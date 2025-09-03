Preço de imóveis no Recife sobe 0,68% e supera média nacional em agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alta de agosto no Recife foi a 16ª maior entre as 22 capitais analisadas. No ranking geral de valorização, a cidade ficou à frente de grandes cidades

O Recife se destacou no mercado imobiliário em agosto, com o preço de venda de imóveis residenciais registrando um aumento de 0,68%, superando a média nacional de 0,50%. Os dados são do Índice FipeZAP, que monitora 56 cidades brasileiras, e mostram uma valorização constante na capital pernambucana.

A alta de agosto no Recife foi a 16ª maior entre as 22 capitais analisadas. No ranking geral de valorização no mês, a cidade ficou à frente de grandes centros como São Paulo (+0,43%) e Rio de Janeiro (+0,38%), refletindo a força do mercado local. Capitais como Fortaleza (+1,31%), Maceió (+1,25%) e João Pessoa (+1,20%) lideraram o crescimento no período.

Crescimento acumulado do ano e nos 12 meses



O bom desempenho não é novidade. No acumulado de 2025 até agosto, os preços de venda no Recife subiram 3,38%. Essa valorização é superior à inflação ao consumidor, que, medida pelo IPCA/IBGE, alcançou 3,12% até julho.

No balanço dos últimos 12 meses, a tendência de alta se mantém. O Índice FipeZAP aponta um aumento de 4,58% para o Recife, um resultado expressivo que também ultrapassa a inflação (+5,10%) e o IGP-M (+3,03%) no mesmo período. Todas as 56 cidades monitoradas pelo índice registraram alta de preços neste recorte de tempo.

Preço médio por metro quadrado



Em relação ao valor médio do metro quadrado, o preço de venda de imóveis residenciais no Recife foi de R$ 8.350 em agosto, colocando a capital pernambucana na 11ª posição entre as 22 capitais. O valor médio nacional foi de R$ 9.423.

A capital com o metro quadrado mais caro é Vitória, com R$ 14.117, seguida por Florianópolis (R$ 12.519) e São Paulo (R$ 11.721). Já entre os imóveis, as unidades de um dormitório se destacaram pelo preço médio mais alto, de R$ 11.358/m², enquanto as de dois dormitórios registraram o menor valor, R$ 8.482/m².