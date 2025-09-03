Apartamento em São Paulo: veja as regiões que disparam em vendas e onde morar ou investir na cidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mercado imobiliário da capital paulista demonstrou dinamismo em julho, com a venda de 6.154 unidades residenciais novas, conforme a Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI) divulgada pelo Secovi-SP. No mês, os lançamentos somaram 5.724 unidades, e os imóveis econômicos foram o principal motor do setor, correspondendo a 67% das vendas e 68% dos lançamentos.

O volume de vendas acumulado nos últimos 12 meses (de agosto de 2024 a julho de 2025) alcançou a expressiva marca de 111,7 mil unidades, refletindo a forte demanda por moradia na cidade. O Valor Global de Vendas (VGV) de julho foi de R$ 3,8 bilhões, totalizando R$ 58,2 bilhões no acumulado anual.

Onde Morar em São Paulo: Zonas Leste e Norte se destacam



Para quem busca onde morar em São Paulo, a pesquisa aponta tendências claras por região. A Zona Leste liderou o número de vendas em julho, com 1.731 unidades comercializadas (28% do total). Este dado reforça o crescimento contínuo da região como um importante polo de moradia, especialmente para o segmento de imóveis econômicos.

Já a Zona Norte se destacou com o maior VSO (Vendas Sobre Oferta) do mês, de 10,8%, o que indica uma alta velocidade de escoamento dos imóveis disponíveis. Esse desempenho sugere que a procura por moradia na Zona Norte é particularmente intensa, superando a média da cidade.

A Zona Oeste, por sua vez, dominou o mercado de lançamentos, com 38% do total de unidades lançadas no mês, e também liderou em VGV (45% do valor total).

A Zona Sul se destacou pela maior oferta de imóveis à venda, com 31% do total.

Tipologias e faixas de preço preferidas



Os apartamentos de dois dormitórios foram os mais procurados, liderando todos os indicadores: 73% das vendas e 75% dos lançamentos. As unidades com área útil entre 30m² e 45m² também se destacaram, representando 68% das vendas e 75% dos lançamentos.

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) continua impulsionando o mercado. Em julho, os imóveis enquadrados no programa, com valores de até R$ 350 mil, foram responsáveis por 4.130 das vendas totais e registraram um VSO de 11,1%. A demanda por essas unidades mostra a importância das políticas públicas para o acesso à casa própria na metrópole.