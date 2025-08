Recife supera média nacional no preço de venda dos imóveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O preço de venda dos imóveis residenciais no Recife registrou crescimento, segundo dados do Índice FipeZAP de julho de 2025. A capital pernambucana se destacou no cenário nacional, apresentando um aumento de 0,91% no último mês. Esse valor coloca a cidade na sétima posição entre as 19 capitais que tiveram alta, superando a média nacional de 0,58%.

O desempenho positivo do Recife também é visível nas análises de longo prazo. No acumulado do ano, o preço dos imóveis na capital pernambucana subiu 2,68%, um resultado que contribui para o crescimento de 3,93% do índice geral em nível nacional. A valorização anual no Recife atingiu 4,13%, ficando acima de outras capitais como Goiânia e Brasília.

Preço médio

O valor médio do metro quadrado para imóveis residenciais no Recife é de R$ 8.293. Esse preço é o décimo mais alto entre as capitais analisadas, posicionando a cidade à frente de São Luís, Belém e Goiânia.

A nível nacional, o Índice FipeZAP mostrou uma valorização generalizada, com 49 das 56 cidades monitoradas registrando alta. O aumento de 0,58% em julho foi o maior desde o mês anterior, quando a variação foi de 0,45%. A valorização mais expressiva foi observada em imóveis de três dormitórios (+0,69%), enquanto os de quatro ou mais dormitórios tiveram a menor alta (+0,36%).

O Índice FipeZAP mostrou que Vitória (+2,34%) liderou o ranking de aumento mensal, seguida por Salvador (+1,50%), Maceió (+1,40%) e Fortaleza (+1,40%).

Outras capitais com alta em julho incluem:

João Pessoa: +1,22%

Belém: +0,97%

São Luís: +0,90%

Natal: +0,77%

Belo Horizonte: +0,67%

Porto Alegre: +0,66%

Curitiba: +0,54%

Florianópolis: +0,53%

São Paulo: +0,50%

Rio de Janeiro: +0,41%

Goiânia: +0,31%

Brasília: +0,23%

Aracaju: +0,20%

Teresina: +0,17%

Algumas capitais registraram queda nos preços em julho: Campo Grande (–0,41%), Cuiabá (–0,09%) e Manaus (–0,07%).

O preço médio do metro quadrado no Brasil é de R$ 9.375. Entre as capitais, Vitória apresenta o valor mais alto, com R$ 14.031/m². Outras cidades com preços elevados incluem:

Florianópolis: R$ 12.420/m²

São Paulo: R$ 11.671/m²

Curitiba: R$ 11.288/m²

Rio de Janeiro: R$ 10.628/m²

Belo Horizonte: R$ 10.256/m²

