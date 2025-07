Novo refúgio ultraluxo em Balneário Camboriú tem imóveis de R$ 40 milhões e projeta metro quadrado a R$ 100 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Balneário Camboriú, que já ocupa o topo do ranking nacional com o metro quadrado mais caro do País há três anos consecutivos, tende a manter liderança

Conhecido por suas praias preservadas e pela rigorosa Área de Proteção Ambiental (APA) da Costa Brava, o bairro Estaleiro, em Balneário Camboriú (SC), tem se tornado o novo refúgio para ultrarricos em busca de privacidade e mansões "pé na areia" cercadas pela Mata Atlântica. O crescente interesse por essa região agreste deve elevar o valor do metro quadrado para mais de R$ 100 mil nos próximos três anos, prometendo posicionar a área entre as mais valorizadas do Brasil, com imóveis que custam cerca de R$ 40 milhões.

A valorização é impulsionada pela baixa oferta de terrenos e por regras urbanísticas restritivas que protegem o ecossistema local. De acordo com o especialista em mercado imobiliário e CEO da construtora Blue Heaven, Fabrício Bellini, a APA Costa Brava determina que apenas 40% da área dos terrenos pode ser ocupada, sendo os outros 60% destinados à preservação. A verticalização na região é limitada a 4 andares, o que torna cada metro quadrado ainda mais valioso.

Com a escassez de áreas para construção, empreendimentos inovadores ganham destaque. É o caso dos projetos da Blue Heaven, como o AQUOS e o Monolyt, que serão lançados com valores atuais de cerca de R$ 40 milhões. Assinados por nomes como o escritório franco-brasileiro Architects Office, os projetos trazem características únicas, como construções encravadas nas rochas e áreas de lazer que se assemelham a florestas tropicais.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Balneário Camboriú, que já ocupa o topo do ranking nacional com o metro quadrado mais caro do País há três anos consecutivos, tende a manter a liderança com o crescimento de suas regiões agrestes. Recentemente, a praia do Estaleiro foi eleita a melhor 'Praia de Vila' das Américas e da Península Ibérica por um estudo do Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas).

“A valorização do bairro é impulsionada por uma combinação de fatores únicos, como localização privilegiada, perto do agito central de Balneário Camboriú e de outros importantes destinos turísticos e industriais, além de baixa oferta de terrenos, rígidas normas ambientais e um público altamente qualificado em busca de exclusividade”, afirma Bellini. “Além disso, a APA Costa Brava determina que apenas 40% da área dos terrenos pode ser ocupada. Os outros 60% devem ser preservados, o que impede grandes construções como as que vemos no centro de Balneário Camboriú. A verticalização é limitada em quatros andares e tudo isso torna cada metro quadrado ainda mais valioso”, explica o CEO da construtora Blue Heaven.