Caixa contrata 336 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As moradias do programa do governo Federal serão construídas na Avenida Sul – Governador Cid Sampaio, número 4643, no bairro Imbiribeira, na Zona Sul

Clique aqui e escute a matéria

A cidade do Recife receberá 336 novas moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida com a construção do Residencial Quadra K e L I (144 uh) e Quadra K e L II (192 UH). O evento de assinatura, entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Recife, ocorreu na última segunda-feira (18) e teve a presença do prefeito João Campos (PSB) e do superintendente de rede da Caixa no Recife, Marcelo Maia, entre outras autoridades.

Os investimentos totais somam mais de R$ 56,9 milhões, provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), além de R$ 5,6 milhões referente à doação do terreno como contrapartida do município.

As moradias serão construídas na Avenida Sul – Governador Cid Sampaio, número 4643, no bairro Imbiribeira, na capital pernambucana. O empreendimento contará com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, drenagem, iluminação e redes de energia, água e esgoto.

Cada unidade terá área privativa de 43,56 m², distribuída em sala, cozinha, dois quartos, banheiro e varanda. Cada residência está avaliada em R$ 170 mil.

Em Pernambuco, a CAIXA já soma 117 empreendimentos contratados ou em fase de contratação nas modalidades FAR, Entidades Urbanas e Rural, desde a retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida.

No total, serão mais de 11,6 mil novas unidades habitacionais a serem construídas no estado. Desde 2023, foram entregues mais de 2,6 mil moradias em Pernambuco.