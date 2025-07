Recife vai debater habitabilidade e modelo de cidade parque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Para enfrentar o problema habitacional do Recife, o II Seminário Recife Cidade Parque propõe uma abordagem que não se resuma à mera provisão de moradia, mas um olhar urbano amplo em que a habitação esteja integrada à malha urbana e a serviços como escola, atendimento de saúde, comércio, áreas verdes e de lazer e mobilidade de qualidade, levando em conta a preservação da natureza. Os desafios da habitabilidade no Recife, de 6 a 7 de agosto, no auditório do Apolo 235, na capital pernambucana.

A realização é do Projeto de Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação Recife Cidade Parque (fruto de um convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura do Recife) em parceria com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e de Habitação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link bit.ly/4lrgdf4.

Para o coordenador do projeto e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, Roberto Montezuma, o evento será uma oportunidade para acadêmicos, gestores públicos e representantes da população residente em condições de vulnerabilidade debaterem estratégias que visem ao habitar com qualidade.

“Vamos discutir dentro de uma abordagem sistêmica, que vá além de paradigmas dos programas de habitação, nos quais a moradia é concebida sem estar atrelada ao acesso a uma infraestrutura urbana de qualidade. É um modelo em que não se formam cidades, mas guetos urbanos”, afirmou Montezuma.

Entre os destaques das palestras que serão realizadas no II Seminário Recife Cidade Parque estão: Habitabilidade no Recife Cidade Parque, proferida pelos professores da UFPE e pesquisadores do projeto Recife Cidade Parque Lúcia Veras e Roberto Montezuma; Urbanização em áreas ambientalmente sensíveis: experiência na Região Metropolitana de São Paulo, com o arquiteto e urbanista Marcos Boldarini, e Perspectiva histórica da habitação de interesse social, com a professora da UFPE Ângela Souza. As três apresentações acontecem no dia 6. No dia 7, o destaque é a palestrante Nora Libertun de Duren, integrante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fará a conferência Rumo à Habitabilidade Sustentável na América Latina. Nos dois dias do evento, serão apresentadas experiências exitosas de habitação popular.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA