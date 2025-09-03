fechar
Metro Quadrado | Notícia

Life Empreendimentos lança primeiro projeto em Jaboatão dos Guararapes

O empreendimento se enquadra nos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida e Morar Bem Pernambuco, garantindo subsídios aos compradores

Por JC Publicado em 03/09/2025 às 17:22
A infraestrutura de lazer do condomínio é um dos grandes destaques
A infraestrutura de lazer do condomínio é um dos grandes destaques - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Life Empreendimentos, nova marca do Grupo Exata Engenharia, fez sua estreia no mercado imobiliário com o lançamento do Bosque das Acácias, um condomínio-clube em Dois Carneiros, Jaboatão dos Guararapes. O projeto, focado no segmento econômico, foi idealizado para oferecer moradia de qualidade com condições de pagamento facilitadas.

O empreendimento se enquadra nos programas habitacionais Minha Casa Minha Vida e Morar Bem Pernambuco, permitindo que os compradores consigam subsídios de até R$ 75 mil. Além disso, a proposta inclui entrada facilitada e parcelas mais acessíveis, tornando a aquisição do imóvel própria mais viável para as famílias.

Infraestrutura completa e unidades com varanda

O Bosque das Acácias será composto por nove blocos de cinco pavimentos, totalizando 340 unidades. Destas, 200 apartamentos terão varanda, enquanto 140 serão sem varanda. O projeto também oferece opções de térreo com garden, uma área verde privativa que se estende da sala a um dos quartos.

As plantas, com dois quartos e suíte reversível, variam de 37,55m² a 40,81m². A infraestrutura de lazer é um dos pontos altos, com mais de 10 opções, incluindo:

Piscina

Espaço fitness ao ar livre

Salão de festas

Sala de jogos

Brinquedoteca

Pet place

Área para piquenique

Playground

O condomínio também contará com gás encanado, portões automáticos, interfone e estacionamento rotativo para carros, motos e bicicletas.

Diversificação do portfólio da Exata Engenharia

Guilherme Correia de Carvalho, CEO da Exata Engenharia e Life Empreendimentos, ressaltou a importância estratégica do projeto. "O lançamento do Bosque das Acácias representa a continuidade da nossa estratégia de diversificar o portfólio, atuando em faixas que unem acessibilidade e qualidade construtiva", afirmou. Segundo o executivo, o objetivo é oferecer uma oportunidade real de moradia para famílias que buscam um imóvel com infraestrutura completa e subsídios vantajosos.

 
 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Contrato de aluguel: veja reajuste para o mês de setembro
REAJUSTE DO ALUGUEL

Contrato de aluguel: veja reajuste para o mês de setembro
Preço de imóveis no Recife sobe 0,68% e supera média nacional em agosto
VENDA DE IMÓVEIS

Preço de imóveis no Recife sobe 0,68% e supera média nacional em agosto

Compartilhe

Tags