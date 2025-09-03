Life Empreendimentos lança primeiro projeto em Jaboatão dos Guararapes
O empreendimento se enquadra nos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida e Morar Bem Pernambuco, garantindo subsídios aos compradores
A Life Empreendimentos, nova marca do Grupo Exata Engenharia, fez sua estreia no mercado imobiliário com o lançamento do Bosque das Acácias, um condomínio-clube em Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. O projeto, focado no segmento econômico, foi idealizado para oferecer moradia de qualidade com condições de pagamento facilitadas.
O empreendimento se enquadra nos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida e Morar Bem Pernambuco, permitindo que os compradores consigam subsídios de até R$ 75 mil. Além disso, a proposta inclui entrada facilitada e parcelas mais acessíveis, tornando a aquisição do imóvel própria mais viável para as famílias.
Infraestrutura completa e unidades com varanda
O Bosque das Acácias será composto por nove blocos de cinco pavimentos, totalizando 340 unidades. Destas, 200 apartamentos terão varanda, enquanto 140 serão sem varanda. O projeto também oferece opções de térreo com garden, uma área verde privativa que se estende da sala a um dos quartos.
As plantas, com dois quartos e suíte reversível, variam de 37,55m² a 40,81m². A infraestrutura de lazer é um dos pontos altos, com mais de 10 opções, incluindo:
Piscina
Espaço fitness ao ar livre
Salão de festas
Sala de jogos
Brinquedoteca
Pet place
Área para piquenique
Playground
O condomínio também contará com gás encanado, portões automáticos, interfone e estacionamento rotativo para carros, motos e bicicletas.
Diversificação do portfólio da Exata Engenharia
Guilherme Correia de Carvalho, CEO da Exata Engenharia e Life Empreendimentos, ressaltou a importância estratégica do projeto. "O lançamento do Bosque das Acácias representa a continuidade da nossa estratégia de diversificar o portfólio, atuando em faixas que unem acessibilidade e qualidade construtiva", afirmou. Segundo o executivo, o objetivo é oferecer uma oportunidade real de moradia para famílias que buscam um imóvel com infraestrutura completa e subsídios vantajosos.