Videocast: Regularização Fundiária avança em Pernambuco e valoriza em até 30% os imóveis

A atuação da Perpat e o avanço da regularização fundiária foram temas de episódio do videocast Metro Quadrado, com Lucas Moraes e Amadeu Mendonça

A regularização fundiária em Pernambuco avança a passos largos, impulsionada pela Perpart (Pernambuco Participações). A empresa, que antes tinha outros focos, hoje se dedica a uma missão crucial: garantir a milhares de famílias a posse definitiva de suas moradias. Em um cenário marcado por décadas de informalidade, a Perpart se tornou a chave para a segurança jurídica e a dignidade de quem reside em imóveis da antiga COHAB.

A atuação da Perpart foi tema do sétimo episódio do videocast Metro Quadrado, desta quinta-feira (24). Esta primeira temporada conta ao todo com nove episódios, quinzenalmente, às quintas-feiras, com apresentação do titular da coluna Metro Quadrado, o jornalista Lucas Moraes, e presença contínua do advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça, sócio diretor do Tizei Mendonça Advogados Associados.

>>> Veja o episódio completo do videocast Metro Quadrado:

Sob a gestão de Francisco Amaral, a Perpart tem se beneficiado de uma legislação federal mais moderna (Lei 13465/2017), que simplificou e barateou o processo de regularização. Esse avanço legal, aliado ao empenho da equipe, tem permitido que a empresa se aproxime da meta de transformar "posse" em "propriedade". Os benefícios para os moradores são palpáveis: além da paz de espírito, a regularização possibilita a herança do imóvel, o uso como garantia em empréstimos e uma valorização imobiliária que pode ultrapassar 30%.

"A regularização traz uma valorização natural para a propriedade, muitas vezes de 30% ou mais, além da segurança jurídica para as famílias.", explica o advogado Amadeu Mendonça.

"Morar Bem Pernambuco": Um Programa com Números Expressivos

A iniciativa estadual "Morar Bem Pernambuco", liderada pela governadora Raquel Lira, é um pilar fundamental nesse processo. Com a meta ambiciosa de entregar 50 mil títulos de propriedade até o final de 2026, o programa já contabiliza 11 mil entregas e 40 mil processos em andamento. A Perpart, atuando em 96 municípios pernambucanos, projeta estender suas ações para todas as cidades do estado até o fim de 2025, evidenciando o compromisso com a abrangência.

"A regularização fundiária é o caminho para a dignidade e a segurança jurídica de milhares de famílias que, por décadas, viveram na informalidade, diz Francisco Amaral.

Apesar do otimismo, desafios persistem. A desconfiança da população, fruto de promessas não cumpridas no passado, exige da Perpart um trabalho constante de construção de credibilidade, com resultados que falam por si. Casos de sucesso, como a regularização de Nova Morada em Várzea, que resultou na instalação de iluminação pública, e o avanço significativo no complexo processo da comunidade do Bode, no Pina, reforçam a eficácia da atuação da empresa.

Inovação e Gestão de Ativos



A digitalização dos registos é um dos trunfos da Perpart, garantindo não só eficiência, mas também a criação de um legado informacional duradouro. Além da regularização, a empresa também é responsável pela gestão de cerca de milhares propriedades estatais. Imóveis abandonados ou mal utilizados são vendidos, e os recursos obtidos são revertidos para fundos estaduais de habitação, apoiando programas como o "Entrada Garantida" e o "Reforma no Lar".

O futuro da regularização fundiária em Pernambuco parece promissor. Com o suporte de recursos federais, como os obtidos através do programa PAC Seleções, e o foco em inovação, incluindo o desenvolvimento de um novo sistema digital para projetos de regularização, a Perpart se consolida como uma peça-chave na promoção do direito à moradia e no desenvolvimento social e econômico do Estado.