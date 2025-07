Em Apipucos, novo edifício da linha Terrazza é entregue

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com 28 apartamentos e 50% de área verde, Terrazza Apipucos reforça o compromisso da com qualidade na construção, bem-estar e arquitetura autoral

A Exata Engenharia entregou, na noite da última terça-feira (15), o Terrazza Apipucos, novo empreendimento residencial de alto padrão localizado no tradicional bairro de Apipucos, Zona Norte do Recife. Com 28 apartamentos de 139,32m², o projeto reúne infraestrutura de lazer completa, design contemporâneo, paisagismo integrado à natureza e está inserido em uma das regiões mais valorizadas e bucólicas da cidade. O empreendimento é formado por duas torres com 14 unidades cada, dois elevadores por edifício, gerador automático e estação de carregamento para carros elétricos.

A fachada combina pele de vidro, pastilhas e cerâmica. O projeto arquitetônico é assinado por Verônica Numeriano, com ambientação da Baaus Arquitetos. “O Terrazza Apipucos reforça nosso compromisso com a qualidade, o cumprimento dos prazos, além da valorização da vida em família e do contato com a natureza. É um projeto pensado para quem busca morar bem em todos os sentidos”, destaca Guilherme Correia de Carvalho, CEO da Exata Engenharia.

São duas opções de plantas, uma com 4 quartos - sendo 2 suítes -, e outra com 3 suítes, varanda gourmet de 13m², sala para dois ambientes, cozinha, área de serviço e dependência completa. Um dos grandes diferenciais do empreendimento é o projeto paisagístico, desenvolvido por Luciano Lacerda, da Villa Garden, que prioriza o verde e a integração com a natureza. Cerca de 50% da área total é composta por áreas verdes, incluindo um bosque privativo com mais de 1.400m²,

A área de lazer é outro destaque, com infraestrutura completa: piscina, espaço grill, salão de festas, salão de jogos, academia, gazebo relax, espaço bem-estar, brinquedoteca, playground, play baby, campinho de futebol, entre outros.

O Terrazza Apipucos integra a linha Terrazza, coleção de empreendimentos de alto padrão da Exata Engenharia, pensada para oferecer qualidade de vida, sofisticação e integração com o entorno urbano e natural. Os projetos dessa linha seguem um conceito unificado de exclusividade associado à arquitetura contemporânea, estruturas completas de lazer e localização privilegiada nos bairros mais desejados da Região Metropolitana do Recife.

Além do Terrazza Apipucos, fazem parte da coleção os empreendimentos Terrazza Beira Rio, na Madalena, com vista para o Capibaribe e que será entregue em breve; o Terrazza Beira Mar, em Piedade, com estrutura voltada para o mar, atualmente em construção; e o Terrazza Boa Viagem, que oferece rooftop com vista panorâmica e espaços de bem-estar, entregue em agosto de 2024.

Sobre a Exata Engenharia

Com mais de 35 anos de atuação no mercado da construção civil, a Exata Engenharia é uma das principais construtoras de Pernambuco, reconhecida pela qualidade dos seus empreendimentos e pelo compromisso com a pontualidade nas entregas. Atuando nos segmentos de alto padrão, médio padrão e econômico, a empresa já entregou milhares de unidades residenciais, contribuindo para o desenvolvimento urbano da Região Metropolitana do Recife.

Entre suas linhas mais conhecidas estão a coleção Terrazza, voltada ao público de alto padrão, e os empreendimentos da marca Life Empreendimentos, que amplia o alcance da empresa ao segmento econômico.