fechar
Metro Quadrado | Notícia

Apartamento em São Paulo: veja as regiões que disparam em vendas e onde morar ou investir na cidade

O volume de vendas acumulado nos últimos 12 meses (de agosto de 2024 a julho de 2025) alcançou a expressiva marca de 111,7 mil unidades em SP

Por Lucas Moraes Publicado em 03/09/2025 às 17:28
Os apartamentos de dois dormit&oacute;rios foram os mais procurados em S&atilde;o Paulo
Os apartamentos de dois dormitórios foram os mais procurados em São Paulo - Rogério Cassimiro/ MTUR

Clique aqui e escute a matéria

O mercado imobiliário da capital paulista demonstrou dinamismo em julho, com a venda de 6.154 unidades residenciais novas, conforme a Pesquisa do Mercado Imobiliário (PMI) divulgada pelo Secovi-SP. No mês, os lançamentos somaram 5.724 unidades, e os imóveis econômicos foram o principal motor do setor, correspondendo a 67% das vendas e 68% dos lançamentos.

O volume de vendas acumulado nos últimos 12 meses (de agosto de 2024 a julho de 2025) alcançou a expressiva marca de 111,7 mil unidades, refletindo a forte demanda por moradia na cidade. O Valor Global de Vendas (VGV) de julho foi de R$ 3,8 bilhões, totalizando R$ 58,2 bilhões no acumulado anual.

Onde Morar em São Paulo: Zonas Leste e Norte se destacam

Para quem busca onde morar em São Paulo, a pesquisa aponta tendências claras por região. A Zona Leste liderou o número de vendas em julho, com 1.731 unidades comercializadas (28% do total). Este dado reforça o crescimento contínuo da região como um importante polo de moradia, especialmente para o segmento de imóveis econômicos.

Já a Zona Norte se destacou com o maior VSO (Vendas Sobre Oferta) do mês, de 10,8%, o que indica uma alta velocidade de escoamento dos imóveis disponíveis. Esse desempenho sugere que a procura por moradia na Zona Norte é particularmente intensa, superando a média da cidade.

A Zona Oeste, por sua vez, dominou o mercado de lançamentos, com 38% do total de unidades lançadas no mês, e também liderou em VGV (45% do valor total).

A Zona Sul se destacou pela maior oferta de imóveis à venda, com 31% do total.

Tipologias e faixas de preço preferidas

Os apartamentos de dois dormitórios foram os mais procurados, liderando todos os indicadores: 73% das vendas e 75% dos lançamentos. As unidades com área útil entre 30m² e 45m² também se destacaram, representando 68% das vendas e 75% dos lançamentos.

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) continua impulsionando o mercado. Em julho, os imóveis enquadrados no programa, com valores de até R$ 350 mil, foram responsáveis por 4.130 das vendas totais e registraram um VSO de 11,1%. A demanda por essas unidades mostra a importância das políticas públicas para o acesso à casa própria na metrópole.

 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Contrato de aluguel: veja reajuste para o mês de setembro
REAJUSTE DO ALUGUEL

Contrato de aluguel: veja reajuste para o mês de setembro
Preço de imóveis no Recife sobe 0,68% e supera média nacional em agosto
VENDA DE IMÓVEIS

Preço de imóveis no Recife sobe 0,68% e supera média nacional em agosto

Compartilhe

Tags