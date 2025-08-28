Arrastões e prejuízos marcam show de Priscila Senna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Show da cantora Priscila Sena em Recife é manchado por arrastões e violência. Comerciantes e público sofreram prejuízos, polícia tentou intervir

O bairro do Recife foi palco de pavor e desordem durante o show da cantora Priscila Sena. Registros alarmantes de arrastões foram contabilizados, causando prejuízo e angústia para a população e comerciantes locais.

Um comerciante, que optou por se manter anônimo, relata a situação de caos.

"Levaram os meus produtos, espetinhos, coxinhas, até a máquina de passar cartão. O prejuízo foi de cerca de R$ 600," compartilha.

Intervenção policial

Diante do cenário caótico, a Polícia Militar precisou intervir várias vezes, realizando abordagens e revistas. Inclusive, em um momento registrado em vídeo, os PMs precisaram conter um homem que parecia estar alterado.

Para César Felipe, guia de turismo no Recife Antigo, a situação não foi surpreendente. Conhecendo a realidade local do bairro.

"Isso é normal aqui. Inclusive, creio eu que se comunicar o ocorrido, alguma autoridade vai afirmar que isso prejudicaria o evento".

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais