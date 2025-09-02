Novo resort de R$ 214 milhões abre as portas em Muro Alto, no litoral sul de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ARA Resorts expande sua operação no Estado de Pernambuco com a inauguração de seu mais novo empreendimento, o Samoa Villa Resort

O Samoa Villa Resort, em Muro Alto, litoral sul de Pernambuco, é o novo projeto da ARA Resorts, que representa um investimento de R$ 214 milhões. É a segunda unidade da bandeira da empresa pernambucana na região, consolidando sua aposta na área. O resort, que iniciou suas operações em fase soft opening, conta com 166 quartos e está localizado à beira-mar, ao lado do Samoa Beach Resort, o primeiro da rede, inaugurado em 2018.

Juntos, os dois equipamentos somam 331 quartos. Alexander Borges, diretor-executivo da ARA Resorts, destaca que a expansão é um reflexo do sucesso da marca. "A atual abertura é reflexo do sucesso de nossa bandeira nos mercados nacional e internacional. Tem sido uma trajetória de muito zelo pela qualidade, experiência do visitante, aprendizado, busca por aprimoramento e fortalecimento da economia local", afirma, ressaltando que mais de 80% da mão de obra contratada reside no entorno do resort.

Segunda residência e oportunidades de investimento



Além de reforçar a oferta turística, o novo empreendimento também aposta no segmento de segunda residência. O projeto La Fleur Polinésia Villa Resort, que integra o Samoa Villa Resort, oferece 160 apartamentos de três quartos. Esses imóveis podem ser utilizados pelos proprietários ou disponibilizados para locação de curta temporada, com gestão profissional através do programa La Fleur Collection Vacation Homes.

Essa modalidade de short term rental foca na rentabilidade para os investidores, que podem alugar seus imóveis quando não estão em uso, gerando valor e oferecendo aos visitantes uma nova opção de hospedagem. A ARA Resorts assume a gestão completa, incluindo manutenção, limpeza e administração, com o objetivo de otimizar a distribuição e a receita dos imóveis. As unidades de segunda residência e o resort compartilham a mesma estrutura de lazer, garantindo conveniência e diversão para todos.

Destaques do Samoa Villa Resort



O Samoa Villa Resort oferece uma ampla gama de serviços e áreas de lazer. Com 3.500 m² de lâmina d’água, piscinas com toboágua, redário, quadras e jacuzzis, o espaço é pensado para toda a família. A gastronomia é um ponto forte, com o restaurante Kora, localizado no rooftop, que oferece uma culinária fusion inspirada na Polinésia com toques regionais.

A experiência dos visitantes é complementada pela Villa Muro Alto, um ambiente de convivência na entrada do resort que já se consolidou como um ponto de encontro. O local oferece programação semanal de lazer, música, e abriga restaurantes renomados como Beijupirá Obará e Toscana Trattoria, além de uma Feira Criativa com artesanato regional e nacional.

Com uma ocupação média de 30% no primeiro mês de operação, o objetivo do Samoa Villa Resort é ultrapassar 80% de ocupação até o final do ano, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do litoral pernambucano.