Suape anuncia seu primeiro hotel, de R$ 60 milhões, com centro de compras e torre empresarial

Uma década depois, Suape está tirando do papel o projeto de um complexo multiuso no terreno onde hoje funciona a sua sede administrativa. O prédio, que margeia as rodovias PE-09 (pedagiada) e a Rodovia Brasil (de acesso ao centro administrativo), ganhará a companhia de um hotel de R$ 60 milhões, um centro de compras e um prédio empresarial, dando origem ao Latitude Suape.

O hotel, projeto da Fábrica de Hotéis em parceria com a rede Marriott, construído pela Casa Orange, tem previsão de ser entregue até o fim de 2026 com 140 quartos voltados ao público executivo, que viaja a negócios. O empreendimento substituirá um dos “esqueletos” já erguidos ao lado da sede administrativa do porto, que ficou pelo caminho em virtude das crises econômicas da última década no País.

PROJETO ANTIGO EM SUAPE

“Esse prédio foi feito pela antiga Queiroz Galvão. Estamos voltando para o futuro que a gente sonhou no passado. Suape é grande, teve um período extraordinário, e esse projeto personifica a volta desse otimismo. Temos investimento massivo (de ampliação) da refinaria, estamos recebendo fábricas de medicamentos e e-etanol. Diante disso era importante termos o que sonhamos no início, um Polo de serviços. Com a vinda de um hotel de classe internacional e no futuro próximo empresariais e mall”, conta o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

A Casa Orange tem profundo conhecimento da região. Foi responsável pela construção da nova sede administrativa do complexo industrial portuário. O prédio foi o primeiro do Norte e Nordeste a receber a certificação internacional LEED Gold, em reconhecimento aos critérios adotados de eficiência energética, conforto e responsabilidade ambiental. A empresa também atuou na duplicação das vias de acesso à área.

Agora, o complexo corporativo multifuncional Latitude Suape destaca-se por sua localização estratégica, com foco na sustentabilidade, e se propõe a ser um hub de negócios, serviços e conexões, oferecendo soluções que ainda não estão disponíveis no entorno imediato de Suape.

“Este empreendimento começou há dez anos atrás, quando construímos este prédio (sede administrativa de Suape). Voltamos agora com a zona central de serviços, com divulgação do hotel, o mall, que vamos começar com restaurante e academia, numa primeira fase do empreendimento, sendo administrado por uma operadora de centros de compras. Para os empreendimentos, o operador do hotel vai cuidar dele, e para o empresarial teremos operação de built to suit (contratos de locação a longo prazo)”, detalha Múcio Souto, CEO da Casa Orange.

No projeto original, de acordo com o Plano Diretor de Suape, a área era definida como um grande polo de prestação de serviços. A Zona Central de Serviços de Suape (ZCS) além de unidades governamentais ligadas à administração do Complexo, teria equipamentos hoteleiros (incluindo flats), bancos, escritórios, estabelecimentos comerciais, centros educacionais e de saúde, além de equipamentos-âncoras, como um centro de convenções e centrais de negócios e logística.



EXPANSÃO

A unidade que será construída no Complexo Industrial Portuário de Suape marca a chegada da marca City Express by Marriott ao Brasil, que, no total, tem sete novos hotéis confirmados em parceria com a Fábrica de Hotéis no Nordeste neste primeiro momento, incluindo Porto de Galinhas e Gaibu.

A iniciativa faz parte de um plano mais amplo de expansão, que prevê a implantação de 30 hotéis da marca no Nordeste ao longo dos próximos 15 anos. Globalmente, o grupo possui um portfólio de quase 9.500 propriedades, com mais de 30 marcas líderes, distribuídas por 144 países e territórios.

A unidade de Suape atenderá principalmente ao público corporativo e logístico, oferecendo hospedagem moderna, funcional e com excelente custo-benefício. Também estão previstas novas unidades em Natal e Fortaleza, com entregas programadas entre 2028 e 2029.