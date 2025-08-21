fechar
Caixa contrata 336 novas unidades do Minha Casa, Minha Vida, no Recife

As moradias do programa do governo Federal serão construídas na Avenida Sul – Governador Cid Sampaio, número 4643, no bairro Imbiribeira, na Zona Sul

Por JC Publicado em 21/08/2025 às 21:22
Em Pernambuco, a CAIXA soma 117 empreendimentos contratados ou em fase de contratação no programa Minha Casa, Minha Vida
A cidade do Recife receberá 336 novas moradias por meio do programa Minha Casa, Minha Vida com a construção do Residencial Quadra K e L I (144 uh) e Quadra K e L II (192 UH). O evento de assinatura, entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Recife, ocorreu na última segunda-feira (18) e teve a presença do prefeito João Campos (PSB) e do superintendente de rede da Caixa no Recife, Marcelo Maia, entre outras autoridades.

Os investimentos totais somam mais de R$ 56,9 milhões, provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), além de R$ 5,6 milhões referente à doação do terreno como contrapartida do município.

As moradias serão construídas na Avenida Sul – Governador Cid Sampaio, número 4643, no bairro Imbiribeira, na capital pernambucana. O empreendimento contará com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, drenagem, iluminação e redes de energia, água e esgoto.

Cada unidade terá área privativa de 43,56 m², distribuída em sala, cozinha, dois quartos, banheiro e varanda. Cada residência está avaliada em R$ 170 mil.

Em Pernambuco, a CAIXA já soma 117 empreendimentos contratados ou em fase de contratação nas modalidades FAR, Entidades Urbanas e Rural, desde a retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida.

No total, serão mais de 11,6 mil novas unidades habitacionais a serem construídas no estado. Desde 2023, foram entregues mais de 2,6 mil moradias em Pernambuco.

