, pois não terão produtos para vender devido ao tarifaço. Eles recebem itens de dezenas de pequenas fábricas de alimentos que tinham seus produtos e que estão suspensos.



ShowCase



Nesta segunda-feira (1º), às 14h, no Anfiteatro do Centro de Informática da (CIn/UFPE), Secretaria de Transformação Digital da Prefeitura do Recife promove o ShowCase de Soluções que cerca de 120 participantes entre estudantes, professores, servidores municipais e representantes do ecossistema de inovação;



Tramontina leva serviço de bordo com porcelanas. - Divulgação

Porcelanas



Produzidas na unidade da Tramontina em Pernambuco, as porcelanas estrelaram uma experiência gastronômica nas alturas fazendo parte do serviço de bordo da companhia GOL servida aos passageiros da classe Premium Economy de um voo com destino a Punta Cana.



Sucumbência



A Prefeitura do Recife enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que busca dar mais segurança jurídica a quem advoga contra o município. A proposta foi construída em parceria com a OAB-PE garante que, quando um advogado representar um cliente em processos administrativos na Prefeitura e o processo seja favorável ao cidadão, o pagamento ao advogado será feito diretamente, com a dedução automática da quantia a que ele tem direito, sem necessidade de repasse posterior por parte do cliente.



Procuradoria



A partir desta segunda-feira (1º), a Procuradoria da Fazenda Municipal do Recife se muda para a Avenida Cais do Apolo, 455, no bairro do Recife. A mudança faz parte da estratégia da Prefeitura do Recife de ocupar o centro da cidade, por meio do Programa Recentro, que busca revitalizar a região central, atraindo novas moradias, empreendimentos, repartições públicas e outros atrativos, e deixa uma torres empresariais do RioMar Trade Center.



A VONNÝ aqui



A rede de cosméticos fundada em São Paulo VONNÝ abre sua primeira unidade no estado, no Shopping Patteo Olinda com inauguração prevista ainda para 2025 com mais de 30 mil itens no portfólio.



Boris Berenstein -vida, sonhos e superações - DIVULGAÇÃO

O jovem Boris



O médico, empresário e membro associado do Cambridge Family Enterprise Group, Boris Berenstein é o novo padrinho da Fiepe Jovem no eixo estratégico Sucessão. A homenagem reconhece sua trajetória marcada por resiliência, liderança consciente e gestão responsável, valores que o grupo busca incentivar.

O convite foi realizado durante o Happy Business Premium na Fiepe quando Boris compartilhou sua história familiar de superação. Ele enfatizou a importância da disciplina na gestão e do planejamento na sucessão para garantir a longevidade dos negócios.



Arquiteto da Fidem



A Secretaria de Administração abriu seleção para seleção pública simplificada para contratação temporária de cinco profissionais de arquitetura para prestação de serviço para trabalhar na Condepe/Fidem. As inscrições têm início a partir da próxima segunda-feira (1º) e podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, no endereço eletrônico seleciona.pe.gov.br.



Fórum Nordeste



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; a governadora, Raquel Lyra e os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro; Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; dos Transportes, Renan Filho; das Comunicações, Frederico Siqueira; além de senadores, deputados federais e estaduais do Nordeste participam da abertura do Fórum Nordeste que acontece nesta segunda-feira (1º).

O Fórum abordará, em seis painéis temáticos que tratam dos desafios e das oportunidades da transição energética brasileira, bicombustíveis e a agenda climática global, especialmente em preparação para a COP 30 em Belém.