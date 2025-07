Poço da Panela ganha residencial de luxo com VGV de R$ 122,8 milhões e vista para o Rio Capibaribe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No terreno do antigo Sítio de Zé Donino, área de 6.706 m² receberá 46 unidades residenciais, com casarão do século XIX totalmente restaurado

A construtora Rio Ave lança o Villa Ninita, um empreendimento de alto padrão que promete redefinir a moradia no tradicional bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife. O projeto se destaca por integrar luxo e preservação, com um casarão do século XIX restaurado e uma vasta área verde que inclui 58 árvores, a maioria frutíferas e centenárias.

Localizado nas margens do Rio Capibaribe, em parte do antigo Sítio de Zé Donino, o residencial é composto por 46 unidades em um terreno de 6.706 m². A arquitetura assinada pela Metro Arquitetura, o paisagismo de Luiz Vieira Arquitetura de Paisagem e os interiores de Zirpoli Arquitetura buscam harmonizar o novo com o contexto histórico e natural da área.

Este é o segundo condomínio da Rio Ave na Zona Norte do Recife, reforçando a aposta da empresa na região. Com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 122,8 milhões, o empreendimento tem previsão de conclusão em 40 meses.

O Villa Ninita é dividido em três blocos, com apartamentos que variam de 161 m² a 328 m². A oferta de tipologias inclui:

Apartamentos tipo: 38 unidades com três ou quatro suítes, variando entre 161 m² e 185 m².

Apartamentos Jardim: seis unidades com três ou quatro suítes, oferecendo áreas privativas de 192 m² a 255 m².

Coberturas lineares: duas unidades com quatro suítes e amplas metragens de 325 m² e 328 m².

Todos os apartamentos possuem varandas gourmet com infraestrutura para churrasqueira, voltadas para o rio, o que favorece a ventilação e o clima ameno característicos do bairro.

Lazer integrado à natureza e à história



Um dos diferenciais do projeto é a extensa área verde de 3.648 m², apelidada de "frondoso quintal". Além das 58 árvores preservadas, o paisagismo incluiu o plantio de 10 novas árvores de grande porte. A área de lazer foi concebida para que os moradores estejam em constante contato com a natureza. O playground, por exemplo, é um "quintal" onde as crianças poderão brincar livremente entre as árvores. O local terá ainda campinho de areia, praças para piquenique, piscina com raia e piscina infantil.

O casarão histórico, que é um Imóvel Especial de Preservação (IEP), foi totalmente restaurado e será integrado como área comum. O espaço abrigará o salão de festas, área gourmet, sala de jogos e brinquedoteca, conectando a história do local à vida cotidiana dos futuros residentes.

O empreendimento conta ainda com recursos de sustentabilidade como reuso de água pluvial, iluminação 100% de LED nas áreas comuns e coleta seletiva. A segurança será reforçada com guarita com clausura e reconhecimento facial nos acessos externos.

Impacto e expectativa no mercado

As obras do Villa Ninita devem gerar 85 empregos diretos e 170 indiretos, contribuindo para aquecer o mercado imobiliário local. A Rio Ave, que atualmente tem sete obras em andamento, planeja entregar três empreendimentos ainda em 2025.